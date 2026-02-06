'Lò' đào tạo ra Lý Đức, Nhật Minh săn lứa tài năng mới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Nottingham Forest
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Wolfsburg vs Borussia Dortmund
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Wolverhampton Wanderers vs Chelsea
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Fulham vs Everton
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Burnley vs West Ham United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Arsenal vs Sunderland
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Aston Villa
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Barcelona vs Mallorca
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Genoa vs Napoli
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Borussia M'gladbach vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Newcastle United vs Brentford
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thể Công - Viettel vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bayern Munich vs Hoffenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Inter Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Real Betis
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Marseille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

'Lò' đào tạo ra Lý Đức, Nhật Minh săn lứa tài năng mới

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB LPBank HAGL

'Lò' đào tạo của một loạt sao U23 Việt Nam như Lý Đức, Quốc Việt, Nhật Minh... khởi động chiến dịch săn tài năng mới cho bóng đá Việt Nam.

Công bố ngày 5/2, Học viện bóng đá Nutifood thông báo khởi động kế hoạch tuyển sinh khóa 4 dành cho lứa cầu thủ nhí (sinh năm 2014 và 2015) trên toàn quốc. Cụ thể, "lò" đào tạo vừa trình làng một loạt cầu thủ góp công lớn cho U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 như Lý Đức, Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường... tiến hành tuyển sinh với 3 vòng, từ 9/5 đến 6/6.

&#39;Lò&#39; đào tạo ra Lý Đức, Nhật Minh săn lứa tài năng mới - 1

Nhật Minh, trụ cột của U23 Việt Nam giành hạng 3 U23 châu Á 2026, là sản phẩm chất lượng cao của khóa 1

Vòng sơ tuyển tổ chức quy mô tại Hà Nội (9-10/5), TPHCM (16-17/5) và Học viện bóng đá Nutifood ở Gia Lai (26-27/5). Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, những thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài tại vòng loại (30-31/5) và vòng chung kết (2-6/6) tổ chức tại Gia Lai, qua đó được tuyển chọn trở thành học viên Khóa 4 của Học viện bóng đá Nutifood.

&#39;Lò&#39; đào tạo ra Lý Đức, Nhật Minh săn lứa tài năng mới - 2

Lứa đàn em của Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Việt đang được rèn giũa tại Gia Lai

“Với định hướng là một học viện bóng đá phi lợi nhuận, Nutifood mong muốn tìm kiếm và ươm mầm các tài năng trẻ trên khắp cả nước, đồng thời đào tạo và chăm sóc các em một cách toàn diện, qua đó góp phần xây dựng lực lượng kế cận vững chắc cho bóng đá Việt Nam”, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood Lê Nguyên Hòa khẳng định.

Hiện tại, "lò" đào tạo của Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Việt... đã tuyển sinh và đào tạo được 3 khóa. Điểm nổi bật của cầu thủ trưởng thành từ "lò" Nutifood : cầu thủ được đào tạo kỹ thuật bài bản theo giáo trình bóng đá hiện đại; được phát triển thể lực và tầm vóc vốn là thế mạnh của đơn vị sở hữu Học viện.

&#39;Lò&#39; đào tạo ra Lý Đức, Nhật Minh săn lứa tài năng mới - 3

Dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen, lứa cầu thủ của Học viện bóng đá Nutifood đã vô địch giải U21 quốc gia 2021; Á quân U17 (2020), Á quân U19 (2021) và hạng 3 U19 (2022).

Video bóng đá HAGL - Đà Nẵng: Trung Kiên bảo toàn chiến thắng trận "chung kết ngược" (V-League)
Video bóng đá HAGL - Đà Nẵng: Trung Kiên bảo toàn chiến thắng trận "chung kết ngược" (V-League)

(Vòng 12 V-League) Hai đội đều trong hoặc quanh nhóm xuống hạng khiến trận đấu diễn ra đầy sự hồi hộp.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Yến Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/02/2026 10:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN