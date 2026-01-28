Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỉ số cúp C1: Real Madrid vất vả trước Benfica, Man City với nhiệm vụ phải thắng

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Nhận định bóng đá Real Madrid

(3h, 29/1, lượt cuối vòng bảng Champions League) Real Madrid sẽ vất vả trước Benfica trong khi Man City phải thắng Galatasaray mới có thể mơ về Top 8.

  

Benfica - Real Madrid, 3h, 29/1, lượt 8 vòng bảng Champions League

Real Madrid sẽ làm khách của Benfica trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng Champions League 2025/26. Tình cảnh của hai đội hoàn toàn trái ngược nhau. Real Madrid chắc chắn có suất đi tiếp và chỉ cần không thua ở lượt cuối là gần như chắc suất nằm trong 8 đội mạnh nhất, đồng nghĩa với tấm vé vào thẳng vòng 1/8.

Real Madrid sẽ gặp không ít khó khăn trước Benfica

Real Madrid sẽ gặp không ít khó khăn trước Benfica

Trong khi đó, Benfica mới chỉ có 6 điểm sau 7 lượt trận và đang xếp thứ 29/36 đội tham dự. Về mặt lý thuyết, thầy trò José Mourinho vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp bởi chỉ kém nhóm được tham dự play-off đúng 2 điểm. Tuy nhiên, thực tế câu chuyện này cực khó bởi họ buộc phải giành chiến thắng trước Real Madrid.

Đội hình của Benfica không hẳn là yếu bởi họ vẫn có một vài ngôi sao đáng chú ý như tiền đạo Pavlidis, tiền vệ Sudakov hay hậu vệ Antonio Silva. Tuy nhiên, đại diện tới từ Bồ Đào Nha khó lòng so sánh được với "Dải thiên hà" của Real Madrid.

Hai thứ Benfica có thể dựa vào trong trận đấu này là lợi thế sân nhà và kinh nghiệm của HLV José Mourinho. Ông thầy người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt chính HLV đương nhiệm của Real Madrid khi còn tại vị ở Bernabeu.

Benfica chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho Real Madrid nhưng đại diện của Bồ Đào Nha khó có thể cản bước được Mbappe, Vinicius hay Bellingham.

Dự đoán tỷ số: Benfica 1-2 Real Madrid

Đội hình dự kiến

Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barrenechea; Prestianni, Barreiro, Sudakov; Pavlidis

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Bellingham, Guler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Man City - Galatasaray, 3h, 29/1, lượt 8 vòng bảng Champions League

Trận thua tai hại trước Bodo/Glimt ở lượt 7 khiến Man City tuột xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng vòng bảng Champions League. Điều này đồng nghĩa với việc họ không còn nắm quyền tự quyết trong tay trong cuộc đua cho 8 vị trí đầu tiên. Bởi vậy, nhiệm vụ tối thượng của Pep Guardiola cùng các học trò là thắng, thậm chí là thắng đậm Galatasaray ở lượt cuối.

Haaland cần lấy lại phong độ ghi bàn đúng lúc

Haaland cần lấy lại phong độ ghi bàn đúng lúc

Đây không hẳn là nhiệm vụ khó nhưng cũng chưa chắc đã là nhiệm vụ dễ dàng. Man City đang ở trong giai đoạn khá nhạy cảm bởi phong độ khá phập phù. Họ thắng tới 10-1 tại FA rồi đả bại Newcastle trên sân khách. Thế rồi lại thua Man United và Bodo/Glimt khá dễ dàng.

Có lẽ việc hàng loạt trụ cột ở hàng thủ rủ nhau chấn thương là nguồn gốc của vấn đề. Pep Guardiola nhiều khả năng vẫn phải dùng cặp trung vệ Khusanov - Ake cho cuộc đối đầu với Galatasaray. Nên nhớ rằng Galatasaray có Osimhen và Leroy Sane, những cầu thủ có cả tốc độ lẫn kỹ thuật.

Đây chính là lúc Pep Guardiola chứng minh tài thao lược của mình. Giành trọn 3 điểm là điều kiện bắt buộc. Trong tay ông thầy người Tây Ban Nha vẫn có đủ những con bài có thể tạo nên đột biến như Haaland, Foden, Cherki hay Doku. Được thi đấu trên sân nhà cũng là lợi thế không hề nhỏ. Có lẽ Man City sẽ vượt qua được thử thách này.

Dự đoán tỷ số: Man City 2-0 Galatasaray

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly; Cherki, Foden, Lewis, Silva, Doku; Haaland

Galatasaray: Cakir; Sallai, Bardakci, Sanchez, Jakobs; Lemina, Torreira; Sane, Gundogan, Yilmaz; Osimhen

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/01/2026 03:54 AM (GMT+7)
