Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan: Tiểu "Voi chiến" gặp khó (ASIAD)

ASIAD | 13h, 26/9 | Toyota U23 Trung Quốc 0 - 0 U23 Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan U23 Thái Lan Điểm Li Hao Hu Hetao Liu Haofan Zhu Chenjie Xu Bin Zhang Yuning Wang Yudong Wu Xi He Yiran Mao Weijie Yangxi Điểm Boonloet James Mamah Noisi Phothep Sangtong Seangsawat Tamma Thiangkham Wandee Paripan Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Trung Quốc U23 Trung Quốc U23 Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Li Hao, Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Xu Bin, Zhang Yuning, Wang Yudong, Wu Xi, He Yiran, Mao Weijie, Yangxi Boonloet, James, Mamah, Noisi, Phothep, Sangtong, Seangsawat, Tamma, Thiangkham, Wandee, Paripan

U23 Thái Lan gặp khó khăn

U23 Trung Quốc bước đến tứ kết ASIAD bằng thành tích bất bại, khi họ thắng 1 trận và hòa 2 trận. Họ thắng U23 Triều Tiên, hòa U23 Iran và U23 UAE. Đội bóng xứ tỷ dân thể hiện bản lĩnh trước những đối thủ không hề dễ chơi. Hàng thủ của U23 Trung Quốc thi đấu rất tốt khi mới thủng lưới 1 lần.

Về phần U23 Thái Lan, họ có hình ảnh trái ngược khi lấy tấn công làm "kim chỉ nam". Tiểu "Voi chiến" đã có trong tay 8 bàn thắng ở ASIAD, nhưng tất cả đều tới khi họ gặp những đối thủ dưới cơ. Đến lúc đối đầu U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan lộ rõ nhiều điểm yếu và để thua 0-3.

Đây là bài toán nan giải của U23 Thái Lan. Họ còn tỏ ra ngây thơ khi phải chạm trán những đối thủ ở cửa trên. Chính vì vậy, U23 Trung Quốc cần tận dụng điều đó để mơ về chiến thắng.