Kết quả bóng đá ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Thái Lan: Nghẹt thở "chung kết bảng", ghi danh tứ kết (ASIAD)

Dù chưa có điểm số nào và sở hữu hiệu số bàn thắng thua -9, cơ hội để tuyển nữ Việt Nam tiến bước vào vòng 8 đội vẫn còn nguyên. Nhưng để lách qua khe cửa hẹp, Bích Thùy và các đồng đội cần không thua nữ Thái Lan, qua đó giành quyền đi tiếp khi nằm trong nhóm 2 đội hạng ba có thành tích tốt.

ĐT Việt Nam (áo đỏ) thi đấu quyết tâm trước ĐT Thái Lan - ảnh: Anh Khoa

Với mục tiêu như vậy, “Những ngôi sao vàng” nhập cuộc quyết tâm. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của trận đấu đến ở phút 21. Sau quả bóng cực tốt của Nguyễn Thị Hoa bên cánh phải, Hải Yến di chuyển không bóng thông minh, tiếp bước một tốt. Rất tiếc ở tình huống cuối cùng, hậu vệ Uraiporn lại kịp thời truy cản, khiến Hải Yến không thể tung ra cú dứt điểm dù khung thành Thái Lan đã mở toang trước mặt.

Thái Lan sau đó cũng đáp trả theo cách tương tự. Phút 29, Kanyanat di chuyển không bóng cực kỳ khôn ngoan, nhận bóng phía sau Thu Thương rồi tung ra cú dứt điểm một chạm cận thành. Thủ môn Kim Thanh đã bị đánh bại, nhưng bóng đi chệc khung thành ĐT Việt Nam trong gang tấc.

Hai đội cùng nhau bỏ lỡ các cơ hội lớn, khiến hiệp đầu tiên kết thúc mà không bên nào có bàn thắng. Bước sang hiệp 2, Thái Lan với tâm thế là đội cần chiến thắng hơn đã cố gắng đẩy cao đội hình và tạo ra những cơ hội nhất định.

Phút 51, Thanh Nhã suýt nữa phản lưới nhà. Rất may là thủ môn Kim Thanh có pha phản xạ ấn tượng, đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Những phút sau đó, ĐT Việt Nam chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ, cuối cùng giữ vững tỷ số hòa. Kết quả này là đủ để "Những ngôi sao vàng" ghi danh tứ kết môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là ĐT nữ Trung Quốc. Trận đấu diễn ra lúc 13h ngày 25/9 (giờ Hà Nội).

Tỷ số chung cuộc: ĐT nữ Việt Nam 0-0 ĐT nữ Thái Lan

Đội hình xuất phát

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Cù Thị Huỳnh Như, Dương Thị Vân, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến

ĐT nữ Thái Lan: Sodchuen Thichanan, Yongkul Uraiporn, Jeeratanapavibul Panittha, Kaewanta Natcha, Intaraprasit Supapron, Sontisawat Pluemjai, Mongkildee Jiraporn, Chetthabutr Kanyanat, Rodthong Chatchawan, Pengngam Saowalak, Sornsai Pitsamai