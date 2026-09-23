HLV Mai Đức Chung chỉ ra 3 vấn đề của ĐT nữ Việt Nam trước trận gặp Trung Quốc

Tối 21/9, ĐT nữ Việt Nam hòa ĐT nữ Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt. Đối thủ của Việt Nam ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất là ĐT nữ Trung Quốc.

Theo dõi hành trình đã qua của các học trò cũ, HLV Mai Đức Chung đánh giá đây là màn so tài không dễ dàng với ĐTnữ Việt Nam. Dù còn nhiều hạn chế, ông cho rằng việc giành quyền đi tiếp tại ASIAD 2026 là thành quả đáng ghi nhận.

ĐT nữ Việt Nam hoà ĐT nữ Thái Lan 0-0. Ảnh: VFF.

"Đây là trận hòa rất vất vả của đội tuyển. Dù chúng ta còn nhiều sai sót lắm, nhưng hãy khích lệ đội tuyển vì đã tiến vào vòng trong ở ASIAD 2026", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung: ĐT nữ Việt Nam chưa phát huy được sức mạnh ở hai biên

Trong hiệp 1, ĐT nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Thái Lan. Theo HLV Mai Đức Chung, đội chủ yếu tập trung triển khai bóng ở khu vực trung lộ nên chưa khai thác tốt tốc độ của những cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở hai biên, trong đó có Thanh Nhã.

Sang hiệp 2, những điều chỉnh nhân sự của HLV Hoàng Văn Phúc giúp thế trận của tuyển nữ Việt Nam có phần khởi sắc. Đáng chú ý, sự xuất hiện của Trúc Hương giúp đội kiểm soát bóng tốt hơn và có nhiều phương án triển khai bóng ra biên.

"Từ khi Trúc Hương vào sân, đội tuyển cầm bóng nhiều hơn và tổ chức được nhiều tình huống triển khai bóng ra biên hơn. Các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của chúng ta cũng cải thiện", HLV Mai Đức Chung nhận xét.

Tuy nhiên, cựu HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam cho rằng các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa đủ sắc bén ở những tình huống quyết định.

"Sau đường tạt vào trong, bước xử lý và dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam chưa dứt khoát. Điển hình như tình huống của Hải Yến trong hiệp 2, nếu nhanh hơn, chúng ta đã có cơ hội", ông phân tích.

HLV Mai Đức Chung lo ĐT nữ Việt Nam không đủ thể lực đấu ĐT nữ Trung Quốc

Ở chiều ngược lại, ĐT nữ Thái Lan cũng tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trong hiệp 2. Thủ môn Kim Thanh đã có những pha cứu thua quan trọng giúp ĐT nữ Việt Nam bảo toàn mành lưới.

Từ màn trình diễn của đội tuyển, HLV Mai Đức Chung đặc biệt lưu ý vấn đề thể lực. Đây cũng là mối quan tâm lớn khi ĐT nữ Việt Nam chỉ có khoảng 2-3 ngày để hồi phục trước trận tứ kết gặp ĐT nữ Trung Quốc.

“ĐT nữ Thái Lan cũng có vài cơ hội trong hiệp 2. Nếu Kim Thanh không kịp cứu thua, tình thế sẽ khó khăn cho đội tuyển. Vấn đề của các nữ tuyển thủ hiện tại là thể lực quá yếu. ĐT nữ Việt Nam muốn tạo ra thế trận tốt hơn nữa phải có thể lực", HLV Mai Đức Chung nói.

Theo ông, quỹ thời gian ngắn khiến đội tuyển gần như không thể cải thiện đáng kể nền tảng thể lực trước trận đấu với ĐT nữ Trung Quốc.

"Chúng ta chỉ còn 2-3 ngày để đối đầu ĐT nữ Trung Quốc nên không kịp cải thiện thể lực. Nhưng ở các giải tiếp theo, khâu chuẩn bị thể lực của đội tuyển phải tốt hơn nữa", ông nhấn mạnh.

Không chỉ thể lực, HLV Mai Đức Chung còn chỉ ra hạn chế trong khả năng thoát pressing của ĐT nữ Việt Nam. Một số cầu thủ xử lý bóng và luân chuyển bóng còn chậm, khiến đội nhiều lần rơi vào thế bị đối phương gây sức ép ngay sau một hoặc hai đường chuyền.

Theo cựu HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam, đội có thể tham khảo cách ĐT nữ Nhật Bản và những đội bóng hàng đầu châu Á tổ chức luân chuyển bóng, qua đó cải thiện khả năng thoát pressing.

Việc hòa ĐT nữ Thái Lan giúp ĐT nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAD 2026. Tuy nhiên, phía trước thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là thử thách lớn mang tên ĐT nữ Trung Quốc. Với quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế, bài toán hồi phục thể lực, thoát pressing và nâng cao hiệu quả xử lý ở 1/3 cuối sân sẽ là những vấn đề đáng chú ý của tuyển nữ Việt Nam trước trận tứ kết.