Dự đoán tỷ số Liverpool - Man City: Rực lửa đại chiến, mệnh lệnh phải thắng (Ngoại hạng Anh)

Nhận định trận đấu

Sau 4 trận hòa liên tiếp và cú sốc thua Bournemouth ở Ngoại hạng Anh, Liverpool đã trút cơn thịnh nộ lên Newcastle để thắng đậm 4-1 dù bị dẫn trước. Các nhân viên trang phục của Liverpool hẳn cũng đã “đánh bóng” đôi giày dứt điểm tốt nhất cho các cầu thủ, khi “Lữ đoàn đỏ” ghi tới 15 bàn trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Cả Liverpool lẫn Man City đều đang rất cần 3 điểm cho mục tiêu của riêng mình

Dẫu vậy, Liverpool vẫn đang phải sắm vai bám đuổi trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Họ hiện kém đội đứng thứ tư là MU 5 điểm, trong khi Fulham, Brentford và Sunderland đang theo sát ngay phía sau “Lữ đoàn đỏ”.

Trong khi đó, người hâm mộ Arsenal sẽ tiếp tục “soi” Man City, sau khi “The Citizens” bị Tottenham đang sa sút bất ngờ kìm chân trong trận hòa 2-2 đầy kịch tính ở vòng trước. Đánh rơi điểm số ở 5/6 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, Man City đã tụt lại 6 điểm so với Arsenal (tính đến trước vòng 25).

Đoàn quân của Pep Guardiola đang có chuỗi không thắng 3 trận sân khách liên tiếp, và đều thủng lưới ít nhất 2 bàn.

Liverpool Chỉ số Man City 39 Điểm 47 39 Bàn thắng 49 33 Bàn thua 23 106 Cú sút trúng đích 120 86,29% Tỷ lệ chuyền chính xác 88,24%

So sánh giữa Liverpool và Man City ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa

Dẫu vậy, Man City cũng kịp lấy lại khí thế khi đánh bại Newcastle 3-1 ở bán kết lượt về League Cup hồi giữa tuần, qua đó hẹn Arsenal ở chung kết tại Wembley. Màn hủy diệt 3-0 trước Liverpool hồi tháng 11 năm ngoái cũng đồng nghĩa “The Citizens” chỉ còn 90 phút nữa để hoàn tất cú đúp thắng “Lữ đoàn đỏ” trong một mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử.

Thông tin lực lượng

Arne Slot mang đến cả tin vui lẫn tin không mấy tích cực về mặt nhân sự trong buổi họp báo trước trận. Joe Gomez có cơ hội nhỏ kịp bình phục chấn thương hông để góp mặt trận đại chiến tại Anfield, nhưng Jeremie Frimpong (chấn thương đùi) thì chưa sẵn sàng trở lại.

Phong độ gần đây của Liverpool và Man City

Conor Bradley (chấn thương đầu gối), Alexander Isak (chân) và Giovanni Leoni (đầu gối) là những cái tên còn lại trong danh sách vắng mặt của nhà đương kim vô địch. Với những gì đã thể hiện trước Newcastle, Liverpool không có lý do gì để thay đổi công thức chiến thắng đã mang lại màn hủy diệt ấn tượng.

Bên phía Man City, Pep Guardiola vẫn chưa chắc chắn về khả năng ra sân của Bernardo Silva, người dính chấn thương gân kheo trong trận hòa Tottenham và sau đó vắng mặt ở chiến thắng trước Newcastle ở bán kết lượt về League Cup hồi giữa tuần.

Rayan Cherki ít nhất cũng đủ thể lực để vào sân từ ghế dự bị ở trận giữa tuần sau khi gặp vấn đề vào cuối tuần trước, trong khi Ruben Dias đã trở lại danh sách đăng ký thi đấu sau quãng thời gian dưỡng thương kéo dài từ đầu năm mới.

John Stones (đùi) đã trở lại tập luyện, nhưng vẫn chưa thể tái xuất ở các trận chính thức. Tình trạng tương tự với Josko Gvardiol (bắp chân), Mateo Kovacic (cổ chân), Jeremy Doku (bắp chân) và Savinho (đùi).

Marc Guehi trở lại sau khi không đủ điều kiện thi đấu ở League Cup, nhưng Pep Guardiola từ chối xác nhận liệu Erling Haaland có đá chính tại Anfield hay không, chỉ đơn giản gọi tiền đạo người Na Uy là “chân sút hay nhất thế giới” trước giới truyền thông.

Dự đoán kịch bản

Dù vẫn còn thiếu ổn định, Liverpool hiện tại rất khác so với tập thể từng bị Man City cuốn phăng tại Etihad ở lượt đi. “Lữ đoàn đỏ” hoàn toàn có thể tận dụng phong độ sân khách sa sút, sự mệt mỏi sau trận giữa tuần và những thiếu hụt nơi hàng thủ của Man City để giáng thêm một đòn mạnh vào tham vọng đua vô địch của thầy trò Pep Guardiola.

Salah trở lại đầy bùng nổ, Wirtz đang đạt đỉnh cao phong độ, còn Ekitike tỏ ra cực kỳ ăn ý với ngôi sao người Đức, giúp đoàn quân của Arne Slot đủ khả năng “lấy lửa đấu lửa” với Man City. Một màn đôi công rực lửa, kịch tính và giàu cảm xúc tại Anfield là điều hoàn toàn có thể chờ đợi.