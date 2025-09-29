Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Malaysia muốn lật bản án của FIFA, nhưng... bằng chứng đâu?

Sự kiện: Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

ANTD.VN - Ở biễn biến mới nhất, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết đã phát hiện sai sót trong quy trình nhập tịch và báo cáo để FIFA xem xét. Cơ hội nào cho FAM lật ngược bản án?

Hai ngày sau khi bị FIFA phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ và 7 tuyển thủ quốc gia bị cấm thi đấu 12 tháng vì làm giả giấy tờ nhập tịch, FAM đã cử Chủ tịch danh dự Mohd Amin bay sang Thụy Sỹ để trực tiếp kháng cáo với FIFA, đồng thời phát đi thông báo nhằm trấn an dư luận.

FAM nhận sai, xin FIFA xét lại

"Chúng tôi đã phát hiện có sai sót kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ, do lỗi từ bộ phận hành chính. FAM đang chờ quyết định phán xét đầy đủ từ FIFA trước khi tiến hành nộp đơn kháng cáo theo đúng trình tự và quy định pháp luật hiện hành. FAM nhìn nhận sự việc này một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, chúng tôi muốn khẳng định rằng các cầu thủ nhập tịch có liên quan đều là công dân Malaysia hợp pháp", FAM thông báo tối 28-9.

FAM thông báo đã phát hiện sai sót ở khâu hành chính, đã báo cáo và xin FIFA xém xét lại

FAM thông báo đã phát hiện sai sót ở khâu hành chính, đã báo cáo và xin FIFA xém xét lại

Thông báo này mở ra cuộc bàn luận rằng liệu FAM có bao nhiêu % cơ hội lật ngược bản án từ FIFA?

Một điều đáng chú ý là cho tới thời điểm này, FIFA mới cho biết FAM làm giả hồ sơ nhập tịch cho nhóm 7 cầu thủ nhập tịch song chưa đề cập cụ thể loại giấy tờ bị làm giả. Ở chiều ngược lại, FAM thông báo đã phát hiện sai sót ở khâu hành chính nhưng cũng không tiết lộ cụ thể sai sót đó là gì.

Quan sát vụ việc và dựa trên những tài liệu được công bố bởi chính ông Tunku Ismail - Thái tử Johor, nhân vật quyền lực số 1 của bóng đá Malaysia, người thuyết phục và đứng sau hậu thuẫn FAM nhập tịch 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ, ASEAN Football chỉ ra 4 điểm nghi ngờ khiến FAM bị FIFA điều tra, xử phạt.

Thứ nhất, hồ sơ nhập tịch phía FAM cung cấp thiếu giấy tờ quan trọng. Cụ thể, Cục Đăng ký quốc gia Malaysia xác nhận không thể tìm thấy hồ sơ khai sinh gốc của cả nhóm 7 cầu thủ nhập tịch. Thay vào đó, chỉ có các hồ sơ mới được làm gần đây, làm tăng nghi ngờ về tính xác thực.

Thứ hai, FAM thiếu minh bạch về nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch. Trước, trong và thậm chí sau khi nhập tịch thành công, công chúng Malaysia không biết cụ thể về quan hệ huyết thống Malaysia của 7 cầu thủ. Việc trung vệ gốc Argentina - Facundo Garces lỡ miệng tiết lộ có cụ nội là người Malaysia (trong khi FIFA chỉ chấp thuận trường hợp nhập tịch có ông, bà, cha, mẹ là người Malaysia) càng khiến sự hoài nghi tăng cao.

Thứ ba, Facundo Garces tiết lộ rằng từ khi đại diện FAM gọi điện thuyết phục nhập tịch cho đến lúc anh ra sân thi đấu cho tuyển Malaysia chỉ mất vài tuần. Nhóm 7 cầu thủ chỉ hoàn tất mọi thủ tục chỉ vài tiếng trước khi ra sân đấu tuyển Việt Nam. Quá trình này là "nhanh bất thường" nếu so sánh với thời gian khoảng 6 tháng đối với các trường hợp nhập tịch tương tự cho đối tượng con lai.

Thứ tư, nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia chủ yếu đến từ Argentina và Tây Ban Nha - các quốc gia có cộng đồng Malaysia rất nhỏ (chỉ ~1.200 người Malaysia ở Argentina theo số liệu năm 2024). Đặc biệt, chính bản thân các cầu thủ cũng bày tỏ ngạc nhiên khi biết mình có nguồn gốc Malaysia, vậy làm thế nào FAM "khám phá" được liên kết huyết thống này và hoàn tất nhập tịch chỉ trong vài tuần?!

"Bốn luận điểm này kết hợp lại đã buộc FIFA phải nghi ngờ khả năng có sự thao túng giấy tờ hồ sơ và quy trình nhập tịch bất thường, và hệ quả là quyết định kỷ luật rúng động bóng đá khu vực như FIFA đã ban hành", ASEAN Football kết lại.

Muốn lật ngược bản án thì... bằng chứng đâu?

Ngay sau án phạt, một loạt quan chức trong và ngoài ngành thể thao Malaysia đã lên tiếng, kêu gọi người hâm mộ bình tĩnh, tin tưởng quy trình nhập tịch là đúng luật và rằng FAM sẽ kháng cáo thành công.

Vụ FIFA kỷ luật FAM vì làm giả giấy tờ nhập tịch 7 tuyển thủ gây chấn động làng bóng quốc tế

Vụ FIFA kỷ luật FAM vì làm giả giấy tờ nhập tịch 7 tuyển thủ gây chấn động làng bóng quốc tế

Trong khi, truyền thông và người hâm mộ Malaysia cho rằng thay vì đồng loạt kêu oan "suông" thì những người có trách nhiệm chỉ cần trả lời câu hỏi "bằng chứng đâu", bằng cách công khai các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của nhóm 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ nhập tịch, như cách FAM từng làm với các trường hợp nhập tịch trong quá khứ, hay như phía Indonesia đã làm với tất cả các trường hợp cầu thủ con lai nhập tịch thời gian qua.

10 ngày sau khi Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố án phạt hôm 26-9, Toà án bóng đá (thuộc FIFA nhưng hoạt động độc lập) tiếp tục vào cuộc để đưa ra phán xét cuối cùng. Trường hợp không chấp thuận bản án, FAM có thể gửi kháng cáo lên FIFA, và lựa chọn cuối cùng là đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).

Giới quan sát nhìn nhận, cơ hội để phía Malaysia lật ngược bản án là rất thấp.

Sếp AFC lên tiếng về án phạt ĐT Malaysia, không bị xử thua ĐT Việt Nam?
Sếp AFC lên tiếng về án phạt ĐT Malaysia, không bị xử thua ĐT Việt Nam?

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã lên tiếng về án phạt đối với đội tuyển Malaysia.

Bấm xem >>

Theo Băng Tâm

Nguồn: [Link nguồn]

29/09/2025 10:51 AM (GMT+7)
