Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Nepal: HLV Kim Sang Sik nói gì về bê bối của Malaysia?

📊 ĐT Việt Nam chờ số phận của ĐT Malaysia

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố toàn bộ bằng chứng chứng minh Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có hành vi giả mạo hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.

Nhóm cầu thủ trên đã thi đấu trong trận thắng 4-0 của Malaysia trước ĐT Việt Nam hồi tháng 6, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Nhiều khả năng, kết quả trận đấu sẽ bị hủy bỏ, còn ĐT Malaysia bị xử thua.

Trong cuộc họp báo trước trận, bên cạnh tình hình lực lượng, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ được giới truyền thông đặt câu hỏi về vụ bế bối chấn động của bóng đá Malaysia.

HLV Kim Sang Sik cùng các tuyển Việt Nam sẵn sàng cho 2 lượt trận gặp ĐT Nepal

Hiện ĐT Malaysia có 6 điểm sau 2 trận đầu tiên để đứng đầu bảng F, trong khi ĐT Việt Nam và Lào cùng có 3 điểm. Nepal đứng cuối bảng và chưa có điểm nào, đây sẽ là đối thủ tiếp theo của ĐT Việt Nam trong trận đấu diễn ra tại sân Gò Đậu lúc 19h30 ngày 9/10.

🎙 ĐT Việt Nam hướng tới 6 điểm tuyệt đối trước ĐT Nepal

Theo lịch bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam sẽ đấu 2 lượt trận với Nepal vào 19h30 ngày 9/10 (sân Gò Đậu) và 19h30 ngày 14/10 (sân Thống Nhất). Bị đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng, ĐT Nepal kém ĐT Việt Nam tới 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (176 so với 114).

Bất luận vụ bê bối nhập tịch của Malaysia kết thúc thế nào, FIFA có xử thua Malaysia ở trận gặp Việt Nam hay không, 6 điểm tại 2 lượt trận trước Nepal là yêu cầu bắt buộc với thầy trò HLV Kim Sang Sik trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất bảng F dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tuyển Nepal không có nhiều thay đổi so với lực lượng của họ khi thua Malaysia 1-2 (tháng 3) và thua Lào 1-2 (tháng 6), cũng tại vòng loại Asian Cup. Trong khi đó, tuyển Việt Nam là sự pha trộn giữa những cựu binh và nhóm 8 tuyển thủ trẻ nổi bật đôn từ lứa U23 lên. Đây được đánh giá là đội hình có chiều sâu, nhiều nhân tố đột biến.