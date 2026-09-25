ĐT nữ Việt Nam và thủ môn Kim Thanh khiến "chị đại" Trung Quốc phải nể

Tuyển nữ Trung Quốc là đội bóng hàng đầu châu Á. Họ xếp hạng 16 trên BXH FIFA, trong khi ĐT nữ Việt Nam chỉ đứng hạng 37.

Nhưng các cô gái Việt Nam đã mang đến màn thể hiện vô cùng quả cảm trước đối thủ khó nhằn đó. Đội bóng xứ tỷ dân tung ra tới 30 cú dứt điểm về phía khung thành ĐT nữ Việt Nam, nhưng trong đó chỉ có 11 lần trúng đích.

Hàng thủ ĐT nữ Việt Nam có nhiều pha lăn xả để ngăn Trung Quốc ghi bàn. Thủ môn Kim Thanh khiến tất cả nể phục hơn cả với việc cứu thua tới 10 lần. Nhưng thật tiếc khi cô không thể cản được cú đá hiểm hóc của Wang Shuang ở phút 109.

Thủ môn Kim Thanh bảo vệ mành lưới ĐT nữ Việt Nam trong phần lớn thời gian trận đấu

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của Trung Quốc, qua đó giúp họ thắng nhọc nhằn ĐT nữ Việt Nam sau 120 phút thi đấu. ĐT nữ Việt Nam vẫn chưa thể nào chấm dứt chuỗi trận toàn thua trước chị đại của bóng đá nữ châu Á, nhưng dù sao việc khiến đối thủ "trầy vi tróc vảy" vẫn là thành tích lạc quan.

Ở vòng bảng ASIAD, tuyển nữ Trung Quốc cho thấy phong độ ghi bàn áp đảo. Họ ghi tổng cộng 11 bàn. Rõ ràng đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc không có gì phải hối tiếc khi chỉ thua với tỷ số tối thiểu trước đối thủ mạnh như vậy.

HLV Mai Đức Chung, người từng có nhiều năm gắn bó với tuyển nữ Việt Nam chia sẻ trên sóng truyền hình: "Tôi cảm thấy thật bất ngờ. Tôi cảm phục trước tinh thần chiến đấu, ý chí của tuyển nữ Việt Nam. Mặc dù cả đội có tầm vóc thấp bé hơn đối thủ, nhưng ý chí của chúng ta đã khiến đối thủ không thể phát huy hết sức mạnh. Trung Quốc đã gặp đội bóng quá kiên cường. Họ chỉ có thể câu bóng bổng.

Thật sự rất tiếc cho tuyển nữ Việt Nam. Đấu pháp của ban huấn luyện đáng khen ngợi. Chúng ta quây giữa với nhân sự đông, thi đấu quyết liệt. Trung Quốc không thể hiện được nhiều. Đối thủ tung vào sân tiền đạo cao to trong hiệp hai nhưng vẫn không thể áp đảo không chiến được".