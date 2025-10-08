Tuyển Việt Nam và tâm thế trước án phạt của Malaysia
Trước những thông tin liên quan đến án phạt của FIFA đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ tâm thế quyết tâm hướng đến kết quả tốt nhất ở các trận đấu phía trước.
Ngày 7/10, Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa chính thức công bố văn bản chi tiết gửi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), chỉ đích danh hành vi sai phạm trong vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài.
Trong phần kết luận, FIFA đề cập quyền xử lý hậu quả các trận đấu mà Malaysia đã sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định - trong đó có cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam thuộc thẩm quyền của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Điều này mở ra khả năng các kết quả có thể được xem xét lại nếu AFC vào cuộc.
Thực tế, không ít khán giả Việt Nam theo dõi sự việc đều quan tâm đến việc liệu đội tuyển Malaysia có bị xử thua ở trận đấu với tuyển Việt Nam hồi tháng 6 hay không. Bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tại Vòng loại Asian Cup 2027.
Vào ngày 9/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Nepal ở lượt trận tiếp theo. Những thông tin liên quan đến án phạt của tuyển Malaysia ít nhiều cũng được chuyển đến ban huấn luyện và các cầu thủ.
Đội tuyển Việt Nam hướng đến trận gặp Nepal. Ảnh: VFF.
Tuy nhiên, đây là lúc mà đội tuyển Việt Nam cần giữ được được sự ổn định về tâm lý. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bày tỏ quan điểm: “Trong những ngày qua, có những thông tin về án phạt của Malaysia, nhưng đó là việc của FIFA và AFC. Toàn đội đã có sự chuẩn bị, trước hết là cho 2 trận đấu với Nepal, và trong hành trình sắp tới, việc Malaysia có bị cấm hay không cũng không khiến các cầu thủ quá bận tâm.
Với chúng tôi, được thi đấu và cọ xát ở một giải đấu là niềm vinh dự. Được làm việc cùng nhau, giúp đỡ nhau phát triển, chia sẻ để cùng tiến bộ là điều quan trọng nhất. Vì vậy, việc Malaysia có được thi đấu hay không không quá quan trọng với tuyển Việt Nam. Điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam sẽ không ngừng tiến bộ mỗi ngày, thể hiện diện mạo tốt hơn qua từng trận đấu và từng buổi tập”.
Đây là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam cần hướng đến tâm thế giành chiến thắng tất cả các trận còn lại để có điểm số tốt nhất. Việc chờ vào Malaysia có bị xử thua hay không có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ. Bởi trên thực tế, chúng ta còn một trận tái đấu với chính đối thủ để quyết định tấm vé đi tiếp.
Cũng trong ngày 7/10, tại sân Gò Đậu, TP Hồ Chí Minh, VFF đã mở bán vé tại quầy phục vụ nhu cầu xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp Nepal tới đây trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027. Với nhu cầu cao của khán giả, VFF cũng đã đưa ra cảnh báo với người hâm mộ, nên mua vé tại quầy do VFF phát hành hoặc mua vé thông qua hình thức online. Tránh mua vé thông qua phe vé, vé chợ đen, rủi ro gặp phải vé giả, không được vào sân là rất lớn.
Sau trận lượt đi ngày 9/10 trên sân Gò Đậu, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đối đầu Nepal ở lượt về vào ngày 14.10 trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). VFF kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ văn minh, nói không với pháo sáng, qua đó tiếp thêm tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong hành trình vòng loại Asian Cup 2027.
Ban tổ chức cho biết việc mở bán vé trực tiếp tại quầy nhằm tạo thêm lựa chọn cho khán giả, bên cạnh hình thức mua trực tuyến. Đồng thời, công tác an ninh và kiểm soát vé sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn, tránh tình trạng chen lấn hoặc đầu cơ vé.
Với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, mục tiêu của cả hai trận đấu là giành điểm số tuyệt đối.
U23 Việt Nam chia tay 2 cầu thủ
Sáng 7/10, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức lên đường sang UAE để tham dự chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu quốc tế. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch dài hạn mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xây dựng, hướng tới hai mục tiêu quan trọng là SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.
So với danh sách triệu tập ban đầu, đội hình có 2 sự thay đổi do các ca chấn thương không mong muốn. Tiền vệ Đinh Xuân Tiến bị quá tải cơ đùi và tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ bị tổn thương cơ khép phải, không thể tiếp tục tập trung cùng đội và sẽ ở lại trong nước điều trị.
Ban huấn luyện đã gọi bổ sung hai cầu thủ là Lê Đình Long Vũ (Sông Lam Nghệ An) và Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình).
Chia sẻ trước giờ lên đường, Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh: “U23 Việt Nam vẫn đang thực hiện đúng lộ trình hướng tới SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026. Trước mắt, đội sẽ có các giai đoạn tập trung khác nhau để kiểm nghiệm và hoàn thiện lực lượng.
Với riêng đợt tập trung tháng 10 này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã trao đổi rất cụ thể về chuyên môn. Đội cần chú trọng khả năng chuyền bóng, giữ cự ly đội hình hợp lý và tạo khoảng trống phía sau hàng phòng ngự”.
Theo kế hoạch, trong thời gian ở UAE, U23 Việt Nam sẽ thi đấu hai trận giao hữu quốc tế gặp đối thủ U23 Qatar, lần lượt vào ngày 9/10 và 13/10. Đây là một phần quan trọng trong quá trình rèn quân, giúp đội nâng cao trình độ và có thêm trải nghiệm thực tế.
Ông Đinh Hồng Vinh đánh giá cao cơ hội này: “Việc gặp các đối thủ có trình độ cao như U23 Qatar là rất hữu ích. Hai trận đấu này sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn tiềm năng, khả năng thích ứng và xác định thêm những cầu thủ chất lượng để báo cáo huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, qua đó chuẩn bị tốt cho các đợt tập trung tiếp theo”.
Không khí toàn đội trước chuyến đi là khá tích cực. Các cầu thủ trẻ thể hiện quyết tâm và tinh thần sẵn sàng cho chặng đường phía trước.
Tuyển Malaysia đã từng có cầu thủ nhập tịch hợp lệ trong quá khứ, cho tới khi scandal mới đây xảy ra làm rung chuyển bóng đá thế giới.
