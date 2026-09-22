ĐT nữ Việt Nam so tài Trung Quốc ở tứ kết ASIAD: Đối thủ mạnh cỡ nào?

Ở lượt đấu cuối, ĐT nữ Việt Nam cần tối thiểu một kết quả hòa trước ĐT nữ Thái Lan để giành vé vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Trong khi đó, “Voi chiến” cần 3 điểm để giành lấy vị trí thứ ba của bảng E.

ĐT Việt Nam ăn mừng thành tích vào tứ kết ASIAD 2026 cùng các CĐV - ảnh: Anh Khoa

Đây là trận đấu chứng kiến nỗ lực của cả hai đội. Với việc chỉ cần hòa cũng có vé đi tiếp, “Những ngôi sao vàng” có nhiều cách để tiếp cận trận đấu. Dù vậy, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn nhập cuộc với quyết tâm cao độ, chơi ăn miếng trả miếng, thậm chí lấn lướt đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Tuy vậy, ghi bàn vẫn là vấn đề với hàng công ĐT nữ Việt Nam tại giải đấu lần này. Tỷ số hòa 0-0 được duy trì đến hết trận, bất chấp những nỗ lực đến từ các cô gái Thái Lan. Kết quả này cho phép “Những ngôi sao vàng” đoạt vé với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba vòng bảng có thành tích tốt nhất.

Ở tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT Việt Nam sẽ so tài với ĐT Trung Quốc. Trận đấu diễn ra lúc 13h ngày 25/9 (giờ Hà Nội).

ĐT nữ Trung Quốc (áo đỏ) thi đấu ấn tượng

Trận này, nữ Trung Quốc được đánh giá cao hơn. Đội bóng này đang xếp hạng 16 FIFA, trong khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc xếp thứ 37, tức kém đối thủ tới 21 bậc.

Ở vòng bảng, trong khi ĐT nữ Việt Nam chật vật lách qua khe cửa hẹp, thì nữ Trung Quốc lại dẫn đầu bảng G, thắng 2 - hòa 1, xếp trên nữ Uzbekistan, Philippines và Hong Kong (Trung Quốc).