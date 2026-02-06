CLB Thanh Hóa đứng trước kết cục buồn

Từ mùa giải 2023, Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, trở thành thế lực ở sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với thành tích 2 năm liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia (2023 và 2023-2024) và một danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia năm 2023. Tuy nhiên, ở mùa giải 2025-2026, đội bóng xứ Thanh trở thành ứng viên rớt hạng V-League vì nhiều nguyên nhân.

Lực lượng hao hụt

Sau khi Chủ tịch CLB Thanh Hóa - ông Cao Tiến Đoan bị bắt giam để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật hồi cuối tháng 8-2025, đội bóng rơi vào cảnh túng thiếu, không còn kinh phí hoạt động vì không tìm được nhà tài trợ mới. Tài chính bị "đóng băng", đội bóng xứ Thanh bị hao hụt lực lượng khi hàng loạt trụ cột ra đi vì bị nợ lương, thưởng, phí "lót tay".

Cuối năm 2025, CLB Thanh Hóa đã chủ động chấm dứt hợp đồng với nhiều trụ cột, gồm: HLV Choi Won-kwon, cầu thủ Quế Ngọc Hải, Lucas Ribamar, Võ Nguyên Hoàng, Hoàng Thái Bình. Sau vòng chung kết U23 châu Á 2026, các tuyển thủ Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ… cũng nói lời chia tay đội bóng quê hương để tìm bến đỗ mới với nhiều khát vọng.

Trước vòng 12 V-League 2025-2026, lực lượng CLB Thanh Hóa chỉ còn khoảng 14 cầu thủ để thi đấu, đa phần là những nội binh xuất thân từ "lò" đào tạo của địa phương này. Ngoài ra, đội bóng cũng dính án phạt cấm mua sắm cầu thủ mới vì bị 4 ngoại binh kiện lên FIFA, tố cáo về việc chậm chi trả lương thưởng theo thỏa thuận hợp đồng ký kết giữa đôi bên.

Trong tình cảnh đó, ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã gửi đơn thư "cầu cứu" lên các cấp, đề nghị hỗ trợ tài chính, nhân sự để đội bóng có thể duy trì hoạt động. Tuy nhiên, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa cho biết Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Thể dục thể thao và các quy định có liên quan, nên không có căn cứ để Sở hỗ trợ tài chính và nhân sự phục vụ cho công tác tổ chức và thi đấu của đội bóng đá Thanh Hóa.

Thời điểm hiện tại, cầu thủ CLB Thanh Hóa chỉ mới nhận lương đến tháng 10-2025, trong khi ban huấn luyện chỉ mới nhận lương tháng 8-2025. HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ: "Đội bóng hiện có khoảng 17 cầu thủ nhưng chỉ 13-14 người trong số đó có thể ra sân thi đấu. Số còn lại đang dính chấn thương, chưa đạt thể trạng tốt song vẫn phải điền tên trong danh sách thi đấu. Chúng tôi chỉ biết động viên nhau tập luyện và thi đấu dù biết chưa có phí lót tay hay tiền thưởng trận đấu. Hiện chưa tìm được phương án giải quyết vấn đề rõ ràng".

Cựu tuyển thủ quốc gia cũng cho biết trước mắt, đội cần tìm kinh phí trả nợ cho 4 ngoại binh, gỡ án phạt của FIFA để có thể đăng ký cầu thủ, chuẩn bị nhân lực cho hành trình còn lại của mùa giải.

CLB Thanh Hóa (quần màu sậm) đối mặt khó khăn vì hết kinh phí hoạt động. (Ảnh: VPF)

Vất vả tìm nhà tài trợ mới

Nếu không có kinh phí hoạt động, đội bóng xứ Thanh khó có thể tăng cường lực lượng để hoàn thành mục tiêu trụ hạng V-League thành công. Trong trận hòa 2-2 trước Nam Định hôm 1-2, danh sách đăng ký thi đấu của Thanh Hóa chỉ còn 2 ngoại binh, gồm tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov (Kyrgyzstan) và cầu thủ Việt kiều Lào Damoth Thongkhamsavath.

HLV Mai Xuân Hợp cùng dàn cầu thủ gốc Thanh Hóa như Quốc Phương, Văn Lợi, Xuân Hưng, Trọng Hùng… vẫn miệt mài cống hiến với hy vọng giúp đội bóng vượt khó, trụ hạng thành công. Nhưng nếu không có nguồn lực ngoại binh thì Thanh Hóa khó bảo đảm chất lượng chuyên môn thi đấu ở giai đoạn lượt về V-League 2025-2026.

Trong tuần tới, CLB Thanh Hóa có thể sẽ nhận được gói tài trợ từ một ngân hàng để tạm thời giải quyết khó khăn. Nhưng nếu không sớm tìm được nhà tài trợ gắn bó lâu dài, thầy trò ông Mai Xuân Hợp sẽ còn lâm vào tình trạng "ăn xổi ở thì", nhiều khả năng trở thành cái tên duy nhất xuống hạng.

Ngày 8-2, CLB Thanh Hóa sẽ chạm trán đội chủ nhà Công an TP HCM ở vòng 13 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân Thống Nhất. Nếu không nhanh chóng định hình nhân sự, bóng đá Thanh Hóa sẽ rơi vào khủng hoảng kéo dài, không chỉ đánh mất thế hệ tài năng mà còn có khả năng tan rã.