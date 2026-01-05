Malaysia quyết đấu FIFA đến cùng, ĐT Việt Nam ôm hận?

Việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) quyết định theo đuổi cuộc chiến pháp lý với FIFA đến cùng đang tạo ra một thế giằng co đặc biệt, khiến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đến nay vẫn chưa thể đưa ra án phạt xử thua 0-3 ĐT Malaysia ở hai trận gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal hồi tháng 6/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027. Đây không còn đơn thuần là câu chuyện chuyên môn, mà đã trở thành một bài toán pháp lý phức tạp, kéo dài và đầy hệ lụy.

Theo luật sư thể thao Etienne Rizk, người có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), khả năng FAM lật ngược tình thế là rất thấp, nhưng việc kháng cáo là điều “không thể tránh khỏi”. Ông thẳng thắn nhận định: “Quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA đã xác nhận rõ các án phạt đối với FAM và các cầu thủ liên quan. Tuy nhiên, ở góc độ tổ chức, FAM không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục kháng cáo”.

ĐT Malaysia có tới 7 cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu trong trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 tại Vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027.

FIFA trước đó đã bác toàn bộ kháng cáo ban đầu của FAM, đồng thời giữ nguyên án phạt tài chính 350.000 franc Thụy Sĩ cùng các chế tài liên quan đến vụ bê bối nhập tịch. Dù vậy, FAM vẫn đưa vụ việc lên CAS, nơi hồ sơ đã chính thức được thụ lý. Điều này buộc AFC phải tạm thời “án binh bất động”, chờ phán quyết cuối cùng trước khi xem xét các biện pháp kỷ luật đối với kết quả thi đấu của ĐT Malaysia.

Luật sư Rizk chỉ ra nhiều điểm bất lợi cho FAM, đặc biệt là những thừa nhận từ chính nội bộ liên đoàn. “Một vấn đề cốt lõi là việc Tổng thư ký FAM thừa nhận một số bộ phận đã tham gia xử lý và chỉnh sửa các bản sao giấy khai sinh. Với những gì đã được thừa nhận, rất khó để FAM hoàn toàn tránh được án phạt”, ông nói. Tuy nhiên, Rizk cũng nhấn mạnh rằng quá trình kháng cáo vẫn cần thiết để FAM “tự bảo vệ mình và thể hiện trách nhiệm của một tổ chức”.

Không dừng lại ở đó, luật sư Nik Erman Nik Roseli tiết lộ FAM thậm chí có thể tính đến khả năng kháng cáo tiếp lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT) nếu thất bại tại CAS. “Khả năng đảo ngược tình thế là gần như không có, nhưng việc tiếp tục kháng cáo sẽ kéo dài thời gian và đẩy AFC vào thế khó”, ông Roseli phân tích. Trên thực tế, chỉ khoảng 6% vụ việc tại CAS từng được đưa lên SFT, nhưng đây vẫn là con đường mà FAM có thể lựa chọn để trì hoãn phán quyết cuối cùng.

Chính sự kéo dài này khiến AFC chưa thể ra quyết định xử thua ĐT Malaysia 0-3 ở hai trận đã sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép. Tổng thư ký AFC Windsor Paul John từng khẳng định mọi án kỷ luật chỉ được đưa ra sau khi CAS kết luận vụ việc. Điều đó đồng nghĩa, cho đến khi tiến trình pháp lý khép lại, bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vẫn treo lơ lửng một dấu hỏi lớn, và cuộc “quyết đấu” giữa FAM với FIFA tiếp tục là nguyên nhân trực tiếp khiến AFC chưa thể hạ búa trừng phạt.