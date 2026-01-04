Kết quả bóng đá Bournemouth - Arsenal: Mãn nhãn 5 bàn, Declan Rice tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Arsenal phải làm khách của Bournemouth ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà gây bất ngờ khi tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. "Pháo thủ" có phần lúng túng và Gabriel mắc sai lầm ở phút thứ 10. Trung vệ này chuyền bóng thẳng vào chân Evanilson trong vòng cấm và tiền đạo người Brazil không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số.

Gabriel (áo trắng) là tâm điểm trong hiệp một

Sau khi có được bàn thắng, Bournemouth thi đấu chậm lại và nhận ngay "phản đòn" từ Arsenal. Phút 16, Madueke khiến hàng phòng ngự chủ nhà rối loạn và Gabriel lập công chuộc tội với pha dứt điểm không khác gì một tiền đạo.

Những phút còn lại của hiệp một, Bournemouth mới là đội chơi tốt hơn nhưng họ lại hơi kém duyên trong những pha dứt điểm. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, Bournemouth vẫn chủ động chơi đôi công với Arsenal và đó là sai lầm của đội chủ nhà. Phút 54, Arsenal bất ngờ tăng tốc và Odegaard có đường chuyền đẹp để Rice đặt lòng 1 chạm hoàn hảo, nâng tỉ số lên thành 2-1.

Bournemouth cố gắng dồn lên nhưng thể lực đuối dần. Họ đánh mất hoàn toàn thế trận sau khi Arsenal thay bộ ba tấn công mới vào sân. Phút 71, Saka đâm xuống đáy biên và trả ngược ra cho Rice hoàn thành cú đúp theo cách khá dễ dàng.

Đội chủ nhà cũng thay người và phát huy hiệu quả ngay. Kroupi mới vào sân đã lập siêu phẩm để rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Những phút còn lại, Arsenal cố gắng bảo vệ tỉ số chứ không ham tấn công và thành công với chiến thắng này.

Tỉ số chung cuộc: Bournemouth 2-3 Arsenal (H1: 1-1)

Ghi bàn:

Bournemouth: Evanilson 10', Kroupi 77'

Arsenal: Gabriel 16', Rice 54', 71'

Đội hình xuất phát

Bournemouth: Petrovic, Truffert, Senesi, Hill, Jimenez, Scott, Tavernier, Semenyo, Kluivert, Brooks, Evanilson

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Odegaard, Zubimendi, Madueke, Martinelli, Gyokeres

Thông số trận đấu

Bournemouth Arsenal Sút khung thành 15(3) 12(5) Thời gian kiểm soát bóng 43% 57% Phạm lỗi 13 8 Thẻ vàng 3 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 1 Phạt góc 7 5 Cứu thua 2 1

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)