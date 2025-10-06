Dàn sao nhập tịch Malaysia khốn đốn vì án phạt FIFA

Sau "trăng mật" ngắn ngủi, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia khốn đốn với án cấm thi đấu từ FIFA

Hồi tháng 6, nhóm 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero được ca tụng hết lời khi hợp sức giúp Malaysia thắng đậm Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đó là khởi đầu như mơ, mở ra cơ hội thăng tiến sự nghiệp (được chơi các giải quốc tế cấp độ đội tuyển quốc gia, gia tăng giá trị chuyển nhượng...) cho những tân binh vừa nhập tịch Malaysia.

Thế nhưng sau "trăng mật" ngắn ngủi đó, tất cả rơi tình cảnh khốn đốn khi bị FIFA phát hiện giả mạo giấy tờ nhập tịch và ra án phạt tiền 2.140 USD, cấm thi đấu 12 tháng bắt đầu từ 26-9-2025.

Rodrigo Holgado (19) bị CLB chủ quản cắt hết lương cho tới khi được FIFA cấp phép thi đấu trở lại

Ngay sau án phạt, giá trị chuyển nhượng của trung vệ Facundo Garces lao dốc từ 2 triệu euro xuống còn 1 triệu euro. Trong khi tiền đạo Rodrigo Holgado bị CLB chủ quản America de Cali cắt toàn bộ lương thưởng cho tới khi nào được FIFA cho phép thi đấu trở lại.

Cắt lương, rớt giá chuyển nhượng... dự báo sẽ xảy đến với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, chứ không riêng Facundo Garces hay Rodrigo Holgado. Kéo theo đó là hàng loạt hệ lụy khi một cầu chuyên nghiệp "ngồi chơi xơi nước" cả năm trời.

Để cứu vãn sự nghiệp, những cầu thủ nhập tịch đang thụ án đã tức tốc trở lại Malaysia để tìm giải pháp gỡ/giảm án treo giò từ FIFA. Tất cả trông chờ vào kết quả kháng cáo từ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) - tổ chức vừa tuyên bố sẽ mời các luật sư thể thao quốc tế giỏi nhất tham gia.

Bất chấp những tuyên bố mang tính xoa dịu dư luận từ FAM, giới quan sát cho rằng cơ hội để Malaysia lật ngược bản án là rất thấp, bởi khi đó, họ phải chứng minh FIFA đã sai khi ra án phạt.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia giờ chỉ còn biết chờ đợi và cầu nguyện quá trình kháng cáo sớm kết thúc với kết quả có lợi.