Nhập tịch thành công, Patrik Lê Giang lập tức có hành động đặc biệt

Patrik Lê Giang bán áo đấu làm từ thiện

Hôm 28/1 vừa qua, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang đã chính thức có quốc tịch Việt Nam. Rất có thể, người gác đền 34 tuổi sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 3/2026.

Sau khi nhập tịch thành công, Lê Giang nói: “Tôi rất vinh dự, hạnh phúc và tự hào khi nhận thông tin mình có quốc tịch Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục làm việc hết mình, nghiêm túc để đáp lại những gì mà mọi người đã dành cho tôi”.

Chiếc áo đấu mà Patrik Lê Giang muốn bán đấu giá. Ảnh: FBNV.

Không lâu sau khi nhận quốc tịch Việt Nam, Patrik Lê Giang đã có hành động đáng khen.

Trên trang Facebook cá nhân, Patrik Lê Giang viết: “Chào mọi người, vừa qua Patrik thực sự vinh dự khi được bước vào trận cầu đầu tiên với tư cách là một công dân Việt Nam. Để đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt này, Patrik muốn tổ chức một cuộc đấu giá nhỏ với chính chiếc áo thi đấu mà mình đã mặc trong trận đấu đầu tiên ấy.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp cho trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Phường Phú Thuận (Quận 7 cũ), TP.HCM - nơi Patrik đang sinh sống và làm việc. Vui lòng chia sẻ mức giá mong muốn của bạn trong phần bình luận dưới bài đăng này nhé! Người trả giá cao nhất sẽ trở thành chủ nhân của chiếc áo đặc biệt đầy ý nghĩa này”.

Sau 1 giờ đăng tải thông tin trên trang cá nhân, Lê Giang đã nhận được gần 1.000 lượt like, thả tim.

Patrik Lê Giang sinh ra tại Slovakia, có cha là người Việt và mẹ là người Slovakia. Năm 2023, anh hồi hương khoác áo CLB CAHN nhưng được đem cho CLB TP.HCM (nay là CLB Công an TP.HCM) mượn, trước khi đội chủ sân Thống Nhất chính thức chiêu mộ vào năm 2024.