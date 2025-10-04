Chủ tịch FIFA ăn tối cùng sếp Malaysia, báo "Mã Lai" mơ về cú lật kèo

Tia hy vọng mới cho bóng đá Malaysia

Tờ New Straits Times (Malaysia) đưa tin với dòng tít: “Bức ảnh Infantino chụp cùng và Hamidin thắp lại hy vọng cho người hâm mộ Malaysia”. Trong khi đó, tiêu đề trên tờ Berita Harian của Malaysia ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Hamidin, Infantino ‘chia sẻ nụ cười’”.

Chủ tịch FIFA Infantino đăng bức ảnh chụp chung Hamidin, chủ tịch danh dự FAM

Trên trang cá nhân, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chia sẻ bức ảnh chụp ông cùng Tan Sri Hamidin Mohd Amin, chủ tịch danh dự Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), nở nụ cười thân mật khi cả hai tham dự buổi tiệc tối do FIFA tổ chức tại Zurich (Thụy Sĩ) mới đây.

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Malaysia, những người đang nóng lòng chờ đợi diễn biến mới về án phạt mà FIFA đưa ra dành cho FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch.

Trong phần chú thích, Infantino cho biết buổi tiệc là dịp để “thắt chặt quan hệ, sẻ chia nụ cười và tôn vinh tinh thần đoàn kết của đại gia đình bóng đá thế giới” trước thềm cuộc họp Hội đồng FIFA.

Động thái này được tờ Berita Harian đánh giá là “tín hiệu tích cực”, mang lại đôi chút hy vọng cho bóng đá Malaysia sau khi FAM và 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA trừng phạt nặng.

Sự xuất hiện của Hamidin tại Zurich (Thụy Sĩ) không khiến giới truyền thông Malaysia bất ngờ, bởi trước đó ông được cho là đã tới trụ sở FIFA để bàn bạc về án phạt.

Giờ đây, người hâm mộ Malaysia đang dõi theo từng động thái của Hamidin trong nỗ lực đưa vụ việc lên bàn đàm phán với FIFA, với hy vọng có thể kháng án hoặc ít nhất giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, FIFA thông báo FAM bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động do phát hiện sai phạm trong việc đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Cả 7 cầu thủ này đều góp mặt trong trận Malaysia thắng đậm ĐT Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6.

Án phạt đã khiến bóng đá Malaysia bàng hoàng và đặt ra nhiều dấu hỏi về định hướng tương lai của đội tuyển có biệt danh “Hổ Mã Lai”. FAM mới đây xác nhận vẫn đang chờ nhận đầy đủ tài liệu phán quyết từ FIFA.