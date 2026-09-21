Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: "Những ngôi sao vàng" xuất sắc bảo vệ thành quả (Hết giờ)

ASIAD | 17h30, 21/9, lượt cuối vòng bảng | ĐT nữ Việt Nam 0 - 0 ĐT nữ Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Thái Lan ĐT nữ Thái Lan Điểm Kim Thanh Thu Thương Nguyễn Thị Hoa Thái Thị Thảo Diễm My Cù Thị Huỳnh Như Dương Thị Vân Bích Thùy Thanh Nhã Vạn Sự Hải Yến Điểm Sodchuen Thichanan Yongkul Uraiporn Jeeratanapavibul Panittha Kaewanta Natcha Intaraprasit Supapron Sontisawat Pluemjai Mongkildee Jiraporn Chetthabutr Kanyanat Rodthong Chatchawan Pengngam Saowalak Sornsai Pitsamai Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Việt Nam ĐT nữ Việt Nam ĐT nữ Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu ĐT nữ Việt Nam giao bóng trước. 2’ Tranh chấp quyết liệt! Pha tranh chấp quyết liệt giữa các đội trưởng hai đội, Hải Yến bên phía ĐT nữ Việt Nam và Sornsai Pitsamai của nữ Thái Lan. 6’ ĐT Thái Lan chơi bóng dài Nữ Thái Lan đang chơi trực diện, thực hiện các pha phất bóng dài cho tiền đạo số 9 Jiraporn bứt tốc. Tuy nhiên, hàng thủ của ĐT nữ Việt Nam vẫn đang chơi tập trung và hóa giải nguy hiểm. 9’ KHÔNG ĐƯỢC! Pha tổ chức tấn công bài bản của ĐT nữ Việt Nam. Tiếc rằng pha chọc khe của Vạn Sự lại không đến được vị trí của Bích Thùy, nếu không đó sẽ là cơ hội nguy hiểm của đội bóng áo đỏ. 76’ CỨU THUA TRƯỚC VẠCH VÔI!!! Pengngam Saowalak đi bóng vượt qua Diễm My, sau đó dứt điểm đưa bóng đi qua thủ môn Kim Thanh. Rất may là ở phía trong, các hậu vệ đã kịp thời ngăn chặn và phá bóng giải nguy, giúp ĐT nữ Việt Nam thoát thua. 13’ Không có quả phạt cho ĐT nữ Việt Nam Pha đi bóng lắt léo của Bích Thùy bên cánh phải nhưng bị hậu vệ Panittha bên phía Thái Lan truy cản. Dù Bích Thùy đã ngã, trọng tài không cho ĐT nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt. 18’ ĐT Việt Nam chiếm thế chủ động Nhờ sự cơ động của các tuyến cùng tinh thần thi đấu đầy cố gắng, đội bóng áo đỏ hiện đang kiểm soát bóng tốt hơn, dồn ép Thái Lan về sâu bên phần sân nhà. 21’ KHÔNG VÀO!!! Pha tạt bóng cực tốt của Nguyễn Thị Hoa bên cánh phải, Hải Yến di chuyển không bóng thông minh, tiếp bước một tốt. Rất tiếc ở tình huống cuối cùng, hậu vệ Uraiporn lại kịp thời truy cản, khiến Hải Yến không thể tung ra cú dứt điểm dù khung thành Thái Lan đã mở toang trước mặt. 26’ Dứt điểm trúng đích Cú sút xa trúng đích của Vạn Sự, tiếc rằng không đủ lực để đánh bại thủ môn Sodchuen Thichanan. 28’ Thái Lan tổ chức đá phạt góc bất thành Cú đánh đầu cận thành của Panittha sau pha tổ chức đá phạt góc bên phía Thái Lan, nhưng bóng không đi trúng đích. 29’ ĐT VIỆT NAM THOÁT THUA! Kanyanat di chuyển không bóng cực kỳ khôn ngoan, nhận bóng phía sau Thu Thương rồi tung ra cú dứt điểm một chạm cận thành. Thủ môn Kim Thanh đã bị đánh bại, nhưng thật may là bóng đi chệc khung thành ĐT Việt Nam trong gang tấc. 35’ Thêm một cơ hội nguy hiểm của Thái Lan Pha đưa bóng vào từ cánh trái đầy khó chịu của ĐT Thái Lan. Ở phía trong, hàng thủ ĐT nữ Việt Nam với Cù Thị Huỳnh Như và thủ môn Kim Thanh liên lạc không đủ tốt, suýt nữa trở thành pha phản lưới nhà. 40’ Nghẹt thở cuối hiệp 1 Hai đội đều đang đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn mở tỷ số ở những phút cuối hiệp 1. Tốc độ bóng lăn nhanh, liên tục nhưng thiếu đi sự chính xác trong các pha xử lý cuối cùng. 42’ Sút xa! Cú sút từ tuyến hai của Dương Thị Vân, tiếc rằng bóng không hướng vào khung thành Thái Lan. 45’ Thời gian bù giờ Hiệp 1 có thêm 1 phút. 45+2’ Hiệp 1 khép lại Hai đội hòa nhau 0-0. 46’ Hiệp 2 bắt đầu ĐT nữ Thái Lan giao bóng. 50’ Thủ môn Kim Thanh bắt chắc tay Một pha băng ra đầy chủ động của thủ môn Kim Thanh, sau khi Thái Lan tổ chức đá phạt từ rất xa. Tuy nhiên, Kim Thanh sau đó đã phải nằm sân do bị Natcha Kaewanta của Thái Lan phạm lỗi. 51’ KIM THANH CỨU THUA, SỬA SAI CHO THANH NHÃ!!! Thanh Nhã chạm bóng ở sát khung thành đội nhà nhưng theo cách bị động. Pha chạm bóng không như ý, khiến bóng hướng về cầu môn ĐT Việt Nam. Rất may là thủ môn Kim Thanh có pha phản xạ ấn tượng, đẩy bóng đi hết đường biên ngang. 53’ Thẻ vàng cho Thanh Nhã! Thanh Nhã đang có những phút thi đấu không thực sự tốt. Vừa rồi, có có pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết và phải nhận thẻ vàng. 60’ Hàng thủ ĐT Việt Nam chơi chắc chắn Thái Lan đang rất muốn tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các pha lên bóng của đội bóng áo xanh thiếu đi sự chính xác, trong khi hàng thủ ĐT Việt Nam lại chơi phòng ngự một cách chủ động và hiệu quả. 61’ KHÔNG VÀO!!! Cơ hội thực sự rõ ràng của ĐT nữ Việt Nam, tiếc rằng Hải Yến lại băng cắt chậm một nhịp, khi mà khung thành Thái Lan đã ở rất gần. 65’ ĐT Việt Nam lấn lướt Sau khi HLV Hoàng Văn Phúc tung 3 cầu thủ Vũ Thị Hoa, Trúc Hương và Thu Xuân vào thay Hải Yến, Thanh Nhã và Dương Thị Vạn, các pha phối hợp của đội bóng áo đỏ trở nên nhuần nhuyễn và có sức sát thương cao hơn hẳn. 70’ Thái Lan tăng cường hàng công Thái Lan rút hậu vệ Natcha Kaewanta, tăng cường bằng cầu thủ tấn công Wirunya Kwenkasikum. 75’ KHÔNG VÀO! Cú đánh đầu ngược của Cù Thị Huỳnh Như ở cự li gần, bóng đã ngoài tầm kiểm soát của thủ môn Sodchuen Thichanan. Tiếc rằng bóng lại không đi trúng đích. 80’ ĐT Việt Nam nhận được sự cổ vũ nhiệt tình Khá nhiều CĐV đã đến sân Yanmar Stadium Nagai để cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. 84’ Cù Thị Huỳnh Như bị đau Sau pha nỗ lực phá bóng giải nguy, Cù Thị Huỳnh Như đang tỏ ra rất đau. Đội ngũ y tế đã phải vào sân để điều trị cho Huỳnh Như. 87’ Bích Thùy đánh đầu trúng đích! Cú đánh đầu cận thành trúng đích của Bích Thùy, nhưng không đánh bại được thủ môn Sodchuen Thichanan. 90’ Thời gian bù giờ Hiệp 2 có thêm 4 phút. 90+6’ Trận đấu kết thúc Hai đội hòa nhau 0-0. Như vậy, ĐT Việt Nam ghi danh tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là ĐT nữ Trung Quốc. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Cù Thị Huỳnh Như, Dương Thị Vân, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến Sodchuen Thichanan, Yongkul Uraiporn, Jeeratanapavibul Panittha, Kaewanta Natcha, Intaraprasit Supapron, Sontisawat Pluemjai, Mongkildee Jiraporn, Chetthabutr Kanyanat, Rodthong Chatchawan, Pengngam Saowalak, Sornsai Pitsamai

CĐV vào sân Yanmar Stadium Nagai tiếp lửa cho "Những ngôi sao vàng"

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc quyết tâm hạ Thái Lan

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, điều quan trọng với tuyển nữ Việt Nam là hồi phục sức lực, sửa chữa những sai lầm ở hai trận đấu trước. Trong khi đó, hậu vệ Hoàng Thị Loan nhấn mạnh toàn đội nhanh chóng gác lại kết quả trận đấu với Nhật Bản, tập trung chuẩn bị và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh cơ hội vào vòng tứ kết.

“Sau trận đấu với Nhật Bản, chúng tôi rất buồn vì kết quả không được như mong muốn. Nhưng không vì thế mà mình đánh mất tinh thần. Ở trận đấu sắp tới với Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam hướng tới một chiến thắng. Tôi tin đội sẽ làm được điều đó”, Hoàng Thị Loan tự tin cho biết.

Lịch sử đối đầu gọi tên "Những ngôi sao vàng"

Dẫu vậy, khi đưa lên bàn cân đối đầu, lịch sử lại đang đứng hoàn toàn về phía tuyển nữ Việt Nam. Kể từ chiến tích đoạt vé dự World Cup cho đến các kỳ SEA Games hay AFF Cup, bóng đá nữ Việt Nam đã thiết lập được thế thống trị gần như tuyệt đối trước người Thái.

Trong 4 lần chạm trán chính thức gần nhất, các cô gái áo đỏ đều ca khúc khải hoàn nhờ lối chơi kiên trì, kỷ luật và khả năng chớp thời cơ sắc bén. Sự áp đảo về tâm lý đối đầu này là một vũ khí vô giá. Dù Thái Lan sở hữu thể hình và nền tảng kỹ thuật cá nhân tương đối đồng đều, nhưng mỗi khi bước vào trận derby với Việt Nam, họ thường bộc lộ sự nôn nóng và đánh mất bản lĩnh ở các tình huống then chốt. Đó là lý do 4 trận gần nhất Thái Lan toàn thua Việt Nam và chỉ ghi tổng cộng... 1 bàn. Nhìn xa ra thì 12 năm qua, tuyển nữ Việt Nam cũng chưa từng thua Thái Lan.

Chiến thắng để nắm quyền tự quyết

Dù chưa có điểm số nào và sở hữu hiệu số bàn thắng thua -9, cơ hội để tuyển nữ Việt Nam tiến bước vào vòng 8 đội vẫn còn nguyên. Nhưng để lách qua khe cửa hẹp, Bích Thùy và các đồng đội cần đánh bại nữ Thái Lan ở lượt trận cuối, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp nhằm nằm trong nhóm 2 đội hạng 3 có thành tích tốt.

Theo điều lệ môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao châu Á 2026, bên cạnh hai đội nhất, nhì ở mỗi bảng, ban tổ chức sẽ chọn thêm 2 trong 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào chơi tứ kết. Điểm tựa thuận lợi là việc ở cục diện bảng F, nơi tuyển nữ Myanmar và tuyển nữ Bangladesh cũng đều chưa có được điểm số nào sau hai lượt trận.

Cả hai đội bóng này đều đang sở hữu những chỉ số phụ rất thấp, lần lượt là -13 và -16, kém xa so với thông số của các cô gái Việt Nam. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần thắng Thái Lan là gần như chắc chắn tiến vào vòng trong.

Nếu cặp đấu giữa Bangladesh và Myanmar bất phân thắng bại, họ sẽ tự níu chân nhau và chỉ có vỏn vẹn 1 điểm; khi ấy thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đoạt vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến hiệu số phụ.