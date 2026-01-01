Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xuân Son gây chú ý với thông điệp đặc biệt đầu năm 2026

Sự kiện: Nguyễn Xuân Son CLB Nam Định Đội tuyển Việt Nam

Xuân Son gây chú ý khi đăng tải hai dòng trạng thái giàu cảm xúc, thể hiện quyết tâm trở lại mạnh mẽ và tình yêu đặc biệt dành cho bóng đá Việt Nam.

Mở đầu năm mới 2026, tiền đạo Nguyễn Xuân Son bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hai dòng trạng thái ngắn nhưng đầy cảm xúc trên trang Facebook cá nhân, thể hiện rõ quyết tâm cũng như tình yêu sâu đậm dành cho bóng đá Việt Nam.

Ở bài đăng đầu tiên, chân sút sinh năm 1997 chia sẻ loạt hình ảnh trong màu áo ĐT Việt Nam suốt năm 2025. Đó là quãng thời gian đan xen giữa vinh quang tại ASEAN Cup 2024 và hành trình hồi phục chấn thương vô cùng gian nan.

Xuân Son gây chú ý với thông điệp đặc biệt đầu năm 2026 - 1

Xuân Son gây chú ý với thông điệp đặc biệt đầu năm 2026. (Ảnh: Hoài Thương)

Xuân Son viết: “Phần 1. (Tình yêu dành cho lá cờ). Năm 2025 là năm thử thách nhất trong sự nghiệp của tôi, năm mà tôi phải vượt qua giới hạn của bản thân”, dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đủ cho thấy tinh thần chiến binh và khát khao cống hiến không ngừng của tiền đạo nhập tịch này.

Ngay sau đó, Xuân Son tiếp tục đăng tải bài viết thứ hai, dành trọn tình cảm cho CLB Nam Định - nơi được xem là bệ phóng đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới tại Việt Nam. “Phần 2. (Tình yêu màu xanh). Đội bóng này sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi; tôi đã trải qua những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình ở đây. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bóng đá vì những khoảnh khắc tuyệt vời này”, Xuân Son chia sẻ đầy xúc động.

Năm 2025 thực sự là thử thách lớn với tiền đạo 28 tuổi khi anh chỉ ra sân vỏn vẹn 4 trận. Đáng chú ý nhất là 34 phút thi đấu trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, trước khi dính chấn thương nghiêm trọng trên sân Rajamangala. Xuân Son phải mất hơn 10 tháng để hồi phục, nhưng sự trở lại của anh là vô cùng ấn tượng. Anh ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, qua đó đánh dấu màn tái xuất đầy mạnh mẽ.

Không dừng lại ở đó, Xuân Son nhanh chóng bùng nổ trong màu áo Nam Định với cú hat-trick vào lưới Shan United và cú đúp trước Bangkok United, giúp đội bóng thành Nam vươn lên dẫn đầu bảng B Cúp C1 Đông Nam Á.

Với phong độ ấn tượng vào cuối năm 2025, Xuân Son được kỳ vọng sẽ tiếp tục là đầu tàu của Nam Định trong cuộc đua danh hiệu, đồng thời trở thành quân bài quan trọng của ĐT Việt Nam trong mục tiêu chinh phục vé dự Asian Cup 2027, đặc biệt là trận quyết định gặp Malaysia sắp tới.

Theo Quách Khiêm/VOV.VN

Nguồn: [Link nguồn]

01/01/2026 09:06 AM (GMT+7)
