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FIFA ASEAN CUP 2026

Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên: Chủ nhà khó bị ngăn cản (ASIAD)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Asiad 2026

(17h30, 26/9, tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026) U23 Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục nối dài chuỗi trận thăng hoa ở ASIAD 2026.

     

ASIAD | 17h30, 26/9 | Toyota

U23 Nhật Bản
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên: Chủ nhà khó bị ngăn cản (ASIAD) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên: Chủ nhà khó bị ngăn cản (ASIAD) - 1
U23 Triều Tiên
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên: Chủ nhà khó bị ngăn cản (ASIAD) - 1
Araki, Fukunaga, Michiwaki, Nagano, Yokoyama, Nakajima, Ozeki, Sato, Shimanoto, Tsuchiya, Umeki
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên: Chủ nhà khó bị ngăn cản (ASIAD) - 1
Ju Hyok Kang, Ryong Il Choe, Yu Song Kim, Song Hung Ri, Hwi Nam Jong, Kuk Bom Kim, Chung Song Paek, Kum Chol Ri, Chol Gyong Yom, Il Song Ri, Kuk Choe

Chủ nhà U23 Nhật Bản khó bị ngăn cản

U23 Nhật Bản đang thể hiện sức mạnh vô đối ở ASIAD 2026. "Samurai xanh" toàn thắng ở vòng bảng, ghi được 12 bàn và không lần nào để thủng lưới. Điều đó giúp U23 Nhật Bản có sự tự tin cao độ trước ngày chạm trán U23 Triều Tiên.

U23 Triều Tiên sẽ là đối thủ khó chơi nhất mà U23 Nhật Bản phải đối đầu kể từ đầu ASIAD tới nay. U23 Triều Tiên dù gặp không ít khó khăn ở vòng bảng, nhưng họ vẫn để lại hình ảnh ấn tượng nhất định, đặc biệt sau chiến thắng 4-1 trước U23 Iran. 

Dẫu vậy, U23 Nhật Bản không hề lo lắng. Nên nhớ trong 3 lần gần nhất gặp U23 Triều Tiên, U23 Nhật Bản có thành tích toàn thắng. Chắc chắn trận gặp U23 Triều Tiên sẽ không dễ giống như ở vòng bảng, nhưng U23 Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục đoạt vé đi tiếp. 

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2026 11:56 AM (GMT+7)
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