Kết quả bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan: 3 bàn thăng hoa (ASIAD)

U23 Trung Quốc cho thấy sự vượt trội trước U23 Thái Lan ngay trong hiệp một. Đội bóng xứ tỷ dân gây ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương, tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, bàn thắng lại liên tục lảng tránh U23 Trung Quốc.

Phải đợi đến thời gian bù giờ hiệp một, U23 Trung Quốc mới có bàn thắng mở điểm. Wu Xi treo bóng, Peng Xiao ở trong không bị ai kèm nên đã thoải mái dứt điểm. Thủ môn của U23 Thái Lan cản phá được, nhưng bóng lại nảy đến vị trí của Boonlha và bay vào lưới, khiến tiền vệ này phản lưới bất đắc dĩ.

Niềm vui muộn màng của U23 Trung Quốc

Sang hiệp hai, U23 Trung Quốc nhanh chóng tìm được bàn nhân đôi cách biệt. Phút 47, Sangtong không thể phá bóng khi tranh chấp với đối phương, khiến bóng bật ra đúng vị trí Hu Hetao. Khung thành rộng mở và Hu Hetao đã sút bóng rất căng làm tung lưới người Thái.

Đến phút 63, U23 Trung Quốc có được bàn thắng thứ 3. Nhận đường chuyền bằng đầu thuận lợi của đồng đội, Zhang Yuning đã dứt điểm một chạm dễ dàng ở cự li gần, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Trung Quốc.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, U23 Thái Lan nỗ lực tìm bàn danh dự. Nhưng tiểu "Voi chiến" tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương.

Chung cuộc, U23 Trung Quốc thắng 3-0 U23 Thái Lan. Kết quả ấy đưa đội bóng xứ tỷ dân đến bán kết ASIAD để chạm mặt U23 Hàn Quốc (17h30, 30/9).

Tỷ số chung cuộc: U23 Trung Quốc 3-0 U23 Thái Lan (H1: 1-0)

Ghi bàn:

U23 Trung Quốc: Boonlha - phản lưới 45+2', Hu Hetao 47', Zhang Yuning 63'

Đội hình xuất phát:

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Xiang Yuwang, Kuai Jiwen, Yimulan Maimaiti, Wu Xi, Peng Xiao, Mao Weijie, Yang Xi

U23 Thái Lan: Boonloet, Tamma, Buaphan, Boonlha, Burapha, Chotmuangpak, Sangtong, Mamah, Phothep, Wongsa, Maneekorn