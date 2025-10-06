ĐT Việt Nam không bận tâm án phạt của Malaysia, tập trung đánh bại Nepal

⚽ Tiến Linh: “Hai trận gặp Nepal là bước chạy đà cho sự chuyển giao lực lượng”

Chiều ngày 6/10, đội tuyển Việt Nam tiếp tục rèn quân tại sân vận động Gò Đậu (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM), chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Theo lịch, trận lượt đi sẽ diễn ra trên chính sân Gò Đậu vào ngày 9/10, còn trận lượt về tổ chức tại sân Thống Nhất (TP.HCM) vào 14/10 tới.

Tiến Linh trả lời báo chí chiều ngày 6/10.

Không khí tập luyện của thầy trò HLV Kim Sang Sik diễn ra nghiêm túc, cường độ cao, nhưng vẫn xen lẫn những tiếng cười thoải mái. Tuy nhiên, trung vệ Bùi Tiến Dũng vẫn chưa thể ra sân do chấn thương, trong khi tiền vệ Nguyễn Đức Chiến cũng phải ở lại khách sạn tập hồi phục trong phòng gym.

Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là người được toàn đội cử ra trả lời truyền thông. Trong không khí thoải mái nhưng không kém phần quyết tâm, chân sút đang khoác áo Công an TP.HCM chia sẻ cảm nhận về đợt hội quân lần này.

“Hai trận đấu với Nepal sắp tới có thể xem là một bước chạy đà quan trọng cho ĐT Việt Nam, bởi hiện chúng ta đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng. Nhiều gương mặt trẻ lần đầu được gọi, nên đây sẽ là cơ hội tốt để họ thể hiện khả năng và tìm kiếm chỗ đứng. Tôi nghĩ, hai trận này sẽ là bài kiểm tra thú vị cho cả ban huấn luyện lẫn các cầu thủ”, Tiến Linh chia sẻ.

Sau hai buổi tập đầu tiên, Tiến Linh đánh giá cao tinh thần và thái độ của những cầu thủ trẻ mới lên tuyển: “Chỉ sau hai ngày làm việc chung, tôi cảm nhận rõ sự khát khao của họ. Các tân binh đều nỗ lực hết mình trong từng bài tập, không hề e dè. Họ chính là tiềm năng và tương lai của bóng đá Việt Nam. Hai trận gặp Nepal sẽ giúp họ học hỏi thêm kinh nghiệm quốc tế và trưởng thành nhanh hơn. Tôi tin họ sẽ mang đến một làn gió mới cho đội tuyển.”

HLV Kim Sang Sik chỉ đạo các tuyển thủ Việt Nam tập luyện.

🔥 “Là tiền đạo, mục tiêu của tôi luôn là ghi bàn cho ĐTQG”

Là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình hiện tại, Tiến Linh cho biết bản thân luôn đặt mục tiêu ghi bàn, không chỉ ở cấp CLB mà cả trong màu áo đội tuyển quốc gia. “Với một tiền đạo, mục tiêu lớn nhất vẫn là ghi bàn. Ở trận gặp Lào hồi tháng 3, tôi không thể lập công nên bây giờ càng muốn thể hiện tốt hơn trước Nepal. Tôi sẽ cố gắng tìm lại cảm giác ghi bàn, đồng thời giúp đội giành kết quả tốt nhất”, tiền đạo sinh năm 1997 nói.

Tiến Linh cũng nhấn mạnh, mục tiêu của toàn đội ở hai trận đấu sắp tới là toàn thắng để giành trọn 6 điểm, tạo đà thuận lợi cho hành trình tại bảng đấu: “Trước mắt là 6 điểm trọn vẹn trước Nepal. Sau đó đến tháng 11, chúng ta sẽ chạm trán Lào, mục tiêu cũng là 3 điểm. Còn đến tháng 3 năm sau, khi tái đấu Malaysia trên sân nhà, tôi tin ĐT Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác, mạnh mẽ và gắn kết hơn để hướng tới suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027”.

🧱 Không bận tâm án phạt của Malaysia: “Tuyển Việt Nam chỉ tập trung vào chính mình”

Khi được hỏi về án phạt của FIFA dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) do sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định, Tiến Linh khẳng định anh và đồng đội không bị ảnh hưởng bởi những thông tin bên lề này.

ĐT Việt Nam tập trung rèn quân chuẩn bị đấu Nepal.

“Chúng tôi có nghe về án phạt đó, nhưng thực sự không quá bận tâm. Mục tiêu của tuyển Việt Nam bây giờ là chuẩn bị thật tốt cho hai trận gặp Nepal. Chặng đường phía trước còn dài và điều quan trọng nhất là từng buổi tập, từng trận đấu đều giúp đội tiến bộ hơn”, Tiến Linh chia sẻ thẳng thắn.

Nhắc lại thất bại trước Malaysia ở trận lượt đi hồi tháng 6, Tiến Linh vẫn giữ sự điềm tĩnh và tin tưởng vào khả năng “phục thù” của đội tuyển Việt Nam. “Trận lượt đi gặp Malaysia, họ có nhiều cầu thủ nhập tịch nên thể lực và sức mạnh vượt trội. Dù đã cố gắng hết mình nhưng kết quả không như mong đợi. Tuy nhiên, tôi tin ở trận lượt về trên sân nhà vào tháng 3 tới, khi mọi thứ đã ổn định hơn, chúng ta sẽ thể hiện bộ mặt khác, tự tin và hiệu quả hơn”, Tiến Linh khẳng định.

Với phong độ ổn định trong màu áo CLB và kinh nghiệm dày dạn ở cấp đội tuyển, Tiến Linh tiếp tục là niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công. Cầu thủ quê Hải Dương được kỳ vọng sẽ “nổ súng” trở lại, giúp tuyển Việt Nam khởi đầu suôn sẻ cho hành trình chinh phục tấm vé dự Asian Cup 2027.