ĐT Việt Nam tăng 6 bậc FIFA nếu được xử thắng Malaysia 3-0

ANTD.VN - Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn trên BXH FIFA sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch bị phát hiện vi phạm, ở trận Malaysia thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 vừa qua.

Ngoài khoản tiền phạt nặng, cả 7 cầu thủ vi phạm quy định đăng ký thi đấu trên còn bị cấm thi đấu 12 tháng. Vụ việc gian lận này gây rúng động bóng đá Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.

Dù FIFA chưa công bố thay đổi kết quả, nhưng theo thông lệ quốc tế, chỉ cần một đội sử dụng cầu thủ không hợp lệ, trận đấu mặc định sẽ bị xử thua 0-3. Điều đó đồng nghĩa Malaysia rất nhiều khả năng sẽ bị xử thua trước Việt Nam.

Malaysia (vàng) trả giá đắt vì gian lận để thắng ĐT Việt Nam

Malaysia (vàng) trả giá đắt vì gian lận để thắng ĐT Việt Nam

Nếu kịch bản này xảy ra, thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ mở rộng cơ hội giành vé tới VCK Asian Cup 2027 mà còn thu về số điểm quý giá trên BXH FIFA.

Theo tính toán của Football Ranking, Việt Nam sẽ được trả lại 13,02 điểm từng bị trừ khi thua 0-4 và cộng thêm 11,98 điểm nhờ thắng 3-0. Tổng cộng 25 điểm giúp tuyển Việt Nam vươn lên hạng 108 thế giới, tăng 6 bậc.

Trong khi đó, Malaysia sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm trong cả 4 trận thắng trước Nepal (2-0), Việt Nam (4-0), Singapore (2-1) và Palestine (1-0). Nếu tất cả các kết quả này đều bị xử thua 0-3, họ sẽ mất tới 70 điểm FIFA, tụt 18 bậc xuống hạng 141 và trắng tay ở bảng F với hệ số -6, coi như hết hy vọng dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Hiện FIFA mới đưa ra án phạt với FAM, còn việc xử lý kết quả trận đấu thuộc thẩm quyền của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Ủy ban kỷ luật AFC đang tiến hành xem xét hồ sơ và ra quyết định cuối cùng liên quan đến trận Malaysia - Việt Nam trong thời gian tới.

Malaysia muốn lật bản án của FIFA, nhưng... bằng chứng đâu?
Malaysia muốn lật bản án của FIFA, nhưng... bằng chứng đâu?

ANTD.VN - Ở biễn biến mới nhất, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết đã phát hiện sai sót trong quy trình nhập tịch và báo cáo để FIFA xem xét....

Bấm xem >>

Theo Lê Vinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/09/2025 12:16 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
