Kết quả bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Việt Nam: Bàn thua trong hiệp phụ (ASIAD)

ĐT nữ Việt Nam đối đầu với ĐT nữ Trung Quốc trong trận tứ kết môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026. Đối thủ cao to hơn hẳn so với các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc và họ dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Số 10, Wang Yan Wen có cơ hội ngon ăn từ sớm nhưng Kim Thanh chiến thắng trong cả hai tình huống.

Wang Yan Wen tranh chấp với Diễm My

ĐT nữ Việt Nam chủ động chơi phòng ngự số đông và Trung Quốc gặp khó. Họ liên tục đưa bóng sang hai biên rồi câu bóng vào vòng cấm để tận dụng lợi thế chiều cao. Tuy nhiên, những pha tạt bóng có độ chính xác không cao.

Sau những phút bị dồn ép, ĐT nữ Việt Nam cũng có vài đường lên bóng tốt nhưng chưa thể tận dụng. Sang hiệp hai, thế trận không có gì thay đổi khi Trung Quốc dồn ép, còn Việt Nam chống trả. Càng về cuối trận, Trung Quốc càng tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, thủ thành Kim Thanh đã chơi cực kỳ xuất sắc để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Hiệp phụ đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp phụ thứ hai, Việt Nam chủ động dồn lên tìm bàn thắng nhưng lại ăn đòn "hồi mã thương" từ đối thủ.

Phút 109, bóng được phất dài từ sân nhà và Zhao Zi Qin đã đánh đầu chuyền bóng cho Wang Shuang băng vào đá nối tung lưới thủ thành Kim Thanh. Những phút còn lại, Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ hòa nhưng không thành công. Chung cuộc, ĐT nữ Việt Nam thua 0-1 trước Trung Quốc và dừng chân ở tứ kết ASIAD.

Tỉ số chung cuộc: ĐT nữ Trung Quốc 1-0 ĐT nữ Việt Nam (H1: 0-0)

Ghi bàn: Wang Shuang 109'

Đội hình xuất phát

ĐT nữ Trung Quốc: Xiao Zi Tong, Chen Qiao Zhu, Wu Hai Yan, Wang Shu Ang, Yao Wei, Wurigumula, Wang Yan Wen, Xie Zong Mei, Wang Ai Fang, Zhang Rui, Zhang Cheng Xue

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Trúc Hương, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Diễm My, Thu Xuân, Vạn Sự, Bích Thùy, Tuyến Ngân

Thông số trận đấu