HLV Malaysia thừa nhận án phạt của FIFA "nằm ngoài tầm kiểm soát"

Dù Malaysia đang trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá thế giới, HLV Peter Cklamovski khẳng định ông sẽ làm mọi cách để giúp các học trò tập trung cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào ngày 9/10 trên SVĐ Quốc gia Lào mới.

HLV Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA

Malaysia đã khiến dư luận dậy sóng sau khi FIFA công bố bằng chứng cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch của họ sử dụng giấy tờ giả mạo, dẫn đến án treo giò 12 tháng. Tuy nhiên, HLV Cklamovski cho biết toàn đội sẽ không để những vấn đề bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần trước thềm trận gặp Lào.

HLV Cklamovski của Malaysia&nbsp;khẳng định ông sẽ làm mọi cách để giúp các học trò giữ vững tập trung cho trận gặp Lào

HLV Cklamovski của Malaysia khẳng định ông sẽ làm mọi cách để giúp các học trò giữ vững tập trung cho trận gặp Lào

“Đó là điều hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Toàn đội không tập trung vào bất kỳ điều gì bên ngoài trại huấn luyện”, chiến lược gia người Australia chia sẻ trong buổi họp báo trước trận ngày 8/10.

“Tôi hiểu rằng có rất nhiều ồn ào vào lúc này, nhưng đó không phải chuyện của chúng tôi. Chúng tôi chỉ tập trung chuẩn bị thật tốt cho trận gặp Lào, dồn toàn bộ năng lượng vào đối thủ khó chịu này. Nếu suy nghĩ về điều gì khác ngoài màn trình diễn của chính mình, chúng tôi sẽ không tôn trọng trận đấu”.

HLV Cklamovski muốn xây dựng bóng đá Malaysia vì người hâm mộ

Trước đó, FIFA đã xác định 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Joao Figueiredo vi phạm Điều 22 trong Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến việc làm giả và sử dụng tài liệu giả mạo.

Cuộc điều tra cho thấy những cầu thủ này không có bất kỳ liên hệ huyết thống nào với Malaysia. Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,6 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc (khoảng 66 triệu đồng) và cấm thi đấu 1 năm. Dù thiếu vắng một số trụ cột, HLV Cklamovski vẫn tự tin Malaysia có thể vượt qua thử thách.

Nhà cầm quân người 46 tuổi khẳng định: “Tinh thần tập thể của chúng tôi rất mạnh mẽ. Toàn đội sẽ nỗ lực chiến đấu vì nhau, thi đấu đúng phong cách của mình để tiếp tục phát triển như một đội tuyển quốc gia. Chúng tôi muốn xây dựng bóng đá Malaysia vì người hâm mộ quê nhà, để họ cảm thấy được truyền cảm hứng qua cách chúng tôi thi đấu, và tin rằng chúng tôi có thể làm nên điều đặc biệt”.

Sau trận lượt đi tại Lào, hai đội sẽ tái đấu trong trận lượt về tại Bukit Jalil (Malaysia) vào ngày 14/10.

Theo Sỹ Ánh

08/10/2025 17:02 PM (GMT+7)
