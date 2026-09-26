Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên: Chủ nhà khó bị ngăn cản (ASIAD)
(17h30, 26/9, tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026) U23 Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục nối dài chuỗi trận thăng hoa ở ASIAD 2026.
ASIAD | 17h30, 26/9 | Toyota
Điểm
Araki
Fukunaga
Michiwaki
Nagano
Yokoyama
Nakajima
Ozeki
Sato
Shimanoto
Tsuchiya
Umeki
Điểm
Ju Hyok Kang
Ryong Il Choe
Yu Song Kim
Song Hung Ri
Hwi Nam Jong
Kuk Bom Kim
Chung Song Paek
Kum Chol Ri
Chol Gyong Yom
Il Song Ri
Kuk Choe
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Chủ nhà U23 Nhật Bản khó bị ngăn cản
U23 Nhật Bản đang thể hiện sức mạnh vô đối ở ASIAD 2026. "Samurai xanh" toàn thắng ở vòng bảng, ghi được 12 bàn và không lần nào để thủng lưới. Điều đó giúp U23 Nhật Bản có sự tự tin cao độ trước ngày chạm trán U23 Triều Tiên.
U23 Triều Tiên sẽ là đối thủ khó chơi nhất mà U23 Nhật Bản phải đối đầu kể từ đầu ASIAD tới nay. U23 Triều Tiên dù gặp không ít khó khăn ở vòng bảng, nhưng họ vẫn để lại hình ảnh ấn tượng nhất định, đặc biệt sau chiến thắng 4-1 trước U23 Iran.
Dẫu vậy, U23 Nhật Bản không hề lo lắng. Nên nhớ trong 3 lần gần nhất gặp U23 Triều Tiên, U23 Nhật Bản có thành tích toàn thắng. Chắc chắn trận gặp U23 Triều Tiên sẽ không dễ giống như ở vòng bảng, nhưng U23 Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục đoạt vé đi tiếp.
U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan bước vào cuộc so tài với mục tiêu giành ngôi đầu bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trận đấu diễn ra với nhiều điểm nhấn,...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/09/2026 11:56 AM (GMT+7)