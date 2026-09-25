Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Việt Nam: Kỳ tích khó đến (ASIAD)
(13h, 25/9, tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD) ĐT Việt Nam không những bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, mà đây còn là yếu hơn rất nhiều so với một Trung Quốc chưa phải mạnh nhất.
ASIAD | 13h, 25/9 | Nagai
Điểm
Pan Hongyan
Zhang Chengxue
Yu Si
Yao Wei
Ying Wang
Wurigumula
Liu Jing
Wang Aifang
Zhou Xinyu
Zhang Linyan
Wang Yanwen
Điểm
Kim Thanh
Cù Thị Huỳnh Như
Diễm My
Thu Thương
Thái Thị Thảo
Nguyễn Thị Hoài
Bích Thuỳ
Dương Thị Vân
Trúc Hương
Vạn Sự
Hải Yến
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Mặc dù đã gần 30 năm kể từ lần cuối đoạt HCV ASIAD, tuyển nữ Trung Quốc vẫn luôn là thế lực hùng mạnh của bóng đá nữ châu Á và họ được đánh giá trên cơ hoàn toàn trước thềm trận tứ kết này. Họ thậm chí còn chưa có đầy đủ lực lượng mạnh nhất bởi các cầu thủ ngôi sao hàng đầu đá ở châu Âu đều không được CLB trả về.
ĐT nữ Việt Nam dù vượt qua vòng bảng nhưng thực chất chỉ giành được đúng 1 điểm (hòa Thái Lan) và hơn Thái Lan chỉ 1 bàn thắng để đủ chỉ số phụ đi tiếp trong các đội xếp thứ 3. Màn trình diễn của đội bóng do HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt, nói đơn giản là không thuyết phục cho tấm vé này, và sẽ là một điều kỳ diệu nếu các cô gái áo đỏ có thể kéo được Trung Quốc vào loạt luân lưu, chứ chưa nói đến chiến thắng.
Đây sẽ là màn tái ngộ của những đối thủ vừa gặp nhau cách đây chưa đầy 1 tháng, ĐT nữ Trung Quốc đã thắng ĐT Việt Nam 3-0 trong một trận đấu mang tính cọ xát. Nên dù ĐT Việt Nam hiểu được đối thủ, đối thủ cũng đã hiểu ĐT Việt Nam, và có lẽ hy vọng lớn nhất cho các cô gái Việt Nam chỉ là ghi được bàn thắng.
Trước những thử thách lớn tại vòng tứ kết môn bóng đá nữ và nam Asiad 20, ngày 24/9, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã động...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/09/2026 06:50 AM (GMT+7)