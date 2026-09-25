Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam: Thành tích đối đầu áp đảo (ASIAD)
(17h30, 25/9, tứ kết ASIAD) ĐT U23 Hàn Quốc sở hữu thành tích đối đầu áp đảo hoàn toàn U23 Việt Nam.
ASIAD | 17h30, 25/9 | Paloma Mizuho
Điểm
Kim Joon Hong
Bae Hyun Seo
Choi Seok Hyun
Kim Ji Soo
Kim Myeong Jun
Lee Gi Hyuk
Lee Hyun Ju
Lee Seung Won
Yang Min Hyuk
Eom Ji Sung
Shin Min Ha
Điểm
Cao Văn Bình
Nguyễn Phi Hoàng
Nguyễn Đức Anh
Phạm Lý Đức
Lê Nguyên Hoàng
Phạm Minh Phúc
Nguyễn Thái Quốc Cường
Nguyễn Xuân Bắc
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Ngọc Mỹ
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U23 Hàn Quốc có lợi thế lớn về lực lượng
Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở chất lượng nhân sự. U23 Hàn Quốc mang đến ASIAD 2026 một đội hình giàu kinh nghiệm với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp châu Âu. Kim Ji Soo, Eom Ji Sung, Lee Hyun Ju, Yang Min Hyuk hay những gương mặt khác đều đã có thời gian thi đấu ở môi trường bóng đá có tính cạnh tranh cao.
Đội bóng xứ kim chi cũng tận dụng tối đa quy định cho phép sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi. Những cầu thủ này bổ sung kinh nghiệm và sức mạnh cho đội hình vốn đã có nền tảng thể lực tốt. Đây là khác biệt đáng kể so với U23 Việt Nam, khi HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ nhằm tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường ASIAD.
Thành tích đối đầu của hai đội
Các lứa trẻ của bóng đá Việt Nam thường xuyên gặp khó khăn khi đối đầu các đội tuyển Hàn Quốc. Như U23 Việt Nam chưa từng thắng U23 Hàn Quốc trong 90 phút. Chiến thắng duy nhất của U23 Việt Nam trước đối thủ này diễn ra tại loạt luân lưu ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026. Dẫu vậy, đây vẫn là điểm tựa tinh thần lớn để toàn đội mong gây bất ngờ trong trận cầu sắp tới.
(17h30, 25/9, ASIAD 2026) Sự chênh lệch về lực lượng khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đứng trước thử thách rất lớn trước U23 Hàn Quốc, nhưng một trận...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/09/2026 11:04 AM (GMT+7)