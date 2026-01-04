Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Bournemouth - Arsenal: Mãn nhãn 5 bàn, Declan Rice tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Clip Ngoại hạng Anh 2025/26

Trận đấu đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn với tổng cộng 5 bàn thắng và Declan Rice là ngôi sao sáng nhất.

   

Arsenal phải làm khách của Bournemouth ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà gây bất ngờ khi tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. "Pháo thủ" có phần lúng túng và Gabriel mắc sai lầm ở phút thứ 10. Trung vệ này chuyền bóng thẳng vào chân Evanilson trong vòng cấm và tiền đạo người Brazil không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số.

Gabriel (áo trắng) là tâm điểm trong hiệp một

Gabriel (áo trắng) là tâm điểm trong hiệp một

Sau khi có được bàn thắng, Bournemouth thi đấu chậm lại và nhận ngay "phản đòn" từ Arsenal. Phút 16, Madueke khiến hàng phòng ngự chủ nhà rối loạn và Gabriel lập công chuộc tội với pha dứt điểm không khác gì một tiền đạo.

Những phút còn lại của hiệp một, Bournemouth mới là đội chơi tốt hơn nhưng họ lại hơi kém duyên trong những pha dứt điểm. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, Bournemouth vẫn chủ động chơi đôi công với Arsenal và đó là sai lầm của đội chủ nhà. Phút 54, Arsenal bất ngờ tăng tốc và Odegaard có đường chuyền đẹp để Rice đặt lòng 1 chạm hoàn hảo, nâng tỉ số lên thành 2-1. 

Bournemouth cố gắng dồn lên nhưng thể lực đuối dần. Họ đánh mất hoàn toàn thế trận sau khi Arsenal thay bộ ba tấn công mới vào sân. Phút 71, Saka đâm xuống đáy biên và trả ngược ra cho Rice hoàn thành cú đúp theo cách khá dễ dàng. 

Đội chủ nhà cũng thay người và phát huy hiệu quả ngay. Kroupi mới vào sân đã lập siêu phẩm để rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Những phút còn lại, Arsenal cố gắng bảo vệ tỉ số chứ không ham tấn công và thành công với chiến thắng này. 

Tỉ số chung cuộc: Bournemouth 2-3 Arsenal (H1: 1-1)

Ghi bàn:

Bournemouth: Evanilson 10', Kroupi 77'

Arsenal: Gabriel 16', Rice 54', 71'

Đội hình xuất phát

Bournemouth: Petrovic, Truffert, Senesi, Hill, Jimenez, Scott, Tavernier, Semenyo, Kluivert, Brooks, Evanilson

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Odegaard, Zubimendi, Madueke, Martinelli, Gyokeres

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Bournemouth - Arsenal: Mãn nhãn 5 bàn, Declan Rice tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 2 Bournemouth Arsenal Kết quả bóng đá Bournemouth - Arsenal: Mãn nhãn 5 bàn, Declan Rice tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
15(3)
12(5)
Thời gian kiểm soát bóng
43%
57%
Phạm lỗi
13
8
Thẻ vàng
3
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
1
Phạt góc
7
5
Cứu thua
2
1

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Bournemouth Kết quả bóng đá Bournemouth - Arsenal: Mãn nhãn 5 bàn, Declan Rice tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Bournemouth - Arsenal: Mãn nhãn 5 bàn, Declan Rice tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 5 Arsenal

Điểm

Petrovic 6.0

Jimenez 6.0

Hill 7.5

Senesi 6.2

Truffert 6.3

Scott 6.8

Tavernier 6.5

Brooks 6.1

Thẻ vàng Kluivert 6.6

Thẻ vàng Semenyo 6.0

Ghi bàn Evanilson 7.1

Điểm

6.2Raya

7.4Timber

6.8Saliba

7.1Gabriel Ghi bàn

6.9Hincapie

7.3Odegaard Kiến tạo

7.3Zubimendi Thẻ vàng

8.4Rice Ghi bànGhi bàn

6.9Martinelli

6.2Gyokeres

7.2Madueke

Thay người

Thẻ vàngAdli 5.3

Enal 6.4

Kiến tạoCook 7.4

Ghi bànThẻ vàngKroupi 7.3

Thay người

6.6Jesus

6.5Trossard

7.7Saka Kiến tạo

7.0Merino

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Theo Nhật Anh

04/01/2026 01:28 AM (GMT+7)
