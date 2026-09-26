Thần đồng bơi lội 17 tuổi phá kỷ lục thế giới, đặt ra cột mốc quá khó để xô đổ

Đường đua xanh tại Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD 2026) vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc chấn động nhất lịch sử bơi lội thế giới. Kình ngư 17 tuổi người Nhật Bản, Shin Ohashi, đã làm nên điều không tưởng khi xé toạc kỷ lục thế giới ở nội dung 200m bơi ếch nam, đồng thời gửi lời thách thức đanh thép tới phần còn lại của thế giới trước thềm Olympic Los Angeles 2028.

Ohashi cao 1m69 nhưng sức bơi quả thật đáng nể

Vượt kỷ lục thế giới

Trong loạt bơi chung kết tại bể bơi Nagoya 24/9, Shin Ohashi đã khiến toàn bộ khán đài nổ tung với những sải quạt tay hoàn hảo và những cú đạp chân đầy uy lực. Thần đồng 17 tuổi chạm đích với thời gian kinh hoàng: 2 phút 04,83 giây.

Thành tích vô tiền khoáng hậu này đã hạ gục cột mốc cũ 2 phút 05,48 giây do siêu kình ngư Trung Quốc Qin Haiyang thiết lập tại Giải vô địch thế giới 2023. Ohashi đã cắt phăng tới hơn nửa giây của kỷ lục cũ, chính thức trở thành người đàn ông đầu tiên trong lịch sử nhân loại vượt qua rào cản 2 phút 05 giây ở cự ly bơi ếch 200m.

Sự vượt trội của Ohashi lớn đến mức người giành huy chương bạc là Denis Petrashov (Kyrgyzstan) chỉ cán đích sau đó gần... 4 giây với thành tích 2:08.67. Huy chương đồng thuộc về Cho Sung Jae (Hàn Quốc) với thời gian 2:08.76.

Lời tuyên bố đanh thép của chàng trai trẻ

Bất chấp vóc dáng không quá ấn tượng (chỉ cao 1m69) và sở thích cá nhân cực kỳ đáng yêu là "nghiện ăn khoai tây chiên và uống nước ngọt có ga", Ohashi trên đường bơi lại là một con quái vật thực sự.

Sự tự tin của chàng trai 17 tuổi này sau khi bước lên bục vinh quang đã khiến truyền thông quốc tế phải ngả mũ: "Mục tiêu của tôi luôn luôn là phá kỷ lục thế giới và tôi vô cùng hạnh phúc khi đã làm được điều đó ngày hôm nay. Nhưng tôi không muốn tự mãn. Mục tiêu tiếp theo của tôi là giành HCV tại giải vô địch thế giới vào năm tới, và sau đó tiến thẳng tới chiếc HCV tại Thế vận hội Olympic Los Angeles 2028. Tôi muốn được trải nghiệm lại những cảm xúc bùng nổ này một lần nữa".

Đây không phải là tấm HCV duy nhất của Ohashi tại kỳ đại hội năm nay. Trước đó vài ngày, anh đã giành HCV nội dung 100m bơi ếch sau màn chạm đích nghẹt thở cùng kình ngư Dong Zhihao của Trung Quốc.