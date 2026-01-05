Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tranh cãi Liverpool thoát thua nhờ trọng tài: Tổ VAR liệu có mắc sai lầm tai hại?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool

Rất nhiều người đang cho rằng Liverpool có được 1 điểm trước Fulham là nhờ sai lầm của trọng tài và tổ VAR!

   

Pha bóng tranh cãi của Liverpool

Liverpool vừa có trận hòa cực kỳ vất vả trước Fulham ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Đoàn quân của Arne Slot bị dẫn trước từ sớm và chỉ tìm được bàn gỡ trong hiệp hai. Gakpo giúp "The Kop" vượt lên ở phút 90+3 nhưng cuối cùng, Liverpool không giữ được thành quả.

Một CĐV đã thử kẻ đường thẳng theo vạch cỏ để thấy rõ vị trí của Wirtz

Một CĐV đã thử kẻ đường thẳng theo vạch cỏ để thấy rõ vị trí của Wirtz

Tuy nhiên, nhiều người đang cho rằng Liverpool có được trận hòa này là nhờ sai lầm của trọng tài và tổ VAR trong tình huống Florian Wirtz ghi bàn gỡ ở phút 57. Đây là pha bóng khá nhạy cảm khi tiền vệ người Đức nhận bóng trong vòng cấm sau nỗ lực đi bóng của Bradley. 

Ban đầu trọng tài chính Craig Pawson không công nhận bàn thắng này do lỗi việt vị. Tuy nhiên, tổ VAR đã tư vấn và "vị vua áo đen" đã thay đổi quyết định sau đó. Vấn đề nằm ở chỗ có sự khác biệt khá lớn giữa hình ảnh thật và hình ảnh 3D do Ngoại hạng Anh cung cấp.

Cụ thể, rất nhiều người chụp lại được bức ảnh mũi chân của Wirtz đã lấn xuống sâu hơn so với hậu vệ cuối cùng của Fulham nhờ đường cỏ trên sân. Tuy nhiên, hình ảnh 3D lại cho thấy tiền vệ người Đức đứng ở vị trí vừa đủ để thoát bẫy việt vị.

Dân cư mạng giận dữ với quyết định của trọng tài

Dân cư mạng đang chỉ trích khá gay gắt về công nghệ 3D của Ngoại hạng Anh trong tình huống này. "Họ mất tới 4 phút để tạo ra hình ảnh ảo rồi công nhận bàn thắng. Trong khi đó, nhìn bằng mắt thường trên mặt cỏ cũng thấy Wirtz đã việt vị", "Pha bóng này khiến uy tín của công nghệ bắt việt vị bán tự động bị hạ thấp nghiêm trọng", "Nhìn đường vạch cỏ ấy, đừng có nhìn vào hình ảnh 3D", "Thật sự là trò hề mà. Họ từ bỏ hình ảnh thật để sử dụng hình ảnh ảo"... là những bình luận tiêu biểu trên mạng xã hội.

Hình ảnh 3D của Ngoại hạng Anh tính thời điểm Wirtz chưa chạm chân phải xuống đất

Hình ảnh 3D của Ngoại hạng Anh tính thời điểm Wirtz chưa chạm chân phải xuống đất

Nhiều người chỉ ra sự khác biệt giữa hình ảnh 3D và hình ảnh thật là vị trí chân phải của Wirtz. Ảnh thật cho thấy chân của tiền vệ người Đức đã chạm đất trong khi hình ảnh 3D vẫn tính chân của số 7 bên phía Liverpool đang ở trên không. 

Liệu đây có phải mấu chốt của vấn đề? Chân của Wirtz đã chạm đất khi bóng rời chân Bradley hay chưa? Thời gian diễn ra chỉ trong tích tắc nên đây có thể nói là một trong những pha bóng hy hữu nhất trong mùa giải này. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/01/2026 01:11 AM (GMT+7)
