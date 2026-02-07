Nóng nhất thể thao sáng 7/2: Federer bị lãng quên trong cuộc đua vĩ đại nhất

Federer bị lãng quên trong cuộc đua vĩ đại nhất

Trên chương trình podcast "First 7 Red", cựu tay vợt nam số 1 thế giới Yevgeny Kafelnikov đã thẳng thừng loại Roger Federer khỏi cuộc tranh luận về tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis. Kafelnikov cho rằng dù rất được yêu mến, Federer khó so sánh với Rafael Nadal và Novak Djokovic về thành tích:

"Thành thật mà nói, mọi người đã quên Federer rồi. Đó là ý kiến ​​cá nhân của tôi. Cậu ấy có 20 danh hiệu Grand Slam. Xét về mặt khách quan, Rafael Nadal có 22 và Novak Djokovic có 24. Đối với một số người, Federer sẽ mãi là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng con số không biết nói dối. Thành tích được đánh giá bằng số lượng giải đấu và danh hiệu giành được".

Sinner nhận công việc lạ sau nỗi buồn Australian Open

Jannik Sinner gây bất ngờ khi xuất hiện trong một vai trò hoàn toàn khác chỉ ít ngày sau cú sốc bị loại ở bán kết Australian Open. Tay vợt số một Italia mang nhiều kỳ vọng bảo vệ danh hiệu nhưng gục ngã sau trận thua năm set trước Novak Djokovic, người sau đó cũng không thể vô địch khi để thua Carlos Alcaraz.

Sinner là ngôi sao lớn của quần vợt Italia thời điểm hiện tại

Trở về quê nhà, Sinner tạm gác vợt để đảm nhiệm vai trò đại sứ cho Thế vận hội Mùa đông, với các sự kiện tổ chức tại Milan và nhiều khu vực quanh Cortina. Nhiệm vụ quảng bá của anh được triển khai theo cách khá độc đáo, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Nadal xóa phản ứng gây tranh cãi giữa ồn ào Mouratoglou

Rafael Nadal nhanh chóng xóa bình luận của mình sau khi Patrick Mouratoglou, cựu HLV của Serena Williams, làm dậy sóng làng quần vợt với phát ngôn gây tranh cãi. Mouratoglou cho rằng Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang chơi thứ tennis tốt hơn cả Novak Djokovic, Nadal và Roger Federer, dù thừa nhận bản lĩnh tinh thần của Djokovic là yếu tố tạo khác biệt.

Nadal lập tức phản ứng bằng loạt hình mặt cười trong phần bình luận, nhưng sau đó đã xóa đi. Trước đây, huyền thoại Tây Ban Nha từng khẳng định chưa nên đặt Alcaraz và Sinner lên bàn cân với “Big Three” khi họ vẫn đang thi đấu đỉnh cao.

Sếp McLaren lo ngại Mercedes “nâng tầm” trước mùa F1 2026

Giám đốc điều hành McLaren, Andrea Stella, thừa nhận Mercedes là đối thủ đã “thực sự nâng tầm” trước thềm mùa giải F1 2026. Nhận định này xuất phát từ buổi chạy thử tại Barcelona, nơi Mercedes gây ấn tượng mạnh với độ ổn định và tốc độ của chiếc W17 cùng động cơ mới.

Màn thể hiện đó giúp đội đua Áo Bạc được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu, bất chấp McLaren đang là đương kim vô địch sau hai mùa liên tiếp thống trị giải đồng đội. Stella cho rằng các đội nhà máy có thể chiếm lợi thế dữ liệu, song kỳ vọng những thay đổi lớn về luật sẽ tạo ra sân chơi công bằng hơn.

Võ sĩ Gaethje tự tin đấu Topuria sẽ là tâm điểm UFC White House

Justin Gaethje tin chắc trận đấu với Ilia Topuria sẽ là tâm điểm của sự kiện UFC White House dự kiến diễn ra ngày 14/6. Sau chiến thắng áp đảo trong màn thượng đài với Paddy Pimblett tại UFC 324 để lần thứ hai giành đai tạm thời hạng nhẹ, Gaethje khẳng định anh muốn trở lại ở sự kiện lịch sử này.

Dù chưa nhận được lời đề nghị chính thức, việc Topuria tuyên bố “đã trở lại” mở ra khả năng hai võ sĩ sớm chạm trán. Gaethje nhấn mạnh anh xứng đáng đánh trận chính, đại diện cho nước Mỹ trên sân khấu lớn nhất, đồng thời hiểu rõ giá trị của mình với UFC qua những quyết định xếp lịch táo bạo trước đây.