Đình Bắc "gây bão" sau U23 châu Á và tin đồn với Á hậu, người đẹp

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh: khoảnh khắc tại Gala Cúp Chiến thắng gây “bão”

Tại Gala Cúp Chiến thắng 2025 diễn ra ở Hà Nội, Nguyễn Đình Bắc thu hút sự chú ý không chỉ bởi những hạng mục được xướng tên, mà còn bởi khoảnh khắc xuất hiện bên Á hậu Trần Ngọc Châu Anh. Những tương tác có phần ngại ngùng của cả hai nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến công chúng tò mò về danh tính người đẹp.

Khoảnh khắc chung khung hình của Á hậu Châu Anh và cầu thủ Đình Bắc

Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô cao 1,70 m, sở hữu gương mặt khả ái, phong thái khỏe khoắn và là nữ quân nhân đầu tiên của quân đội giành ngôi vị Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc lớn. Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội, Châu Anh gây ấn tượng bởi hình ảnh nền nã nhưng vẫn toát lên bản lĩnh, kỷ luật.

Chia sẻ về hành trình của mình, Châu Anh từng nhấn mạnh: “Là quân nhân đầu tiên giành ngôi vị Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc lớn, tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh nữ quân nhân bản lĩnh, trí tuệ và hiện đại”. Hiện cô mang quân hàm Trung úy, công tác tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và tiếp tục theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Á hậu Cẩm Ly và những tương tác mạng xã hội bị fan ‘đẩy thuyền’

Trước Châu Anh, Nguyễn Đình Bắc từng được cộng đồng mạng nhắc tên bên Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Cẩm Ly. Tin đồn nổ ra từ những lượt “thả tim” trên Instagram của cả hai, dù không theo dõi nhau công khai. Các chi tiết này nhanh chóng được netizen chụp lại và lan truyền rộng rãi.

Vẻ đẹp của Cẩm Ly

Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 2003, đến từ Đắk Lắk, sở hữu chiều cao khoảng 1m70, ngoại hình thanh thoát và được ví như “thần tiên tỷ tỷ”. Cô hiện là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và giành giải phụ Người đẹp khu vực Tây Nguyên tại cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Sau cuộc thi, Cẩm Ly được đánh giá là một trong những Á hậu trẻ giàu tiềm năng với phong cách sống lành mạnh, hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô và Đình Bắc đến nay vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán từ người hâm mộ, khi cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận.

Người mẫu Trần Kim Thủy: tin đồn hẹn hò rộ lên từ những lời tương tác công khai

Bên cạnh các Á hậu, Đình Bắc còn vướng tin đồn tình cảm với người mẫu Trần Kim Thủy (Thủy Kimi), hơn anh 6 tuổi. Tin đồn xuất hiện khi tiền đạo sinh năm 2004 thường xuyên để lại những bình luận ngọt ngào dưới ảnh của Kim Thủy trên mạng xã hội.

Đình Bắc được cho đang hẹn hò người mẫu Trần Kim Thủy (Thủy Kimi) hơn 6 tuổi

Trần Kim Thủy sinh năm 1998, từng theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, hoạt động với nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên và kinh doanh thời trang.

Dù cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ, Kim Thủy vẫn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và phong cách sống. Người hâm mộ cho rằng cô không hề thua kém những nàng WAGs nổi tiếng khác của bóng đá Việt Nam, song mọi thông tin đến nay vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Gạt lại hào quang U23 châu Á, Đình Bắc hướng tới chặng đường dài

Sau màn trình diễn ấn tượng tại U23 châu Á, Nguyễn Đình Bắc trở thành một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Những khoảnh khắc thăng hoa trên sân cỏ giúp anh nhận được nhiều sự quan tâm hơn, kéo theo đó là những ồn ào ngoài chuyên môn.

Tuy nhiên, với một cầu thủ mới sinh năm 2004, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Đình Bắc hiểu rằng việc duy trì phong độ, phát triển chuyên môn và giữ sự tập trung là yếu tố then chốt để không bị chệch hướng bởi những câu chuyện bên lề.

Ở thời điểm này, điều mà tiền đạo trẻ cần nhất không phải là ánh đèn mạng xã hội, mà là sự ổn định và tập trung tuyệt đối cho sự nghiệp. Gạt sang bên những tin đồn đời tư, Đình Bắc đang đứng trước cơ hội quan trọng để tiếp tục khẳng định bản thân, từng bước xây dựng vị thế vững chắc trong màu áo CLB cũng như các cấp độ đội tuyển quốc gia.