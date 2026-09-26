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Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan: Tiểu "Voi chiến" gặp khó (ASIAD)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Thái Lan Asiad 2026

(13h, 26/9, tứ kết bóng đá nam ASIAD) U23 Thái Lan dự báo phải trải qua trận đấu đầy khó khăn khi chạm mặt U23 Trung Quốc.

     

ASIAD | 13h, 26/9 | Toyota

U23 Trung Quốc
Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan: Tiểu "Voi chiến" gặp khó (ASIAD) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan: Tiểu "Voi chiến" gặp khó (ASIAD) - 1
U23 Thái Lan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan: Tiểu "Voi chiến" gặp khó (ASIAD) - 1
Li Hao, Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Xu Bin, Zhang Yuning, Wang Yudong, Wu Xi, He Yiran, Mao Weijie, Yangxi
Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan: Tiểu "Voi chiến" gặp khó (ASIAD) - 1
Boonloet, James, Mamah, Noisi, Phothep, Sangtong, Seangsawat, Tamma, Thiangkham, Wandee, Paripan

U23 Thái Lan gặp khó khăn

U23 Trung Quốc bước đến tứ kết ASIAD bằng thành tích bất bại, khi họ thắng 1 trận và hòa 2 trận. Họ thắng U23 Triều Tiên, hòa U23 Iran và U23 UAE. Đội bóng xứ tỷ dân thể hiện bản lĩnh trước những đối thủ không hề dễ chơi. Hàng thủ của U23 Trung Quốc thi đấu rất tốt khi mới thủng lưới 1 lần. 

Về phần U23 Thái Lan, họ có hình ảnh trái ngược khi lấy tấn công làm "kim chỉ nam". Tiểu "Voi chiến" đã có trong tay 8 bàn thắng ở ASIAD, nhưng tất cả đều tới khi họ gặp những đối thủ dưới cơ. Đến lúc đối đầu U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan lộ rõ nhiều điểm yếu và để thua 0-3.

Đây là bài toán nan giải của U23 Thái Lan. Họ còn tỏ ra ngây thơ khi phải chạm trán những đối thủ ở cửa trên. Chính vì vậy, U23 Trung Quốc cần tận dụng điều đó để mơ về chiến thắng. 

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Trước 19:30 ngày 29/09
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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2026 07:50 AM (GMT+7)
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