HLV Phan Như Thuật từ chức ở SL Nghệ An sau trận thua đau

Quyết định của HLV Phan Như Thuật vào đêm 28-9 được xem là khá bất ngờ, dù thực tế thành tích của đội bóng xứ Nghệ từ đầu mùa không khả quan. Sau 5 vòng đấu, SL Nghệ An mới giành được 4 điểm và đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, chỉ nhỉnh hơn Thanh Hóa, đội xếp cuối bảng đúng 2 điểm. Trong lúc cuộc đua trụ hạng luôn căng thẳng, chiếc ghế nóng ở sân Vinh lại một lần nữa trở thành tâm điểm.

Ở trận thua CLB Công an TP.HCM, chủ nhà SL Nghệ An khởi đầu đầy hứng khởi với hai bàn dẫn trước. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ hàng loạt cơ hội đã khiến họ trả giá. Đoàn quân của HLV Phan Như Thuật để đối phương lội ngược dòng, phơi bày điểm yếu về tâm lý thi đấu và khả năng duy trì sự tập trung.

Sau trận đấu, ông Thuật bày tỏ tiếc nuối, cho rằng nếu tận dụng tốt hơn trong thời điểm hưng phấn, kết quả đã có thể rất khác. Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận học trò bị căng cứng sau khi dẫn bàn, đánh mất quyền kiểm soát và rơi vào thế bị động trước sức ép của đối thủ.

Chủ nhà SL Nghệ An ngã ngựa trước CLB Công an TP.HCM khiến sức ép bủa vây buộc HLV Phan Như Thuật chủ động xin từ chức. Ảnh: CCT.

Thực chất SL Nghệ An vốn không được đánh giá cao ở mùa giải này. Với lực lượng trẻ trung và thiếu chiều sâu, mục tiêu chính của họ vẫn là trụ hạng. Việc không có thành tích nổi bật sau giai đoạn đầu mùa thực ra không gây sốc cho giới chuyên môn. Tuy vậy, sự ra đi của HLV Phan Như Thuật vẫn để lại nhiều tiếc nuối.

Ông Phan Như Thuật là người gắn bó lâu năm với bóng đá xứ Nghệ, từng được kỳ vọng sẽ kiên nhẫn dẫn dắt đội bóng vượt khó. Nhiều nguồn tin cho biết HLV Nguyễn Huy Hoàng, cựu trung vệ nổi tiếng của SL Nghệ An, sẽ trở lại băng ghế huấn luyện để thay thế, tiếp tục sứ mệnh chèo lái con thuyền trong phần còn lại của mùa giải.

Điều đáng chú ý là V-League 2025-2026 mới chỉ đi qua 5 vòng đấu nhưng đã có 2 nhà cầm quân phải rời ghế. Trước Phan Như Thuật, HLV Makoto Teguramori cũng đã bị Hà Nội FC sa thải sau chuỗi trận gây thất vọng. Điều này cho thấy áp lực khủng khiếp tại giải đấu cao nhất Việt Nam, nơi các nhà cầm quân chỉ cần vài trận không đạt kỳ vọng là có thể mất việc. V-League vốn khắc nghiệt, nhưng mùa bóng năm nay dường như còn gay gắt hơn khi những đội bóng truyền thống cũng gặp khó khăn.

HLV Huy Hoàng sẽ dẫn dắt SL Nghệ An từ vòng 6 V-League. Ảnh: CCT.

Trong bức tranh hiện tại, SL Nghệ An dù đang ở nhóm cuối nhưng vẫn còn nguyên cơ hội để bứt phá. Mùa giải còn dài, và với sự xuất hiện của một HLV mới như Huy Hoàng có thể mang lại sinh khí khác cho tập thể trẻ. Người hâm mộ xứ Nghệ vẫn luôn nổi tiếng trung thành và nhiệt huyết, họ hy vọng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sẽ giúp đội bóng vượt qua sóng gió, tìm lại bản sắc vốn có.

Với những gì đang diễn ra, câu chuyện SL Nghệ An mùa này sẽ còn nhiều kịch tính ở cuộc chiến trụ hạng bằng lứa cầu thủ trẻ đang thử thách trong môi trường khốc liệt.