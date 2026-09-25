Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Việt Nam: Kỳ tích khó đến (ASIAD)

ASIAD | 13h, 25/9 | Nagai Nữ Trung Quốc 0 - 0 Nữ Việt Nam (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nữ Trung Quốc vs Nữ Việt Nam Nữ Việt Nam Điểm Pan Hongyan Zhang Chengxue Yu Si Yao Wei Ying Wang Wurigumula Liu Jing Wang Aifang Zhou Xinyu Zhang Linyan Wang Yanwen Điểm Kim Thanh Cù Thị Huỳnh Như Diễm My Thu Thương Thái Thị Thảo Nguyễn Thị Hoài Bích Thuỳ Dương Thị Vân Trúc Hương Vạn Sự Hải Yến Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nữ Trung Quốc Nữ Trung Quốc Nữ Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pan Hongyan, Zhang Chengxue, Yu Si, Yao Wei, Ying Wang, Wurigumula, Liu Jing, Wang Aifang, Zhou Xinyu, Zhang Linyan, Wang Yanwen Kim Thanh, Cù Thị Huỳnh Như, Diễm My, Thu Thương, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoài, Bích Thuỳ, Dương Thị Vân, Trúc Hương, Vạn Sự, Hải Yến

Mặc dù đã gần 30 năm kể từ lần cuối đoạt HCV ASIAD, tuyển nữ Trung Quốc vẫn luôn là thế lực hùng mạnh của bóng đá nữ châu Á và họ được đánh giá trên cơ hoàn toàn trước thềm trận tứ kết này. Họ thậm chí còn chưa có đầy đủ lực lượng mạnh nhất bởi các cầu thủ ngôi sao hàng đầu đá ở châu Âu đều không được CLB trả về.

ĐT nữ Việt Nam dù vượt qua vòng bảng nhưng thực chất chỉ giành được đúng 1 điểm (hòa Thái Lan) và hơn Thái Lan chỉ 1 bàn thắng để đủ chỉ số phụ đi tiếp trong các đội xếp thứ 3. Màn trình diễn của đội bóng do HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt, nói đơn giản là không thuyết phục cho tấm vé này, và sẽ là một điều kỳ diệu nếu các cô gái áo đỏ có thể kéo được Trung Quốc vào loạt luân lưu, chứ chưa nói đến chiến thắng.

Đây sẽ là màn tái ngộ của những đối thủ vừa gặp nhau cách đây chưa đầy 1 tháng, ĐT nữ Trung Quốc đã thắng ĐT Việt Nam 3-0 trong một trận đấu mang tính cọ xát. Nên dù ĐT Việt Nam hiểu được đối thủ, đối thủ cũng đã hiểu ĐT Việt Nam, và có lẽ hy vọng lớn nhất cho các cô gái Việt Nam chỉ là ghi được bàn thắng.