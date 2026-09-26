Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên: Chủ nhà khó bị ngăn cản (ASIAD)

ASIAD | 17h30, 26/9 | Toyota U23 Nhật Bản 0 - 0 U23 Triều Tiên (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên U23 Triều Tiên Điểm Araki Fukunaga Michiwaki Nagano Yokoyama Nakajima Ozeki Sato Shimanoto Tsuchiya Umeki Điểm Ju Hyok Kang Ryong Il Choe Yu Song Kim Song Hung Ri Hwi Nam Jong Kuk Bom Kim Chung Song Paek Kum Chol Ri Chol Gyong Yom Il Song Ri Kuk Choe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản U23 Triều Tiên Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Araki, Fukunaga, Michiwaki, Nagano, Yokoyama, Nakajima, Ozeki, Sato, Shimanoto, Tsuchiya, Umeki Ju Hyok Kang, Ryong Il Choe, Yu Song Kim, Song Hung Ri, Hwi Nam Jong, Kuk Bom Kim, Chung Song Paek, Kum Chol Ri, Chol Gyong Yom, Il Song Ri, Kuk Choe

Chủ nhà U23 Nhật Bản khó bị ngăn cản

U23 Nhật Bản đang thể hiện sức mạnh vô đối ở ASIAD 2026. "Samurai xanh" toàn thắng ở vòng bảng, ghi được 12 bàn và không lần nào để thủng lưới. Điều đó giúp U23 Nhật Bản có sự tự tin cao độ trước ngày chạm trán U23 Triều Tiên.

U23 Triều Tiên sẽ là đối thủ khó chơi nhất mà U23 Nhật Bản phải đối đầu kể từ đầu ASIAD tới nay. U23 Triều Tiên dù gặp không ít khó khăn ở vòng bảng, nhưng họ vẫn để lại hình ảnh ấn tượng nhất định, đặc biệt sau chiến thắng 4-1 trước U23 Iran.

Dẫu vậy, U23 Nhật Bản không hề lo lắng. Nên nhớ trong 3 lần gần nhất gặp U23 Triều Tiên, U23 Nhật Bản có thành tích toàn thắng. Chắc chắn trận gặp U23 Triều Tiên sẽ không dễ giống như ở vòng bảng, nhưng U23 Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục đoạt vé đi tiếp.