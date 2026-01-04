Arsenal hay hơn mùa giải bất bại, Arteta khen Rice đẳng cấp thế giới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Arsenal hay hơn mùa giải bất bại, Arteta khen Rice đẳng cấp thế giới

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal

Không chỉ giữ vững ngôi đầu, Arsenal đang thể hiện phong độ xuất sắc hơn cả chính họ ở mùa giải bất bại cách đây 22 năm.

🔥Arsenal - Arteta hay hơn đội hình bất bại 2003/04?

Arsenal đã có trận đấu không hề dễ dàng trước Bournemouth, thậm chí nhận bàn thua trước. Dù vậy với bản lĩnh vượt trội cùng màn trình diễn cá nhân bùng nổ của Declan Rice (lập cú đúp), "Pháo thủ" xuất sắc ngược dòng thắng 3-2 để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh (48 điểm/20 trận), đồng thời nới rộng cách biệt với đội nhì bảng Man City lên 7 điểm.

Thống kê cho thấy Arsenal mùa này đang xuất sắc hơn chính họ ở mùa giải bất bại

Thống kê cho thấy Arsenal mùa này đang xuất sắc hơn chính họ ở mùa giải bất bại

Chưa bao giờ, người hâm mộ cảm nhận thấy Arsenal tiến gần chức vô địch Ngoại hạng Anh đến vậy, nếu so sánh thành tích của "Pháo thủ" hiện tại cùng mùa 2003/04 - lần gần nhất họ đăng quang với thành tích bất bại.

Cụ thể, sau 20 vòng, Arsenal phiên bản 2025/26 vượt trội về điểm số (nhiều hơn 2 điểm), ghi nhiều hơn 4 bàn (40 bàn), chỉ để thủng lưới nhiều hơn 1 bàn so với đội hình huyền thoại của HLV Arsene Wenger (14 bàn thua).

🧠 Arteta hài lòng với bản lĩnh của Arsenal

Tất nhiên, thầy trò Mikel Arteta vẫn còn chặng đường dài phía trước để sánh ngang đội hình bất bại năm 2004. Họ cần giành thêm 42 điểm trong 18 trận còn lại, tương đương trung bình 2,3 điểm mỗi trận. Đồng thời, hàng phòng ngự cũng phải duy trì sự chắc chắn và chỉ để lọt lưới thêm 12 bàn (mùa 2003/04 nhận tổng cộng 26 bàn thua).

Trả lời truyền thông sau trận, HLV Arteta thừa nhận chiến thắng trước Bournemouth không hề dễ dàng và hết lời ca ngợi tinh thần chiến đấu của học trò: “Đây là bối cảnh rất khác so với trận gặp Aston Villa. Chúng tôi tự đặt mình vào thế khó với bàn thua đầu tiên, nhưng những gì Gabriel làm được là rất đáng ghi nhận, cậu ấy thể hiện sự lãnh đạo và tinh thần đoàn kết.

Chúng tôi sau đó chơi tốt hơn, ghi 2 bàn thắng đẹp. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng thi đấu rất tốt – đó chính là điều chúng tôi cần. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ bàn thua đầu tiên. Đôi khi bạn phải thừa nhận chất lượng của đối thủ. Chúng tôi vẫn đang ở tháng 1, còn tới 9 trận đấu trong tháng này, vì vậy chúng tôi sẽ đi từng trận một”.

Hành trình đua vô địch của Arsenal sẽ tiếp tục với cuộc chạm trán đương kim vô địch Liverpool trên sân nhà ngày ngày 9/1.

Declan Rice được HLV Arteta hết lời ca ngợi

Declan Rice được HLV Arteta hết lời ca ngợi

⭐ Arteta ca ngợi Declan Rice “đẳng cấp thế giới”

Trở lại sau chấn thương đầu gối, Declan Rice không chỉ ghi dấu ấn bằng cú đúp, mà còn là “động cơ vĩnh cửu” nơi tuyến giữa. Anh dẫn đầu toàn đội về số đường chuyền và các pha tắc bóng trong hiệp 1, thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh và sự chắc chắn đúng lúc khi thế trận có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nói về cậu trò cưng, HLV Arteta chia sẻ: “Declan đã gặp khó khăn trong vài ngày qua nhưng cậu ấy nỗ lực không ngừng để sẵn sàng ra sân. Cậu ấy chơi 96 phút, ghi hai bàn và là một trong những cầu thủ hay nhất trên sân. Đó chính là tinh thần mà chúng tôi cần từ mọi thành viên".

Khi được hỏi liệu Rice có phải là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hay không, Arteta trả lời thẳng thắn:“Với tôi thì có. Declan liên tục bổ sung thêm những kỹ năng mới vào lối chơi và vai trò của mình trong đội. Tôi không thấy giới hạn nào cho cậu ấy cả, vì cậu ấy vẫn có thể cải thiện ở rất nhiều mặt và cậu ấy luôn muốn tiến bộ".

Bournemouth không thắng nổi "nghệ thuật hắc ám" của Arsenal: Chuyện gì khó, đã có Rice
Bournemouth không thắng nổi "nghệ thuật hắc ám" của Arsenal: Chuyện gì khó, đã có Rice

Arsenal đang thực sự nguy hiểm với "nghệ thuật hắc ám" của Mikel Arteta và họ có "chuyên gia" giải quyết vấn đề mang tên Declan Rice.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/01/2026 09:15 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN