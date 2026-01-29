Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Kim Sang-sik và hành trình 1.000 ngày từ thất bại ở Hàn Quốc đến thành công rực rỡ tại Việt Nam

Sự kiện: HLV Kim Sang Sik Đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam

TPO - Tròn 1.000 ngày trước, HLV Kim Sang-sik gần như chạm đáy sự nghiệp khi rời ghế HLV Jeonbuk Hyundai Motors. Vào thời điểm đó, ông không bao giờ nghĩ đến ngày ngự trị đỉnh cao ở một nơi xa quê hương gần 3 ngàn cây số.

HLV Kim Sang-sik và hành trình 1.000 ngày từ thất bại ở Hàn Quốc đến thành công rực rỡ tại Việt Nam - 1

Ngày trở lại Việt Nam sau chiến tích giành huy chương Đồng tại VCK U23 châu Á 2026 và đón nhận tình cảm ấm áp của người hâm mộ, HLV Kim Sang-sik đã rất ngỡ ngàng. Như chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ sau đó, lượng người hâm mộ quá đông vây quanh tại sân bay và đưa tiễn tận cửa xe bus khiến ông quá bất ngờ.

Việc bị người hâm mộ bao vây là cảnh tượng HLV Kim Sang-sik đã từng đối diện một lần. Cách đây tròn 1.000 ngày. Chỉ có điều khi ấy hơi khác một chút.

Đó là khi HLV Kim Sang-sik còn dẫn dắt Jeonbuk Hyundai Motors ở quê nhà Hàn Quốc. Suốt thời gian đó, ông liên tục bị người hâm mộ đả kích. Họ đã treo biểu ngữ phản đối trước hội quán CLB vào năm 2021, biểu tình rầm rộ vào năm 2022, và đến tháng 4/2023, chặn xe bus của đội sau trận thua ngược 1-2 ngay trên sân nhà trước Pohang Steelers.

Tại Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã trở thành "Mr Chiến thắng".

Tại Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã trở thành "Mr Chiến thắng".

Phản ứng dữ dội của họ khiến HLV Kim Sang-sik hoàn toàn bối rối. Thay vì đối thoại, ông chọn cách đóng chặt cửa, kéo rèm và trốn trong xe suốt 2 tiếng. Đến khi đám đông hết kiên nhẫn, Kim Sang-sik mới bước ra rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. 4 ngày sau, ông để lại lá thư viết tay xin lỗi và tuyên bố từ chức.

Trong gần hai năm rưỡi cầm Jeonbuk, dù vô địch K League 2021, nhưng HLV Kim Sang-sik thường xuyên bị la ó bởi lối đá nhàm chán. Mặc dù ngưỡng mộ và muốn sao chép phong cách của người thầy cũ Choi Kang-hee, nhưng ông loay hoay trong việc định hình lối chơi, rất thiếu ý tưởng tấn công nhưng lại thừa thãi đường chuyền vô hại. Cuối cùng, tất cả quy kết HLV Kim Sang-sik nghèo nàn về mặt chiến thuật và chỉ giỏi thúc đẩy sức mạnh tinh thần.

Sau 1 năm thất nghiệp, cảm tưởng khó có thể phát triển sự nghiệp nơi quê nhà, HLV Kim Sang-sik quyết định thử vận may ở Việt Nam. Trong tâm thế không có gì để mất và quyết tâm làm lại, ông đã đi khắp đất nước hình chữ S để săn lùng tài năng, đồng thời tìm hiểu cặn kẽ văn hóa Việt Nam để thực sự trở thành người "anh" - như ông nói - của các cầu thủ.

HLV Kim Sang-sik và hành trình 1.000 ngày từ thất bại ở Hàn Quốc đến thành công rực rỡ tại Việt Nam - 3

HLV Kim Sang-sik và hành trình 1.000 ngày từ thất bại ở Hàn Quốc đến thành công rực rỡ tại Việt Nam - 4

HLV Kim Sang-sik và hành trình 1.000 ngày từ thất bại ở Hàn Quốc đến thành công rực rỡ tại Việt Nam - 5

Trong một cuộc phỏng vấn, HLV Kim Sang-sik kể rằng đã "ăn cơm cùng cầu thủ, sau đó lại cùng họ đổ mồ hôi trên sân tập, cũng tặng họ những gói nhân sâm đỏ do chính tay lựa chọn và mang tới". Sự chân thành của ông được đền đáp bằng liên tiếp những màn trình diễn hết mình của các cầu thủ, từ ASEAN Cup 2024, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và mới đây là VCK U23 châu Á 2026.

Một điểm khác biệt nữa giữa HLV Kim Sang-sik hiện tại và 1.000 ngày trước, theo tờ Sports Chosun chỉ ra, chính là "nâng cao năng lực chiến thuật, điều ông còn thiếu sót khi ở Jeonbuk".

Đây là một quá trình học hỏi và tích lũy. Theo chia sẻ của HLV Kim Sang-sik, dường như chính ông cũng nhận thấy và trong thời gian nhàn rỗi đã sang châu Âu để tìm hiểu cách bóng đá hiện đại vận hành. "Chứng kiến các trận đấu ở châu Âu giúp tôi học hỏi nhiều điều và mở mang tầm nhìn", ông cho biết.

HLV Kim Sang-sik và hành trình 1.000 ngày từ thất bại ở Hàn Quốc đến thành công rực rỡ tại Việt Nam - 6

Kết quả là, sau khi dành rất nhiều thời gian nghiên cứu chiến thuật và đưa các ý tưởng từ sa bàn ra sân cỏ, HLV Kim Sang-sik đã tạo nên một đội bóng với phong cách bóng đá hiện đại, liên tục pressing, chuyển đổi trạng thái và mài giũa các tình huống cố định. U23 Việt Nam giành được vị trí thứ ba ở VCK U23 châu Á không chỉ dựa trên ý chí, khát vọng chiến thắng, mà còn đánh bại các đối thủ một cách thuyết phục thông qua hệ thống chiến thuật và cấu trúc linh hoạt.

Có thể nói, thành công tại Việt Nam của HLV Kim Sang-sik không đến một cách tình cờ, hoặc nhờ vào sự sắp xếp đầy may mắn của số phận. Ông đã tự nâng cấp bản thân từ một HLV không mạnh về chiến thuật thành chuyên gia bậc thầy, từ kẻ thất bại thành "Mr chiến thắng".

Và, một anh hùng thực sự của bóng đá Việt Nam.

Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/01/2026 17:14 PM (GMT+7)
