Arsenal hay hơn mùa giải bất bại, Arteta khen Rice đẳng cấp thế giới

🔥Arsenal - Arteta hay hơn đội hình bất bại 2003/04?

Arsenal đã có trận đấu không hề dễ dàng trước Bournemouth, thậm chí nhận bàn thua trước. Dù vậy với bản lĩnh vượt trội cùng màn trình diễn cá nhân bùng nổ của Declan Rice (lập cú đúp), "Pháo thủ" xuất sắc ngược dòng thắng 3-2 để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh (48 điểm/20 trận), đồng thời nới rộng cách biệt với đội nhì bảng Man City lên 7 điểm.

Thống kê cho thấy Arsenal mùa này đang xuất sắc hơn chính họ ở mùa giải bất bại

Chưa bao giờ, người hâm mộ cảm nhận thấy Arsenal tiến gần chức vô địch Ngoại hạng Anh đến vậy, nếu so sánh thành tích của "Pháo thủ" hiện tại cùng mùa 2003/04 - lần gần nhất họ đăng quang với thành tích bất bại.

Cụ thể, sau 20 vòng, Arsenal phiên bản 2025/26 vượt trội về điểm số (nhiều hơn 2 điểm), ghi nhiều hơn 4 bàn (40 bàn), chỉ để thủng lưới nhiều hơn 1 bàn so với đội hình huyền thoại của HLV Arsene Wenger (14 bàn thua).

🧠 Arteta hài lòng với bản lĩnh của Arsenal

Tất nhiên, thầy trò Mikel Arteta vẫn còn chặng đường dài phía trước để sánh ngang đội hình bất bại năm 2004. Họ cần giành thêm 42 điểm trong 18 trận còn lại, tương đương trung bình 2,3 điểm mỗi trận. Đồng thời, hàng phòng ngự cũng phải duy trì sự chắc chắn và chỉ để lọt lưới thêm 12 bàn (mùa 2003/04 nhận tổng cộng 26 bàn thua).

Trả lời truyền thông sau trận, HLV Arteta thừa nhận chiến thắng trước Bournemouth không hề dễ dàng và hết lời ca ngợi tinh thần chiến đấu của học trò: “Đây là bối cảnh rất khác so với trận gặp Aston Villa. Chúng tôi tự đặt mình vào thế khó với bàn thua đầu tiên, nhưng những gì Gabriel làm được là rất đáng ghi nhận, cậu ấy thể hiện sự lãnh đạo và tinh thần đoàn kết.

Chúng tôi sau đó chơi tốt hơn, ghi 2 bàn thắng đẹp. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng thi đấu rất tốt – đó chính là điều chúng tôi cần. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ bàn thua đầu tiên. Đôi khi bạn phải thừa nhận chất lượng của đối thủ. Chúng tôi vẫn đang ở tháng 1, còn tới 9 trận đấu trong tháng này, vì vậy chúng tôi sẽ đi từng trận một”.

Hành trình đua vô địch của Arsenal sẽ tiếp tục với cuộc chạm trán đương kim vô địch Liverpool trên sân nhà ngày ngày 9/1.

Declan Rice được HLV Arteta hết lời ca ngợi

⭐ Arteta ca ngợi Declan Rice “đẳng cấp thế giới”

Trở lại sau chấn thương đầu gối, Declan Rice không chỉ ghi dấu ấn bằng cú đúp, mà còn là “động cơ vĩnh cửu” nơi tuyến giữa. Anh dẫn đầu toàn đội về số đường chuyền và các pha tắc bóng trong hiệp 1, thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh và sự chắc chắn đúng lúc khi thế trận có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nói về cậu trò cưng, HLV Arteta chia sẻ: “Declan đã gặp khó khăn trong vài ngày qua nhưng cậu ấy nỗ lực không ngừng để sẵn sàng ra sân. Cậu ấy chơi 96 phút, ghi hai bàn và là một trong những cầu thủ hay nhất trên sân. Đó chính là tinh thần mà chúng tôi cần từ mọi thành viên".

Khi được hỏi liệu Rice có phải là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hay không, Arteta trả lời thẳng thắn:“Với tôi thì có. Declan liên tục bổ sung thêm những kỹ năng mới vào lối chơi và vai trò của mình trong đội. Tôi không thấy giới hạn nào cho cậu ấy cả, vì cậu ấy vẫn có thể cải thiện ở rất nhiều mặt và cậu ấy luôn muốn tiến bộ".