Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam: Thành tích đối đầu áp đảo (ASIAD)

ASIAD | 17h30, 25/9 | Paloma Mizuho U23 Hàn Quốc 0 - 0 U23 Việt Nam (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam U23 Việt Nam Điểm Kim Joon Hong Bae Hyun Seo Choi Seok Hyun Kim Ji Soo Kim Myeong Jun Lee Gi Hyuk Lee Hyun Ju Lee Seung Won Yang Min Hyuk Eom Ji Sung Shin Min Ha Điểm Cao Văn Bình Nguyễn Phi Hoàng Nguyễn Đức Anh Phạm Lý Đức Lê Nguyên Hoàng Phạm Minh Phúc Nguyễn Thái Quốc Cường Nguyễn Xuân Bắc Nguyễn Quốc Việt Nguyễn Thanh Nhàn Nguyễn Ngọc Mỹ Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc U23 Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kim Joon Hong, Bae Hyun Seo, Choi Seok Hyun, Kim Ji Soo, Kim Myeong Jun, Lee Gi Hyuk, Lee Hyun Ju, Lee Seung Won, Yang Min Hyuk, Eom Ji Sung, Shin Min Ha Cao Văn Bình, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ

U23 Hàn Quốc có lợi thế lớn về lực lượng

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở chất lượng nhân sự. U23 Hàn Quốc mang đến ASIAD 2026 một đội hình giàu kinh nghiệm với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp châu Âu. Kim Ji Soo, Eom Ji Sung, Lee Hyun Ju, Yang Min Hyuk hay những gương mặt khác đều đã có thời gian thi đấu ở môi trường bóng đá có tính cạnh tranh cao.

Đội bóng xứ kim chi cũng tận dụng tối đa quy định cho phép sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi. Những cầu thủ này bổ sung kinh nghiệm và sức mạnh cho đội hình vốn đã có nền tảng thể lực tốt. Đây là khác biệt đáng kể so với U23 Việt Nam, khi HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ nhằm tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường ASIAD.

Thành tích đối đầu của hai đội

Các lứa trẻ của bóng đá Việt Nam thường xuyên gặp khó khăn khi đối đầu các đội tuyển Hàn Quốc. Như U23 Việt Nam chưa từng thắng U23 Hàn Quốc trong 90 phút. Chiến thắng duy nhất của U23 Việt Nam trước đối thủ này diễn ra tại loạt luân lưu ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026. Dẫu vậy, đây vẫn là điểm tựa tinh thần lớn để toàn đội mong gây bất ngờ trong trận cầu sắp tới.