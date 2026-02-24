Dự đoán tỷ số Cúp C1: Atletico sẵn sàng "đấu súng", Inter Milan đứng trước “cửa tử”

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Atlético de Madrid vs Club Brugge
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Newcastle United vs Qarabağ
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Inter Milan vs Bodø / Glimt
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Dự đoán tỷ số Cúp C1: Atletico sẵn sàng "đấu súng", Inter Milan đứng trước “cửa tử”

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Nhận định bóng đá Inter Milan

Atletico Madrid và Inter Milan đều đối mặt khả năng bị loại sau những kết quả không khả quan ở lượt đi.

  

Atletico Madrid – Club Brugge: 0h45, 25/2

Trận hòa 3-3 ở lượt đi trên đất Bỉ là một kết quả bất ngờ, nhưng chỉ cho những ai không xem Club Brugge ở Cúp C1 trước đó. Đội bóng này thường xuyên thể hiện khả năng tấn công ấn tượng ngay cả với các đội mạnh (như Barcelona) khi đá sân nhà, do đó việc Atletico 2 lần để mất thế dẫn bàn ở lượt đi không thực sự ngạc nhiên lắm.

6 bàn đã được ghi trong trận lượt đi, và Club Brugge lẫn Atletico đều đã sẵn sàng hỏa lực cho trận lượt về

6 bàn đã được ghi trong trận lượt đi, và Club Brugge lẫn Atletico đều đã sẵn sàng hỏa lực cho trận lượt về

Tuy nhiên đá sân nhà lượt về là lợi thế lớn cho Atletico. Đội bóng của HLV Diego Simeone vừa thắng Espanyol 4-2 cuối tuần qua và họ đang sở hữu thành tích cực kỳ ấn tượng ở cúp C1: Atletico bất bại trên sân nhà ở các cặp đấu knock-out từ tận năm 1997 đến giờ, tức từ tận lúc Simeone vẫn còn xỏ giày ra sân cho CLB và chưa chuyển sang Inter Milan.

Club Brugge sẽ khó lòng thắng được trên sân khách, mặc dù họ gần đây thường đá tốt khi gặp các đối thủ Tây Ban Nha (đang bất bại 6 trận liên tiếp ở cúp châu Âu). Atletico đã giữ sạch lưới 13/17 trận sân nhà gần nhất ở vòng knock-out Champions League,  trong khi Club Brugge sẽ vắng tiền vệ trụ cột Raphael Onyedika – 1 trong 3 người ghi bàn ở lượt đi – do án treo giò.

Với phong độ cao của Ademola Lookman ngay sau khi gia nhập, tần suất ghi bàn rất cao của Julian Alvarez khi đá sân nhà, và sự “hồi xuân” của Antoine Griezmann vài tuần qua, Atletico có lực lượng tấn công đáng gờm để đọ lại Club Brugge. Nếu họ phong tỏa được hộ công Hans Vanaken của đối thủ đến từ Bỉ, Atletico đủ sức đoạt vé vào vòng sau.

Đội hình dự kiến:

Atletico Madrid:  Oblak, Ruggeri, Pubill, Hancko, Molina, Koke, Llorente, Griezmann, Lookman, Simeone, Alvarez.

Club Brugge: Mignolet, Meijer, Ordonez, Mechele, Siquet, Lemarechal, Stankovic, Tzolis, Diakhon, Vanaken, Tresoldi.

Dự đoán: Atletico Madrid thắng 2-1 (Atletico Madrid đi tiếp)

Inter Milan – Bodo/Glimt: 3h, 25/2

Bodo/Glimt đang đứng trước cơ hội tạo nên một cú sốc thật sự. Sau khi đã gây tiếng vang ở các giải cúp châu Âu hạng thấp hơn, họ đã đạp ngã những đối thủ sừng sỏ ở vòng bảng Champions League, và giờ chỉ cách 90 phút nữa trước chiến thắng đầu tiên ở một cặp đấu knock-out. Đội bóng Na Uy đã đặt mình vào vị trí thuận lợi sau khi thắng 3-1 trên sân nhà.

Kasper Hogh và các đồng đội thắng 3-1 ở lượt đi và chỉ còn cách vé vào vòng 1/8 thêm 90 phút nữa tại Milan

Kasper Hogh và các đồng đội thắng 3-1 ở lượt đi và chỉ còn cách vé vào vòng 1/8 thêm 90 phút nữa tại Milan

Inter Milan, đội mùa trước về ngôi Á quân, đang có phong độ khá tệ ở Cúp C1 với 4 thất bại trong 5 trận gần nhất. Bên cạnh việc HLV Cristian Chivu bị nghi ngờ khả năng cầm quân ở đấu trường châu lục, trận này Inter còn vắng tiền đạo chủ lực Lautaro Martinez do chấn thương cơ, chưa kể Denzel Dumfries vẫn đang tiếp tục ngồi ngoài và tiền vệ Hakan Calhanoglu chưa rõ có hồi phục kịp.

Calhanoglu bình phục sẽ rất hữu ích cho Inter, bởi họ cần khả năng thu hồi và điều phối bóng của anh trước một Bodo/Glimt chắc chắn sẽ khai thác khoảng trống đội hình Inter buộc phải dâng cao. Đội bóng Na Uy trung bình đã ghi khoảng 2,5 bàn/trận từ đầu chiến dịch Champions League, dẫn đầu bởi cặp tấn công Kasper Hogh (4 bàn trong 3 trận gần nhất) – Jens Petter Hauge (5 bàn từ đầu mùa).

Bodo/Glimt có thuận lợi khi lực lượng đang đầy đủ và mùa giải diễn ra theo năm dương lịch, nên họ có 1 tuần nghỉ để chuẩn bị cho chuyến thăm Milan. Inter vắng tiền đạo quan trọng, vắng cả hậu vệ phải chủ lực trong khi tiền vệ trung tâm số 1 chưa chắc ra sân, họ có thể sẽ thắng trên sân nhà nhưng khó lòng ngược dòng thành công.

Đội hình dự kiến:

Inter Milan: Sommer, Bisseck, Bastoni, Akanji, Dimarco, Zielinski, Susic, Frattesi, Henrique, Esposito, Thuram.

Bodo/Glimt: Haikin, Bjorkan, Gundersen, Bjortuft, Sjovold, Sondre Fet, Patrick Berg, Evjen, Petter Hauge, Blomberg, Hogh.

Dự đoán: Inter Milan thắng 2-1 (Bodo/Glimt đi tiếp)

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Video bóng đá Bodo/Glimt - Inter Milan: Trả giá sai lầm, địa chấn ở Na Uy (Cúp C1)
Video bóng đá Bodo/Glimt - Inter Milan: Trả giá sai lầm, địa chấn ở Na Uy (Cúp C1)

(Lượt đi vòng play-off) Đương kim á quân Inter Milan trải qua chuyến hành quân đầy sóng gió trên đất Na Uy.

Bấm xem >>

