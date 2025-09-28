Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Malaysia bị FIFA phạt nặng vụ "nhập tịch chui": Đổ lỗi đánh máy, chờ phán quyết cuối

Sự kiện: Asian Cup 2027 Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu ở Bukit Jalil
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Malaysia đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng chưa từng có. Thế nhưng, cái cách LĐBĐ Malaysia phản ứng lại như… trò đùa.

🟥 Lý giải khó đỡ của Malaysia

Trang Facebook chính thức của LĐBĐ Malaysia ra thông báo: “Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang chờ phán quyết đầy đủ từ Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) trước khi tiến hành nộp đơn kháng cáo theo đúng quy trình và quy định pháp lý hiện hành.

Malaysia bị FIFA phạt nặng vụ “nhập tịch chui”: Đổ lỗi đánh máy, chờ phán quyết cuối - 1

Thông báo của LĐBĐ Malaysia

FAM muốn thông tin rằng, tổ chức đã phát hiện có sai sót kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ, xuất phát từ bộ phận hành chính.

“Chúng tôi nhìn nhận sự việc này với thái độ nghiêm túc. Tuy nhiên, FAM xin khẳng định rằng các cầu thủ nhập tịch có liên quan đều là công dân hợp pháp của Malaysia”, Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Hj Rahman nhấn mạnh”.

8

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

28/09/2025 20:31 PM (GMT+7)
