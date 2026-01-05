Malaysia quyết đấu FIFA đến cùng, ĐT Việt Nam ôm hận?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester City vs Chelsea 05/01/26 - Trực tiếp
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Malaysia quyết đấu FIFA đến cùng, ĐT Việt Nam ôm hận?

Sự kiện: Bóng đá Đội tuyển Việt Nam

Luật sư Malaysia thừa nhận cơ hội chiến thắng của bóng đá Malaysia là rất thấp, nhưng thừa nhận không thể lùi bước trong cuộc chiến với FIFA.

Malaysia quyết đấu FIFA đến cùng, ĐT Việt Nam ôm hận?

Việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) quyết định theo đuổi cuộc chiến pháp lý với FIFA đến cùng đang tạo ra một thế giằng co đặc biệt, khiến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đến nay vẫn chưa thể đưa ra án phạt xử thua 0-3 ĐT Malaysia ở hai trận gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal hồi tháng 6/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027. Đây không còn đơn thuần là câu chuyện chuyên môn, mà đã trở thành một bài toán pháp lý phức tạp, kéo dài và đầy hệ lụy.

Theo luật sư thể thao Etienne Rizk, người có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), khả năng FAM lật ngược tình thế là rất thấp, nhưng việc kháng cáo là điều “không thể tránh khỏi”. Ông thẳng thắn nhận định: “Quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA đã xác nhận rõ các án phạt đối với FAM và các cầu thủ liên quan. Tuy nhiên, ở góc độ tổ chức, FAM không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục kháng cáo”.

ĐT Malaysia có tới 7 cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu trong trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 tại Vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027.

ĐT Malaysia có tới 7 cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu trong trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 tại Vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027.

FIFA trước đó đã bác toàn bộ kháng cáo ban đầu của FAM, đồng thời giữ nguyên án phạt tài chính 350.000 franc Thụy Sĩ cùng các chế tài liên quan đến vụ bê bối nhập tịch. Dù vậy, FAM vẫn đưa vụ việc lên CAS, nơi hồ sơ đã chính thức được thụ lý. Điều này buộc AFC phải tạm thời “án binh bất động”, chờ phán quyết cuối cùng trước khi xem xét các biện pháp kỷ luật đối với kết quả thi đấu của ĐT Malaysia.

Luật sư Rizk chỉ ra nhiều điểm bất lợi cho FAM, đặc biệt là những thừa nhận từ chính nội bộ liên đoàn. “Một vấn đề cốt lõi là việc Tổng thư ký FAM thừa nhận một số bộ phận đã tham gia xử lý và chỉnh sửa các bản sao giấy khai sinh. Với những gì đã được thừa nhận, rất khó để FAM hoàn toàn tránh được án phạt”, ông nói. Tuy nhiên, Rizk cũng nhấn mạnh rằng quá trình kháng cáo vẫn cần thiết để FAM “tự bảo vệ mình và thể hiện trách nhiệm của một tổ chức”.

Không dừng lại ở đó, luật sư Nik Erman Nik Roseli tiết lộ FAM thậm chí có thể tính đến khả năng kháng cáo tiếp lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT) nếu thất bại tại CAS. “Khả năng đảo ngược tình thế là gần như không có, nhưng việc tiếp tục kháng cáo sẽ kéo dài thời gian và đẩy AFC vào thế khó”, ông Roseli phân tích. Trên thực tế, chỉ khoảng 6% vụ việc tại CAS từng được đưa lên SFT, nhưng đây vẫn là con đường mà FAM có thể lựa chọn để trì hoãn phán quyết cuối cùng.

Chính sự kéo dài này khiến AFC chưa thể ra quyết định xử thua ĐT Malaysia 0-3 ở hai trận đã sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép. Tổng thư ký AFC Windsor Paul John từng khẳng định mọi án kỷ luật chỉ được đưa ra sau khi CAS kết luận vụ việc. Điều đó đồng nghĩa, cho đến khi tiến trình pháp lý khép lại, bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vẫn treo lơ lửng một dấu hỏi lớn, và cuộc “quyết đấu” giữa FAM với FIFA tiếp tục là nguyên nhân trực tiếp khiến AFC chưa thể hạ búa trừng phạt.

AFC ra mắt giải Nations League, tin tốt cho đội tuyển Việt Nam?
AFC ra mắt giải Nations League, tin tốt cho đội tuyển Việt Nam?

TPO - Hôm nay, 21/12, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ khởi động giải đấu Nations League nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh giữa các quốc gia...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tùng Lâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/01/2026 17:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN