Trực tiếp ASIAD 26/9: Đặt niềm tin vào hot girl bắn súng Phí Thanh Thảo và canoeing
Ngày 26/9, Đoàn Thể thao Việt Nam kỳ vọng có thêm huy chương ASIAD 2026 với điểm tựa từ trường bắn súng trường Phí Thanh Thảo, sóng nước canoeing Hoàng Thị Hương cùng các nội dung khác.
Sau những ngày thi đấu đầy áp lực vừa qua, Đoàn thể thao Việt Nam hiện mới chỉ bỏ túi vỏn vẹn 1 tấm HCV. Việc rơi vào “cơn khát vàng” khiến tâm lý của các VĐV phần nào bị ảnh hưởng, người hâm mộ chờ đợi những cú hích bất ngờ từ tuyến sau. Ngày thi đấu 26/9 có mật độ tranh tài dày đặc, nơi những bộ môn mang tính chất bùng nổ khoảnh khắc như bắn súng hay canoe sprint (đua thuyền) được hy vọng giải tỏa cơn khát huy chương, bên cạnh đó là nhiều nội dung hấp dẫn khác.
Phí Thanh Thảo luôn nhận nhiều quan tâm mỗi khi xuất hiện ở trường bắn
Bắn súng 50m súng trường: Phí Thanh Thảo và áp lực "phá băng"
Mở màn cho ngày thi đấu lúc 7h45 (giờ VN) là nội dung 50m súng trường 3 tư thế cá nhân và đồng đội nữ tại Trường bắn Tổng hợp Aichi. Bộ ba Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Dương Hà Mỹ sẽ phải đối đầu trực tiếp với những "bức tường thành" thực sự của châu lục.
Theo danh sách xuất phát từ ban tổ chức, đối thủ lớn nhất của chúng ta không ai khác ngoài đoàn Trung Quốc với sự xuất hiện của Han Jiayu, siêu xạ thủ đang nắm giữ phong độ cực cao. Bên cạnh đó, các cô gái Việt Nam còn so tài Suren Olzvoibaatar (Mông Cổ), cặp đôi Najmeh Khedmati / Fatemeh Amini (Iran) và đặc biệt là nhà đương kim vô địch Ấn Độ với sự dẫn dắt của Ashi Chouksey.
Nội dung 3 tư thế đòi hỏi sự bền bỉ về cả thể lực lẫn tâm lý khi phải bắn ở 3 trạng thái: quỳ, sấp và đứng. Bản thân Phí Thanh Thảo, người được truyền thông quốc tế chú ý nhờ ngoại hình sáng và tư duy bắn thông minh sẽ là đầu tàu cho nội dung đồng đội. Việc cạnh tranh HCV cá nhân với Trung Quốc hay Ấn Độ là một thử thách cực đại, nhưng ở nội dung đồng đội, nếu cả ba xạ thủ Việt Nam giữ được sự ổn định ở loạt bắn đứng (nội dung vốn dễ phân tách điểm số), chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ về huy chương.
Canoeing: Điểm tựa Hoàng Thị Hương và cuộc lật đổ ở nội dung hỗn hợp
Nếu Bắn súng là sự tĩnh lặng nghẹt thở, thì Miyoshi Lake sẽ là nơi chứng kiến những bước chèo bùng nổ của canoeing Việt Nam từ 8h sáng.
Tại vòng bán kết Kayak đơn nam 500m, Vũ Lê Thiên Hải (đường chèo số 6) sẽ phải nỗ lực vượt bậc để cạnh tranh tấm vé vào chung kết với các đối thủ sừng sỏ từ Ấn Độ (Shaktawat) và Đài Loan, Trung Quốc (Hsieh Chia Cheng).
Tâm điểm đổ dồn vào lúc 9h30 ở chung kết A Kayak đơn nữ 500m, nơi Hoàng Thị Hương xuất phát ở đường chèo số 8. Đây là cự ly đòi hỏi sự phân phối sức mạnh cực tốt trong 250m đầu tiên trước khi tung cú nước rút quyết định. Đối thủ của Hoàng Thị Hương là Wang Nan (Trung Quốc), ứng cử viên số một cho tấm HCV, cùng ngôi sao người Kazakhstan Stella Sukhanova.
Tuy nhiên, với việc xuất phát ở đường chèo biên, Hoàng Thị Hương có lợi thế tâm lý khi ít bị ảnh hưởng bởi sóng chèo của các đối thủ mạnh ở trung tâm, mở ra cơ hội tạo nên một cú sốc lớn nếu cô bung được hết sải tay ở giai đoạn về đích.
Ngay sau đó lúc 9h50, cặp đôi Hiền Nam và Nguyễn Hồng Thái sẽ bước vào trận chung kết A nội dung thuyền canoe đôi nam nữ 500m. Đây là nội dung mới và có tính cạnh tranh rất mở. Xuất phát ở đường chèo số 1, cặp đôi Việt Nam sẽ phải đối đầu với những quốc gia có truyền thống về thuyền đôi như Kazakhstan (Yemelyanov / Iskakova) và Uzbekistan. Sự ăn ý trong từng nhịp chèo và khả năng giữ thăng bằng thuyền ở những mét cuối cùng sẽ quyết định việc Việt Nam có thể biến nội dung này thành cơ hội đua huy chương.
Điền kinh và bắn cung: Những cuộc thử lửa khắc nghiệt
Ở các nội dung còn lại, điền kinh Việt Nam mang đến Nagoya những niềm hy vọng mang tính chất cọ xát và tích lũy cao độ. Trần Thị Loan sẽ bước vào vòng loại nhảy xa nữ (9h40) trong một bảng đấu mà Hat Sumire (Nhật Bản) và Huang Yingying (Trung Quốc) gần như đã đặt sẵn hai chân vào chung kết với những thông số cá nhân vượt trội (trên dưới 6.70m). Mục tiêu của Trần Thị Loan (PB: 6.53m) là vượt qua chính mình để tìm kiếm một suất vé vớt.
Vào buổi tối, Lê Thị Cẩm Tú sẽ thử lửa ở cự ly chạy 200m nữ (20h03). Cô rơi vào một lượt chạy "tử thần" khi phải chung làn với Shanti Pereira, kỷ lục gia người Singapore và nhà vô địch châu Á Edidiong Odiong (Bahrain).
Đến 20h35, Hồ Trọng Mạnh sẽ thi đấu chung kết nhảy ba bước nam. Đối đầu với bộ đôi siêu sao Trung Quốc Su Wen, Ma Yinglong và Praveen Chithravel (Ấn Độ), những người đều có thành tích trên 17m, Hồ Trọng Mạnh (PB: 16.33m) sẽ thi đấu với tâm lý không còn gì để mất, một vị trí trong top 5 đã là thành công lớn.
Trong khi đó, tại Okazaki, toàn bộ đội hình bắn cung Việt Nam (gồm cả cung 1 dây Recurve và cung 3 dây Compound) sẽ trải qua một ngày "vắt kiệt sức lực" với các loạt bắn vòng loại từ sáng đến trưa. Bản chất của vòng loại bắn cung ASIAD là cuộc đua tích lũy điểm số nội bộ để phân nhánh hạt giống.
Thách thức lớn nhất đối với những Lộc Thị Đào hay Nguyễn Hoàng Phi Vũ là duy trì sự tập trung trước sức ép từ các cung thủ Hàn Quốc (như nhà vô địch Olympic Kim Woojin, Lim Sihyeon) và các đội tuyển Ấn Độ, Trung Quốc.
Vào lúc 7h30, cầu lông cũng có những trận hấp dẫn. "Hoa khôi" Nguyễn Thùy Linh gánh vác hy vọng lớn tại đơn nữ trước đối thủ Indonesia. Ở nội dung đơn nam vòng 2, Nguyễn Hải Đăng quyết tâm khẳng định bản lĩnh trước tay vợt Tajikistan. Trong khi đó, cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh sẽ quyết đấu với đại diện Bangladesh tại vòng 1/8 đôi nam để giành vé vào tứ kết.
Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung Vòng 06:00 🏹 Bắn cung Nguyễn Duy, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ Cung 1 dây Cá nhân nam Vòng loại 06:00 🏹 Bắn cung Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nam hệ Recurve) Cung 1 dây Đồng đội nam Vòng loại 06:00 🏹 Bắn cung Lê Thụy Phương Nhi, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Phạm Ngọc Anh Cung 3 dây Cá nhân nữ Vòng loại 06:00 🏹 Bắn cung Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nữ hệ Compound) Cung 3 dây Đồng đội nữ Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Nguyễn Thùy Linh - Indonesia Đơn nữ Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Nguyễn Hải Đăng - Tajikistan Đơn nam Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Bangladesh Đôi nam Vòng 1/8 07:45 🎯 Bắn súng Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Dương Hà Mỹ 50m Súng trường 3 tư thế Cá nhân nữ Vòng loại 07:45 🎯 Bắn súng Đội tuyển Việt Nam (Tính điểm 3 VĐV trên) 50m Súng trường 3 tư thế Đồng đội nữ Chung kết 08:00 🛶 Canoeing Vũ Lê Thiên Hải Thuyền Kayak đơn nam 500m Bán kết 1 08:30 🤺 Đấu kiếm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang - Uzbekistan Đồng đội kiếm chém nam Vòng 1/8 09:30 🛶 Canoeing Hoàng Thị Hương Thuyền Kayak đơn nữ 500m Chung kết A 09:40 🏃 Điền kinh Trần Thị Loan Nhảy xa nữ Vòng loại (Nhóm A) 09:50 🛶 Canoeing Hiền Nam / Nguyễn Hồng Thái Thuyền Canoe đôi nam nữ 500m Chung kết A 10:30 🏹 Bắn cung Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Diệp, Hoàng Phương Thảo Cung 1 dây Cá nhân nữ Vòng loại 10:30 🏹 Bắn cung Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nữ hệ Recurve) Cung 1 dây Đồng đội nữ Vòng loại 10:30 🏹 Bắn cung Đội tuyển Việt Nam (Gồm 6 VĐV nam/nữ Recurve) Cung 1 dây Đồng đội Hỗn hợp Vòng loại 10:30 🏹 Bắn cung Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy, Đặng Công Đức Cung 3 dây Cá nhân nam Vòng loại 10:30 🏹 Bắn cung Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nam hệ Compound) Cung 3 dây Đồng đội nam Vòng loại 10:30 🏹 Bắn cung Đội tuyển Việt Nam (Gồm 6 VĐV nam/nữ Compound) Cung 3 dây Đồng đội Hỗn hợp Vòng loại 10:30 🥊 Boxing Hà Thị Linh - Uzbekistan 60kg Nữ Vòng loại 11:00 🎯 Bắn súng Chờ kết quả vòng loại lúc 07:45 50m Súng trường 3 tư thế Cá nhân nữ Chung kết 15:30 🤾 Bóng ném Việt Nam - Hàn Quốc Bóng ném Nữ Vòng loại 18:03 🏃 Điền kinh Lê Thị Cẩm Tú Chạy 200m nữ Vòng 1 (Lượt 2) 18:35 🏃 Điền kinh Hồ Trọng Mạnh Nhảy ba bước nam Chung kết
Giờ Việt Nam
Môn
VĐV/Đội tuyển Việt Nam
Nội dung
Vòng
06:00
🏹 Bắn cung
Nguyễn Duy, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ
Cung 1 dây Cá nhân nam
Vòng loại
06:00
🏹 Bắn cung
Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nam hệ Recurve)
Cung 1 dây Đồng đội nam
Vòng loại
06:00
🏹 Bắn cung
Lê Thụy Phương Nhi, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Phạm Ngọc Anh
Cung 3 dây Cá nhân nữ
Vòng loại
06:00
🏹 Bắn cung
Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nữ hệ Compound)
Cung 3 dây Đồng đội nữ
Vòng loại
07:30
🏸 Cầu lông
Nguyễn Thùy Linh - Indonesia
Đơn nữ
Vòng loại
07:30
🏸 Cầu lông
Nguyễn Hải Đăng - Tajikistan
Đơn nam
Vòng loại
07:30
🏸 Cầu lông
Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Bangladesh
Đôi nam
Vòng 1/8
07:45
🎯 Bắn súng
Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Dương Hà Mỹ
50m Súng trường 3 tư thế Cá nhân nữ
Vòng loại
07:45
🎯 Bắn súng
Đội tuyển Việt Nam (Tính điểm 3 VĐV trên)
50m Súng trường 3 tư thế Đồng đội nữ
Chung kết
08:00
🛶 Canoeing
Vũ Lê Thiên Hải
Thuyền Kayak đơn nam 500m
Bán kết 1
08:30
🤺 Đấu kiếm
Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang - Uzbekistan
Đồng đội kiếm chém nam
Vòng 1/8
09:30
🛶 Canoeing
Hoàng Thị Hương
Thuyền Kayak đơn nữ 500m
Chung kết A
09:40
🏃 Điền kinh
Trần Thị Loan
Nhảy xa nữ
Vòng loại (Nhóm A)
09:50
🛶 Canoeing
Hiền Nam / Nguyễn Hồng Thái
Thuyền Canoe đôi nam nữ 500m
Chung kết A
10:30
🏹 Bắn cung
Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Diệp, Hoàng Phương Thảo
Cung 1 dây Cá nhân nữ
Vòng loại
10:30
🏹 Bắn cung
Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nữ hệ Recurve)
Cung 1 dây Đồng đội nữ
Vòng loại
10:30
🏹 Bắn cung
Đội tuyển Việt Nam (Gồm 6 VĐV nam/nữ Recurve)
Cung 1 dây Đồng đội Hỗn hợp
Vòng loại
10:30
🏹 Bắn cung
Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy, Đặng Công Đức
Cung 3 dây Cá nhân nam
Vòng loại
10:30
🏹 Bắn cung
Đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nam hệ Compound)
Cung 3 dây Đồng đội nam
Vòng loại
10:30
🏹 Bắn cung
Đội tuyển Việt Nam (Gồm 6 VĐV nam/nữ Compound)
Cung 3 dây Đồng đội Hỗn hợp
Vòng loại
10:30
🥊 Boxing
Hà Thị Linh - Uzbekistan
60kg Nữ
Vòng loại
11:00
🎯 Bắn súng
Chờ kết quả vòng loại lúc 07:45
50m Súng trường 3 tư thế Cá nhân nữ
Chung kết
15:30
🤾 Bóng ném
Việt Nam - Hàn Quốc
Bóng ném Nữ
Vòng loại
18:03
🏃 Điền kinh
Lê Thị Cẩm Tú
Chạy 200m nữ
Vòng 1 (Lượt 2)
18:35
🏃 Điền kinh
Hồ Trọng Mạnh
Nhảy ba bước nam
Chung kết
Vượt qua chấn thương, Yeo Seo Jeong giành HCV nhảy chống nữ ASIAD 2026, tái lập kỳ tích hai lần vô địch của cha mình, huyền thoại Yeo Hong Chul, viết...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/09/2026 23:32 PM (GMT+7)