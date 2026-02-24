Dự đoán tỷ số Cúp C1: Atletico sẵn sàng "đấu súng", Inter Milan đứng trước “cửa tử”

Atletico Madrid – Club Brugge: 0h45, 25/2

Trận hòa 3-3 ở lượt đi trên đất Bỉ là một kết quả bất ngờ, nhưng chỉ cho những ai không xem Club Brugge ở Cúp C1 trước đó. Đội bóng này thường xuyên thể hiện khả năng tấn công ấn tượng ngay cả với các đội mạnh (như Barcelona) khi đá sân nhà, do đó việc Atletico 2 lần để mất thế dẫn bàn ở lượt đi không thực sự ngạc nhiên lắm.

6 bàn đã được ghi trong trận lượt đi, và Club Brugge lẫn Atletico đều đã sẵn sàng hỏa lực cho trận lượt về

Tuy nhiên đá sân nhà lượt về là lợi thế lớn cho Atletico. Đội bóng của HLV Diego Simeone vừa thắng Espanyol 4-2 cuối tuần qua và họ đang sở hữu thành tích cực kỳ ấn tượng ở cúp C1: Atletico bất bại trên sân nhà ở các cặp đấu knock-out từ tận năm 1997 đến giờ, tức từ tận lúc Simeone vẫn còn xỏ giày ra sân cho CLB và chưa chuyển sang Inter Milan.

Club Brugge sẽ khó lòng thắng được trên sân khách, mặc dù họ gần đây thường đá tốt khi gặp các đối thủ Tây Ban Nha (đang bất bại 6 trận liên tiếp ở cúp châu Âu). Atletico đã giữ sạch lưới 13/17 trận sân nhà gần nhất ở vòng knock-out Champions League, trong khi Club Brugge sẽ vắng tiền vệ trụ cột Raphael Onyedika – 1 trong 3 người ghi bàn ở lượt đi – do án treo giò.

Với phong độ cao của Ademola Lookman ngay sau khi gia nhập, tần suất ghi bàn rất cao của Julian Alvarez khi đá sân nhà, và sự “hồi xuân” của Antoine Griezmann vài tuần qua, Atletico có lực lượng tấn công đáng gờm để đọ lại Club Brugge. Nếu họ phong tỏa được hộ công Hans Vanaken của đối thủ đến từ Bỉ, Atletico đủ sức đoạt vé vào vòng sau.

Đội hình dự kiến: Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Pubill, Hancko, Molina, Koke, Llorente, Griezmann, Lookman, Simeone, Alvarez. Club Brugge: Mignolet, Meijer, Ordonez, Mechele, Siquet, Lemarechal, Stankovic, Tzolis, Diakhon, Vanaken, Tresoldi. Dự đoán: Atletico Madrid thắng 2-1 (Atletico Madrid đi tiếp)

Inter Milan – Bodo/Glimt: 3h, 25/2

Bodo/Glimt đang đứng trước cơ hội tạo nên một cú sốc thật sự. Sau khi đã gây tiếng vang ở các giải cúp châu Âu hạng thấp hơn, họ đã đạp ngã những đối thủ sừng sỏ ở vòng bảng Champions League, và giờ chỉ cách 90 phút nữa trước chiến thắng đầu tiên ở một cặp đấu knock-out. Đội bóng Na Uy đã đặt mình vào vị trí thuận lợi sau khi thắng 3-1 trên sân nhà.

Kasper Hogh và các đồng đội thắng 3-1 ở lượt đi và chỉ còn cách vé vào vòng 1/8 thêm 90 phút nữa tại Milan

Inter Milan, đội mùa trước về ngôi Á quân, đang có phong độ khá tệ ở Cúp C1 với 4 thất bại trong 5 trận gần nhất. Bên cạnh việc HLV Cristian Chivu bị nghi ngờ khả năng cầm quân ở đấu trường châu lục, trận này Inter còn vắng tiền đạo chủ lực Lautaro Martinez do chấn thương cơ, chưa kể Denzel Dumfries vẫn đang tiếp tục ngồi ngoài và tiền vệ Hakan Calhanoglu chưa rõ có hồi phục kịp.

Calhanoglu bình phục sẽ rất hữu ích cho Inter, bởi họ cần khả năng thu hồi và điều phối bóng của anh trước một Bodo/Glimt chắc chắn sẽ khai thác khoảng trống đội hình Inter buộc phải dâng cao. Đội bóng Na Uy trung bình đã ghi khoảng 2,5 bàn/trận từ đầu chiến dịch Champions League, dẫn đầu bởi cặp tấn công Kasper Hogh (4 bàn trong 3 trận gần nhất) – Jens Petter Hauge (5 bàn từ đầu mùa).

Bodo/Glimt có thuận lợi khi lực lượng đang đầy đủ và mùa giải diễn ra theo năm dương lịch, nên họ có 1 tuần nghỉ để chuẩn bị cho chuyến thăm Milan. Inter vắng tiền đạo quan trọng, vắng cả hậu vệ phải chủ lực trong khi tiền vệ trung tâm số 1 chưa chắc ra sân, họ có thể sẽ thắng trên sân nhà nhưng khó lòng ngược dòng thành công.