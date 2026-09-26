Alcaraz đập tan lời chê bai của anh trai Zverev, thắng trận tưng bừng Laver Cup

Vừa trở lại sau 4 tháng ròng rã điều trị chấn thương cổ tay và phải hứng chịu lời mỉa mai từ anh trai của Alexander Zverev, Carlos Alcaraz đã có màn đáp trả không thể đẳng cấp hơn. Ngôi sao người Tây Ban Nha rực sáng trong ngày khai màn Laver Cup 2026 tại London, chứng minh vì sao anh luôn là tâm điểm của quần vợt thế giới.

Alcaraz (bên trái) có trận thắng đôi nam trong ngày mở màn Laver Cup 2026 tại Anh

Sức hút đặc biệt của Laver Cup và cuộc chiến khốc liệt giữa đội châu Âu và đội thế giới

Laver Cup không phải là một giải đấu biểu diễn thông thường mà là đấu trường danh vọng, nơi tinh hoa quần vợt thế giới được chia làm hai chiến tuyến: Đội châu Âu (Team Europe) và đội thế giới (Team World). Được sáng lập bởi huyền thoại Roger Federer, giải đấu mang thể thức vô cùng kịch tính khi điểm số tăng dần qua từng ngày (Ngày 1 tính 1 điểm, ngày 2 tính 2 điểm, ngày 3 tính 3 điểm). Đội nào chạm cột mốc 13 điểm trước sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá.

Năm nay, giải đấu được tổ chức tại thánh địa The O2 Arena (London), biến bầu không khí tại nước Anh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi đội châu Âu quyết tâm đòi lại ngôi vương từ tay đội thế giới.

Lời mỉa mai từ gia đình Zverev

Trước khi tiếng bóng đầu tiên vang lên, hậu trường Laver Cup nóng rực bởi phát ngôn đầy tính khiêu khích của Mischa Zverev, anh trai đồng thời là thành viên ban huấn luyện của Alexander Zverev. Khi được hỏi về sự vắng mặt của Alcaraz ở các giải đấu lớn trước đó, Mischa thẳng thừng chê bai:

"Cậu ta hay Sinner gặp chấn thương liên miên đơn giản là vì thể lực kém, không biết phân phối sức lực. Đừng nói em trai tôi (Alexander Zverev) ăn may khi vô địch Grand Slam, em trai tôi bền bỉ hơn và đó là đẳng cấp!".

Phát ngôn này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Tây Ban Nha.

Alcaraz hủy diệt ngày ra quân

Không cần đôi co một lời trên mặt báo, Alcaraz chọn cách trả lời bằng thứ ngôn ngữ đanh thép nhất trên mặt sân cứng: Đẳng cấp của một nhà vô địch.

Được giao trọng trách đánh trận mở màn ở nội dung đôi nam, Alcaraz sát cánh cùng tay vợt trẻ tiềm năng Jakub Mensik. Đối thủ của họ là một bộ đôi cực kỳ sừng sỏ và tinh quái của đội thế giới là "cỗ máy giao bóng" Taylor Fritz và gã ngông Alexander Bublik.

Thế nhưng, Alcaraz đã biến trận đấu thành sân khấu của riêng mình. Người ta không hề thấy bất kỳ sự chệch choạc nào. Tay vợt 23 tuổi di chuyển thanh thoát, tung ra những cú nã đại bác sấm sét dọc dây và những pha bỏ nhỏ (dropshit) mang thương hiệu "Carlitos".

Kết quả chung cuộc, Alcaraz và Mensik đè bẹp Fritz và Bublik với tỷ số thuyết phục 2-0 (6-4, 6-4).