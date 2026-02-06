Đình Bắc "gây bão" sau U23 châu Á và tin đồn với Á hậu, người đẹp

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Wolfsburg vs Borussia Dortmund
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Wolverhampton Wanderers vs Chelsea
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Fulham vs Everton
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Burnley vs West Ham United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Arsenal vs Sunderland
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Aston Villa
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Barcelona vs Mallorca
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Genoa vs Napoli
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Borussia M'gladbach vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Newcastle United vs Brentford
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thể Công - Viettel vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bayern Munich vs Hoffenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Inter Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Real Betis
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Marseille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Đình Bắc "gây bão" sau U23 châu Á và tin đồn với Á hậu, người đẹp

Sự kiện: Bóng đá Nguyễn Đình Bắc

Những tin đồn bên lề ngoài sân cỏ cùng các người đẹp khiến Nguyễn Đình Bắc liên tục được nhắc tên trên mạng xã hội, song phía sau loạt tin đồn ấy là bài toán lớn hơn với tiền đạo trẻ gạt lại hào quang U23 châu Á để tập trung cho chặng đường sự nghiệp phía trước.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh: khoảnh khắc tại Gala Cúp Chiến thắng gây “bão”

Tại Gala Cúp Chiến thắng 2025 diễn ra ở Hà Nội, Nguyễn Đình Bắc thu hút sự chú ý không chỉ bởi những hạng mục được xướng tên, mà còn bởi khoảnh khắc xuất hiện bên Á hậu Trần Ngọc Châu Anh. Những tương tác có phần ngại ngùng của cả hai nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến công chúng tò mò về danh tính người đẹp.

Khoảnh khắc chung khung hình của Á hậu Châu Anh và cầu thủ Đình Bắc

Khoảnh khắc chung khung hình của Á hậu Châu Anh và cầu thủ Đình Bắc

Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô cao 1,70 m, sở hữu gương mặt khả ái, phong thái khỏe khoắn và là nữ quân nhân đầu tiên của quân đội giành ngôi vị Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc lớn. Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội, Châu Anh gây ấn tượng bởi hình ảnh nền nã nhưng vẫn toát lên bản lĩnh, kỷ luật.

Chia sẻ về hành trình của mình, Châu Anh từng nhấn mạnh: “Là quân nhân đầu tiên giành ngôi vị Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc lớn, tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh nữ quân nhân bản lĩnh, trí tuệ và hiện đại”. Hiện cô mang quân hàm Trung úy, công tác tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và tiếp tục theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Á hậu Cẩm Ly và những tương tác mạng xã hội bị fan ‘đẩy thuyền’

Trước Châu Anh, Nguyễn Đình Bắc từng được cộng đồng mạng nhắc tên bên Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Cẩm Ly. Tin đồn nổ ra từ những lượt “thả tim” trên Instagram của cả hai, dù không theo dõi nhau công khai. Các chi tiết này nhanh chóng được netizen chụp lại và lan truyền rộng rãi.

Vẻ đẹp của Cẩm Ly

Vẻ đẹp của Cẩm Ly

Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 2003, đến từ Đắk Lắk, sở hữu chiều cao khoảng 1m70, ngoại hình thanh thoát và được ví như “thần tiên tỷ tỷ”. Cô hiện là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và giành giải phụ Người đẹp khu vực Tây Nguyên tại cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Sau cuộc thi, Cẩm Ly được đánh giá là một trong những Á hậu trẻ giàu tiềm năng với phong cách sống lành mạnh, hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô và Đình Bắc đến nay vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán từ người hâm mộ, khi cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận.

Người mẫu Trần Kim Thủy: tin đồn hẹn hò rộ lên từ những lời tương tác công khai

Bên cạnh các Á hậu, Đình Bắc còn vướng tin đồn tình cảm với người mẫu Trần Kim Thủy (Thủy Kimi), hơn anh 6 tuổi. Tin đồn xuất hiện khi tiền đạo sinh năm 2004 thường xuyên để lại những bình luận ngọt ngào dưới ảnh của Kim Thủy trên mạng xã hội.

Đình Bắc&nbsp;được cho đang hẹn hò người mẫu Trần Kim Thủy (Thủy Kimi) hơn 6 tuổi

Đình Bắc được cho đang hẹn hò người mẫu Trần Kim Thủy (Thủy Kimi) hơn 6 tuổi

Trần Kim Thủy sinh năm 1998, từng theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, hoạt động với nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên và kinh doanh thời trang.

Dù cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ, Kim Thủy vẫn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và phong cách sống. Người hâm mộ cho rằng cô không hề thua kém những nàng WAGs nổi tiếng khác của bóng đá Việt Nam, song mọi thông tin đến nay vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Gạt lại hào quang U23 châu Á, Đình Bắc hướng tới chặng đường dài

Sau màn trình diễn ấn tượng tại U23 châu Á, Nguyễn Đình Bắc trở thành một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Những khoảnh khắc thăng hoa trên sân cỏ giúp anh nhận được nhiều sự quan tâm hơn, kéo theo đó là những ồn ào ngoài chuyên môn.

Tuy nhiên, với một cầu thủ mới sinh năm 2004, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Đình Bắc hiểu rằng việc duy trì phong độ, phát triển chuyên môn và giữ sự tập trung là yếu tố then chốt để không bị chệch hướng bởi những câu chuyện bên lề.

Ở thời điểm này, điều mà tiền đạo trẻ cần nhất không phải là ánh đèn mạng xã hội, mà là sự ổn định và tập trung tuyệt đối cho sự nghiệp. Gạt sang bên những tin đồn đời tư, Đình Bắc đang đứng trước cơ hội quan trọng để tiếp tục khẳng định bản thân, từng bước xây dựng vị thế vững chắc trong màu áo CLB cũng như các cấp độ đội tuyển quốc gia.

CLB CAHN báo tin vui về Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc
CLB CAHN báo tin vui về Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chỉ bị căng cơ nhẹ chứ không dính chấn thương nặng như lo lắng ban đầu. Trong khi đó, chấn thương của Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/02/2026 17:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN