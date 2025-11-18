Malaysia chính thức kháng cáo vụ nhập tịch sai 7 cầu thủ lên CAS, hy vọng mong manh

Malaysia chính thức kháng cáo lên CAS

Sau nhiều ngày thảo luận, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã đưa ra quyết định kháng cáo vụ nhập tịch sai 7 cầu thủ lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Trong thông báo mới nhất trong sáng nay từ quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia, Datuk Wira Mohd Yusoff Haji Mahadi nêu rõ:

Malaysia quyết định kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao

"Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xin thông báo rằng chúng tôi đã nhận được toàn bộ lý do cho quyết định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra liên quan đến việc bác bỏ kháng cáo của FAM về tình trạng đủ điều kiện của bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Do đó, FAM sẽ bắt đầu quy trình để đưa vụ việc này lên Tòa Trọng tài Thể thao (Court of Arbitration for Sport, CAS). Bước đi này được thực hiện nhằm đảm bảo công bằng được thực thi cũng như bảo vệ tính toàn vẹn của quy trình xác định tư cách cầu thủ đã được Chính phủ Malaysia và các cơ quan liên quan thiết lập.

FAM vẫn kiên định trong việc đấu tranh cho quyền lợi của tất cả các cầu thủ đủ điều kiện đại diện quốc gia, và sẽ đảm bảo mọi hành động được thực hiện một cách chuyên nghiệp, minh bạch và theo đúng các kênh pháp lý cần thiết".

Hy vọng mong manh

Trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã điều tra và xử phạt 7 cầu thủ là Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero cùng Liên đoàn bóng đá Malaysia vì gian lận trong khâu nhập tịch.

7 cầu thủ nhập tịch sai của Malaysia

7 cầu thủ kể trên sử dụng giấy tờ giả liên quan đến ông (hoặc bà) để có thể thi đấu ngay cho ĐT Malaysia trong hai trận đấu gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Sau khi nhận án phạt, LĐBĐ Malaysia đã đệ đơn kháng cáo lên FIFA nhưng bị bác bỏ.

Cần phải hiểu rõ rằng việc gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) chỉ để giảm án chứ không phải là xóa án. Tức là LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ kể trên chắc chắn là phải nhận án phạt từ FIFA nhưng thời hạn cấm thi đấu (1 năm) hoặc số tiền phải nộp phạt (350.000 franc Thụy Sĩ) có thể được giảm xuống.

Tuy nhiên, hy vọng được giảm án khá mong manh. Nguyên nhân là bởi LĐBĐ không tìm được lập luận nào mới hơn so với những gì đã kháng cáo lên FIFA. Thậm chí, một số chuyên gia bóng đá Malaysia khuyên FAM suy nghĩ lại trong vấn đề này bởi đây là vụ kiện rất tốn tiền bạc và thời gian.

Thế nhưng, nếu FAM không đưa vụ việc lên CAS, đồng nghĩa với việc họ công nhận có tội và sẽ nhận thêm án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á. Hiện tại, cả Việt Nam và Nepal đều phản ánh về vấn đề này nên Malaysia nhiều khả năng sẽ bị trừ 6 điểm ở vòng loại Asian Cup 2027.