Chấn động Đông Nam Á: Indonesia bị nghi chỉ điểm ĐT Malaysia gian lận, khiến ĐT Việt Nam “tỉnh mộng”?

Sau khi FIFA công bố án phạt dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vì bê bối nhập tịch trái phép với 7 cầu thủ, truyền thông Đông Nam Á nghi ngờ Indonesia chính là thế lực đằng sau “giật dây”. Chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng nhìn từ thực tế gần đây, chuyển động của bóng đá khu vực đã nhiều lần “làm thức tỉnh” ĐT Việt Nam trong hơn 1 năm qua.

Truyền thông Malaysia nghi ngờ Indonesia

Bóng đá Đông Nam Á vừa đón nhận “trận động đất” làm rung chuyển các nền tảng mạng xã hội trong khu vực, bởi án phạt nghiêm khắc của FIFA dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), liên quan đến việc nhập tịch trái phép 7 cầu thủ và sử dụng họ ở các trận đấu thuộc chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm trận Malaysia thắng ĐT Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 vừa qua.

Vụ việc không chỉ gây chấn động vì mức độ nghiêm trọng, mà còn là những đồn đoán xung quanh “nguồn tin” đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA. Trong đó, một số tờ báo Malaysia đặt nghi vấn chính Indonesia, đối thủ ở nền bóng đá khu vực, đứng sau vụ tố cáo này.

Ngay sau khi án phạt được FIFA công bố, nhiều trang tin thể thao Malaysia đồng loạt nhắc đến Indonesia như một “tác nhân giấu mặt” đã gửi khiếu nại lên FIFA. Đã có những nhận định cho rằng Indonesia có nhiều lý do để “theo dõi sát sao” quá trình nhập tịch của Malaysia, khi chính họ là quốc gia đi đầu trong xu thế sử dụng cầu thủ nhập tịch và gặt hái nhiều thành công ở cấp độ đội tuyển tại Đông Nam Á vài năm gần đây.

Báo chí Malaysia tố Indonesia là “kẻ chỉ điểm”.

Theo đó, Indonesia được cho là khó hài lòng khi Malaysia chỉ trong thời gian ngắn đã xây dựng một đội hình chất lượng với sự góp mặt của hàng loạt cầu thủ nhập tịch. Từ đó, ĐT Malaysia dễ dàng đả bại Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 và lột xác trở thành đối thủ đáng gờm ở khu vực, dù cho trước đó, chỉ cuối năm ngoái, đoàn quân HLV Peter Cklamovski còn sớm dừng bước ngay vòng bảng ASEAN Cup 2024.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào xác nhận thông tin Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đứng sau “giật dây”. Vì vậy, mọi kết luận đều mới chỉ dừng lại ở mức suy đoán.

Đội tuyển Indonesia khiến bóng đá Việt Nam “tỉnh mộng”?

Câu chuyện trắng đen về vụ việc của ĐT Malaysia chờ thời gian sẽ trả lời. Tuy nhiên, những động thái từ phía bóng đá Malaysia, Indoneisia đã vô tình giúp bóng đá Việt Nam 2 lần trong vòng hơn 1 năm qua.

Đầu tiên là chính vụ lùm xùm của Malaysia, bởi nếu FAM không thể kháng cáo thành công, “Hổ Mã Lai” đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 ở cả hai trận thắng trước Nepal và Việt Nam tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Điều này sẽ khiến cục diện bảng đấu thay đổi hoàn toàn, Việt Nam từ vị trí bám đuổi sẽ vươn lên dẫn đầu bảng, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất dự vòng chung kết. Không chỉ vậy, Malaysia thậm chí có thể bị loại thẳng, để lại con đường rộng thênh thang đến Saudi Arabia cho thầy trò HLV Kim Sang Sik năm 2027.

Án phạt mà Malaysia phải nhận khiến cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 xoay chiều.

Trong kịch bản “nhẹ nhàng” hơn, ngay cả khi Malaysia không bị loại, nhưng với việc 7 cầu thủ nhập tịch chủ lực sẽ bị cấm thi đấu 12 tháng, buộc “Hổ Mã Lai” phải sử dụng lực lượng nội binh, các vị trí trong suốt 11 năm liền không thể đánh bại “Những chiến binh Sao vàng”, cơ hội để đội bóng áo vàng lặp lại thành tích sử khi thắng thầy trò ông Kim Sang Sik 4-0 như 3 tháng trước là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.  

Còn câu chuyện thứ 2 đã xảy ra hơn một năm trước, tại Asian Cup 2024 và vòng loại World Cup 2026. Tại 2 sân chơi này, đội tuyển Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng đã 3 lần quật ngã Việt Nam, buộc người hâm mộ phải thừa nhận rằng khoảng cách giữa hai đội tuyển đã bị thu hẹp đáng kể, thậm chí đội bóng có biệt danh “Rồng Garuda” đã trở thành đối thủ trên cơ ĐT Việt Nam ở các giải khu vực.

Và chính những thất bại đó đã khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhìn nhận lại quan điểm về nhập tịch. Thay vì dè dặt như trước, VFF bắt đầu mở cửa cho những cầu thủ thực sự khao khát cống hiến cho đội tuyển. Thành quả rõ nhất là trường hợp của Nguyễn Xuân Son, chân sút nhập tịch Việt Nam thành công và lập tức tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển.

Tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son ghi tới 7 bàn, trở thành Vua phá lưới và cầu thủ hay nhất giải, giúp Việt Nam lần thứ 3 vô địch Đông Nam Á. Quan trọng hơn, anh giải quyết triệt để bài toán tiền đạo cắm vốn là nỗi lo suốt nhiều năm qua. Sự xuất hiện của Xuân Son mở ra kỷ nguyên mới, khi Việt Nam có thể kết hợp hài hòa giữa lực lượng nội binh và một số cầu thủ nhập tịch, Việt kiều chất lượng để nâng tầm đội hình.

Việt Nam gặt hái thành công cùng Xuân Son.

Bóng đá Indonesia phải chăng lo sợ “vòi bạch tuộc” từ Malaysia?

Quay lại câu chuyện hiện tại, có ý kiến cho rằng Indonesia có thể đã chủ động “ngáng đường” Malaysia khi nhận thấy đối thủ đang mạnh lên nhanh chóng. Chỉ trong vỏn vẹn hơn 6 tháng, từ chỗ bị loại ngay vòng bảng ASEAN Cup 2024, Malaysia đã “lột xác” và đủ sức hạ gục ĐT Việt Nam, nhà đương kim vô địch khu vực, với tỷ số đậm đà 4-0.

Thắng lợi trên đối với người Indonesia chẳng khác một sự đe dọa lên tham vọng thống trị Đông Nam Á của chủ tịch Erick Thohir và các cộng sự, những người đang dồn nhiều nguồn lực để xây dựng một đội tuyển thiện chiến với hàng loạt cầu thủ nhập tịch đến từ Hà Lan.

Tuy nhiên, nếu xét riêng về công cuộc nhập tịch, Malaysia còn lẽ còn phải lấy giấy bút học hỏi Indonesia dài dài. PSSI trong vài năm qua đã tiến hành chiến lược nhập tịch bài bản: lựa chọn cầu thủ có gốc gác, hoặc từng thi đấu lâu dài ở giải quốc nội, đảm bảo đủ tiêu chuẩn cư trú theo quy định FIFA. Họ xây dựng lộ trình từng bước, kết hợp đào tạo trẻ với bổ sung nhân sự từ bên ngoài, nhằm tạo ra một đội hình đồng đều và bền vững.

Chính sách nhập tịch diện rộng giúp bóng đá Indonesia tiến bộ hơn bao giờ hết.

Malaysia cũng đang đi theo con đường này, nhưng lùm xùm lần này là bài học đắt giá, nhắc nhở rằng quá trình nhập tịch cần minh bạch, tuân thủ đầy đủ các điều kiện pháp lý và thủ tục hành chính.

Trên hết, dù Indonesia có thực sự là bên khiếu nại Malaysia lên FIFA hay không, rõ ràng sự việc này đang làm thay đổi cán cân bóng đá Đông Nam Á. Việt Nam có thể là đội hưởng lợi nhiều nhất, không chỉ về mặt điểm số trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027, mà còn về mặt nhận thức khi tiếp tục hoàn thiện chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch một cách chọn lọc và bền vững.

28/09/2025 15:04 PM (GMT+7)
