Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan: Tiểu "Voi chiến" gặp khó (ASIAD)
(13h, 26/9, tứ kết bóng đá nam ASIAD) U23 Thái Lan dự báo phải trải qua trận đấu đầy khó khăn khi chạm mặt U23 Trung Quốc.
ASIAD | 13h, 26/9 | Toyota
Điểm
Li Hao
Hu Hetao
Liu Haofan
Zhu Chenjie
Xu Bin
Zhang Yuning
Wang Yudong
Wu Xi
He Yiran
Mao Weijie
Yangxi
Điểm
Boonloet
James
Mamah
Noisi
Phothep
Sangtong
Seangsawat
Tamma
Thiangkham
Wandee
Paripan
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U23 Thái Lan gặp khó khăn
U23 Trung Quốc bước đến tứ kết ASIAD bằng thành tích bất bại, khi họ thắng 1 trận và hòa 2 trận. Họ thắng U23 Triều Tiên, hòa U23 Iran và U23 UAE. Đội bóng xứ tỷ dân thể hiện bản lĩnh trước những đối thủ không hề dễ chơi. Hàng thủ của U23 Trung Quốc thi đấu rất tốt khi mới thủng lưới 1 lần.
Về phần U23 Thái Lan, họ có hình ảnh trái ngược khi lấy tấn công làm "kim chỉ nam". Tiểu "Voi chiến" đã có trong tay 8 bàn thắng ở ASIAD, nhưng tất cả đều tới khi họ gặp những đối thủ dưới cơ. Đến lúc đối đầu U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan lộ rõ nhiều điểm yếu và để thua 0-3.
Đây là bài toán nan giải của U23 Thái Lan. Họ còn tỏ ra ngây thơ khi phải chạm trán những đối thủ ở cửa trên. Chính vì vậy, U23 Trung Quốc cần tận dụng điều đó để mơ về chiến thắng.
Vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã khép lại với những diễn biến hấp dẫn ở bảng A và B, qua đó xác định đầy đủ 8 đội góp mặt tại tứ kết. Trong số...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/09/2026 07:50 AM (GMT+7)