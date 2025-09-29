Sếp AFC lên tiếng về án phạt đối với Malaysia, không bị xử thua ĐT Việt Nam?

FIFA phạt nặng Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đưa ra án phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia nước này. Tuy nhiên, cơ quan này không đề cập đến việc đội tuyển Malaysia sẽ bị xử phạt.

Joao Figueiredo (số 14) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia nhận án phạt từ FIFA

Thông tin về án kỷ luật từ FIFA lan truyền mạnh mẽ từ tối 26/9, gây chấn động làng bóng đá Malaysia. Theo thông báo chính thức, FIFA xác định FAM vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả tài liệu.

Cụ thể, FIFA quyết định phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Ngoài ra, bảy cầu thủ nhập tịch có liên quan cũng bị cấm thi đấu 1 năm do sử dụng giấy tờ không hợp lệ.

Bảy cầu thủ liên quan gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Tất cả đều ra sân trong trận Malaysia thắng ĐT Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10/6.

Đội tuyển Malaysia có bị liên lụy?

Trước những đồn đoán về khả năng đội tuyển quốc gia bị đình chỉ, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul John, đã lên tiếng trấn an.

“Đội tuyển Malaysia không bị cấm thi đấu, chỉ có các cầu thủ liên quan bị treo giò. FAM cũng không bị đình chỉ tư cách thành viên mà chỉ bị phạt tiền. Theo quyết định của FIFA, chỉ 7 cầu thủ đó bị cấm trong 12 tháng. Không có vấn đề gì, đội tuyển Malaysia vẫn đang hoạt động bình thường. Hiện tại, chúng tôi đang chờ động thái tiếp theo từ FAM”, vị quan chức AFC người Malaysia chia sẻ trên tờ SNE Sports.

Malaysia đang nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé dự Asian Cup 2027

Trước đó, vào tháng 7, một nguồn tin từ Indonesia cho rằng chiến thắng 4-0 của Malaysia trước ĐT Việt Nam vào ngày 10/6 có thể bị hủy kết quả do một số cầu thủ nhập tịch của “Hổ Mã Lai” không đủ điều kiện thi đấu. Theo đó, kết quả có thể bị hủy và bàn thắng được tính 3-0 nghiêng về ĐT Việt Nam.

Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Peter Cklamovski hiện đang tham dự vòng loại Asian Cup 2027. Sau 2 chiến thắng trước Nepal và ĐT Việt Nam, “Hổ Mã Lai” đang tạm dẫn đầu bảng F với 6 điểm.