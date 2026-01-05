Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Arsenal toàn thắng 5 trận ở "chặng Tourmalet" khốc liệt, Ngoại hạng Anh ngả mũ

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal

Không đội bóng nào thi đấu hay hơn Arsenal vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26.

   

Chặng Tourmalet kéo dài từ trước Giáng sinh cho đến những ngày của năm mới luôn là thời điểm ác mộng của các đội bóng Ngoại hạng Anh. Lý do bởi lịch thi đấu ở giai đoạn này rất dày, các cầu thủ cũng cũng không được nghỉ lễ giống như các giải đấu khác. 

Arsenal từng sảy chân nhiều lần ở thời điểm nhạy cảm kể trên. Nhưng quá khứ đau thương đã không lặp lại, khi Arsenal toàn thắng suốt từ vòng 16 Ngoại hạng Anh cho tới hiện nay, giành 15 điểm trọn vẹn. Hàng công của họ thể hiện phong độ ấn tượng hơn cả khi ghi tới 12 bàn trong 5 trận.

Arsenal không thể bị ngăn cản

Arsenal không thể bị ngăn cản

Trước khi bước vào giai đoạn không thể ngăn cản, Arsenal để thua với tỷ số 1-2 trước Aston Villa. Thời điểm ấy, tất cả nghĩ rằng "Pháo thủ" đối diện với chu kỳ buông như mọi năm, còn Man City sớm cướp lấy ngôi đầu. Nhưng HLV Arteta và các học trò đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc. 

Khi Arsenal tỏ ra lì đòn, các đối thủ khác bắt đầu hụt hơi. Man City chỉ thắng 3 trận, hòa 2 trận trong 5 vòng đấu đã qua. Nếu cùng với kết quả này vào những mùa giải trước đây, "The Citizens" vẫn có thể đua vô địch sòng phẳng với Arsenal. Nhưng tình thế hiện nay đã khác rất nhiều, bởi chỉ cần 2 trận sảy chân, đoàn quân HLV Pep Guardiola đã bị "Pháo thủ" bỏ xa với cách biệt 6 điểm trên bảng xếp hạng. 

5 vòng đấu khắc nghiệt vừa qua chứng kiến Arsenal là đội duy nhất giành trọn 15 điểm. Aston Villa có 12 điểm ở lượt trận này khi thắng 4 trận và thua 1 trận. Thất bại duy nhất đó diễn ra khi gặp Arsenal. 

Chặng Tourmalet khốc liệt chưa khép lại. Nhưng với đà thăng hoa như hiện nay, kèm theo việc không ít trụ cột hồi phục chấn thương, thật khó để có đối thủ nào ngăn cản Arsenal băng băng trên con đường tiến đến giấc mơ vô địch sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.

Bảng xếp hạng top 5 Ngoại hạng Anh sau vòng 20

Bảng xếp hạng top 5 Ngoại hạng Anh sau vòng 20

Tại sao "Big Gabi" là chìa khóa vàng để Arsenal chấm dứt cơn khát danh hiệu 22 năm?
Tại sao "Big Gabi" là chìa khóa vàng để Arsenal chấm dứt cơn khát danh hiệu 22 năm?

Trong ngày cuối cùng của năm 2025, sự trở lại của "hòn đá tảng" Gabriel Magalhaes đã giúp Arsenal đại thắng Aston Villa 4-1, thắp sáng hy vọng về chức...

Bấm xem >>

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/01/2026 11:50 AM (GMT+7)
