Trực tiếp ASIAD 26/9: Đặt niềm tin vào hot girl bắn súng Phí Thanh Thảo và canoeing

Sau những ngày thi đấu đầy áp lực vừa qua, Đoàn thể thao Việt Nam hiện mới chỉ bỏ túi vỏn vẹn 1 tấm HCV. Việc rơi vào “cơn khát vàng” khiến tâm lý của các VĐV phần nào bị ảnh hưởng, người hâm mộ chờ đợi những cú hích bất ngờ từ tuyến sau. Ngày thi đấu 26/9 có mật độ tranh tài dày đặc, nơi những bộ môn mang tính chất bùng nổ khoảnh khắc như bắn súng hay canoe sprint (đua thuyền) được hy vọng giải tỏa cơn khát huy chương, bên cạnh đó là nhiều nội dung hấp dẫn khác.

Phí Thanh Thảo luôn nhận nhiều quan tâm mỗi khi xuất hiện ở trường bắn

Bắn súng 50m súng trường: Phí Thanh Thảo và áp lực "phá băng"

Mở màn cho ngày thi đấu lúc 7h45 (giờ VN) là nội dung 50m súng trường 3 tư thế cá nhân và đồng đội nữ tại Trường bắn Tổng hợp Aichi. Bộ ba Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Dương Hà Mỹ sẽ phải đối đầu trực tiếp với những "bức tường thành" thực sự của châu lục.

Theo danh sách xuất phát từ ban tổ chức, đối thủ lớn nhất của chúng ta không ai khác ngoài đoàn Trung Quốc với sự xuất hiện của Han Jiayu, siêu xạ thủ đang nắm giữ phong độ cực cao. Bên cạnh đó, các cô gái Việt Nam còn so tài Suren Olzvoibaatar (Mông Cổ), cặp đôi Najmeh Khedmati / Fatemeh Amini (Iran) và đặc biệt là nhà đương kim vô địch Ấn Độ với sự dẫn dắt của Ashi Chouksey.

Nội dung 3 tư thế đòi hỏi sự bền bỉ về cả thể lực lẫn tâm lý khi phải bắn ở 3 trạng thái: quỳ, sấp và đứng. Bản thân Phí Thanh Thảo, người được truyền thông quốc tế chú ý nhờ ngoại hình sáng và tư duy bắn thông minh sẽ là đầu tàu cho nội dung đồng đội. Việc cạnh tranh HCV cá nhân với Trung Quốc hay Ấn Độ là một thử thách cực đại, nhưng ở nội dung đồng đội, nếu cả ba xạ thủ Việt Nam giữ được sự ổn định ở loạt bắn đứng (nội dung vốn dễ phân tách điểm số), chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ về huy chương.

Canoeing: Điểm tựa Hoàng Thị Hương và cuộc lật đổ ở nội dung hỗn hợp

Nếu Bắn súng là sự tĩnh lặng nghẹt thở, thì Miyoshi Lake sẽ là nơi chứng kiến những bước chèo bùng nổ của canoeing Việt Nam từ 8h sáng.

Tại vòng bán kết Kayak đơn nam 500m, Vũ Lê Thiên Hải (đường chèo số 6) sẽ phải nỗ lực vượt bậc để cạnh tranh tấm vé vào chung kết với các đối thủ sừng sỏ từ Ấn Độ (Shaktawat) và Đài Loan, Trung Quốc (Hsieh Chia Cheng).

Tâm điểm đổ dồn vào lúc 9h30 ở chung kết A Kayak đơn nữ 500m, nơi Hoàng Thị Hương xuất phát ở đường chèo số 8. Đây là cự ly đòi hỏi sự phân phối sức mạnh cực tốt trong 250m đầu tiên trước khi tung cú nước rút quyết định. Đối thủ của Hoàng Thị Hương là Wang Nan (Trung Quốc), ứng cử viên số một cho tấm HCV, cùng ngôi sao người Kazakhstan Stella Sukhanova.

Tuy nhiên, với việc xuất phát ở đường chèo biên, Hoàng Thị Hương có lợi thế tâm lý khi ít bị ảnh hưởng bởi sóng chèo của các đối thủ mạnh ở trung tâm, mở ra cơ hội tạo nên một cú sốc lớn nếu cô bung được hết sải tay ở giai đoạn về đích.

Ngay sau đó lúc 9h50, cặp đôi Hiền Nam và Nguyễn Hồng Thái sẽ bước vào trận chung kết A nội dung thuyền canoe đôi nam nữ 500m. Đây là nội dung mới và có tính cạnh tranh rất mở. Xuất phát ở đường chèo số 1, cặp đôi Việt Nam sẽ phải đối đầu với những quốc gia có truyền thống về thuyền đôi như Kazakhstan (Yemelyanov / Iskakova) và Uzbekistan. Sự ăn ý trong từng nhịp chèo và khả năng giữ thăng bằng thuyền ở những mét cuối cùng sẽ quyết định việc Việt Nam có thể biến nội dung này thành cơ hội đua huy chương.

Điền kinh và bắn cung: Những cuộc thử lửa khắc nghiệt

Ở các nội dung còn lại, điền kinh Việt Nam mang đến Nagoya những niềm hy vọng mang tính chất cọ xát và tích lũy cao độ. Trần Thị Loan sẽ bước vào vòng loại nhảy xa nữ (9h40) trong một bảng đấu mà Hat Sumire (Nhật Bản) và Huang Yingying (Trung Quốc) gần như đã đặt sẵn hai chân vào chung kết với những thông số cá nhân vượt trội (trên dưới 6.70m). Mục tiêu của Trần Thị Loan (PB: 6.53m) là vượt qua chính mình để tìm kiếm một suất vé vớt.

Vào buổi tối, Lê Thị Cẩm Tú sẽ thử lửa ở cự ly chạy 200m nữ (20h03). Cô rơi vào một lượt chạy "tử thần" khi phải chung làn với Shanti Pereira, kỷ lục gia người Singapore và nhà vô địch châu Á Edidiong Odiong (Bahrain).

Đến 20h35, Hồ Trọng Mạnh sẽ thi đấu chung kết nhảy ba bước nam. Đối đầu với bộ đôi siêu sao Trung Quốc Su Wen, Ma Yinglong và Praveen Chithravel (Ấn Độ), những người đều có thành tích trên 17m, Hồ Trọng Mạnh (PB: 16.33m) sẽ thi đấu với tâm lý không còn gì để mất, một vị trí trong top 5 đã là thành công lớn.

Trong khi đó, tại Okazaki, toàn bộ đội hình bắn cung Việt Nam (gồm cả cung 1 dây Recurve và cung 3 dây Compound) sẽ trải qua một ngày "vắt kiệt sức lực" với các loạt bắn vòng loại từ sáng đến trưa. Bản chất của vòng loại bắn cung ASIAD là cuộc đua tích lũy điểm số nội bộ để phân nhánh hạt giống.

Thách thức lớn nhất đối với những Lộc Thị Đào hay Nguyễn Hoàng Phi Vũ là duy trì sự tập trung trước sức ép từ các cung thủ Hàn Quốc (như nhà vô địch Olympic Kim Woojin, Lim Sihyeon) và các đội tuyển Ấn Độ, Trung Quốc.

Vào lúc 7h30, cầu lông cũng có những trận hấp dẫn. "Hoa khôi" Nguyễn Thùy Linh gánh vác hy vọng lớn tại đơn nữ trước đối thủ Indonesia. Ở nội dung đơn nam vòng 2, Nguyễn Hải Đăng quyết tâm khẳng định bản lĩnh trước tay vợt Tajikistan. Trong khi đó, cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh sẽ quyết đấu với đại diện Bangladesh tại vòng 1/8 đôi nam để giành vé vào tứ kết.