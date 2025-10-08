Tuyển Việt Nam và tâm thế trước án phạt của Malaysia

Ngày 7/10, Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa chính thức công bố văn bản chi tiết gửi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), chỉ đích danh hành vi sai phạm trong vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài.

Trong phần kết luận, FIFA đề cập quyền xử lý hậu quả các trận đấu mà Malaysia đã sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định - trong đó có cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam thuộc thẩm quyền của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Điều này mở ra khả năng các kết quả có thể được xem xét lại nếu AFC vào cuộc.

Thực tế, không ít khán giả Việt Nam theo dõi sự việc đều quan tâm đến việc liệu đội tuyển Malaysia có bị xử thua ở trận đấu với tuyển Việt Nam hồi tháng 6 hay không. Bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Vào ngày 9/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Nepal ở lượt trận tiếp theo. Những thông tin liên quan đến án phạt của tuyển Malaysia ít nhiều cũng được chuyển đến ban huấn luyện và các cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến trận gặp Nepal. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, đây là lúc mà đội tuyển Việt Nam cần giữ được được sự ổn định về tâm lý. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bày tỏ quan điểm: “Trong những ngày qua, có những thông tin về án phạt của Malaysia, nhưng đó là việc của FIFA và AFC. Toàn đội đã có sự chuẩn bị, trước hết là cho 2 trận đấu với Nepal, và trong hành trình sắp tới, việc Malaysia có bị cấm hay không cũng không khiến các cầu thủ quá bận tâm.

Với chúng tôi, được thi đấu và cọ xát ở một giải đấu là niềm vinh dự. Được làm việc cùng nhau, giúp đỡ nhau phát triển, chia sẻ để cùng tiến bộ là điều quan trọng nhất. Vì vậy, việc Malaysia có được thi đấu hay không không quá quan trọng với tuyển Việt Nam. Điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam sẽ không ngừng tiến bộ mỗi ngày, thể hiện diện mạo tốt hơn qua từng trận đấu và từng buổi tập”.

Đây là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam cần hướng đến tâm thế giành chiến thắng tất cả các trận còn lại để có điểm số tốt nhất. Việc chờ vào Malaysia có bị xử thua hay không có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ. Bởi trên thực tế, chúng ta còn một trận tái đấu với chính đối thủ để quyết định tấm vé đi tiếp.

Cũng trong ngày 7/10, tại sân Gò Đậu, TP Hồ Chí Minh, VFF đã mở bán vé tại quầy phục vụ nhu cầu xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp Nepal tới đây trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027. Với nhu cầu cao của khán giả, VFF cũng đã đưa ra cảnh báo với người hâm mộ, nên mua vé tại quầy do VFF phát hành hoặc mua vé thông qua hình thức online. Tránh mua vé thông qua phe vé, vé chợ đen, rủi ro gặp phải vé giả, không được vào sân là rất lớn.

Sau trận lượt đi ngày 9/10 trên sân Gò Đậu, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đối đầu Nepal ở lượt về vào ngày 14.10 trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). VFF kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ văn minh, nói không với pháo sáng, qua đó tiếp thêm tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong hành trình vòng loại Asian Cup 2027.

Ban tổ chức cho biết việc mở bán vé trực tiếp tại quầy nhằm tạo thêm lựa chọn cho khán giả, bên cạnh hình thức mua trực tuyến. Đồng thời, công tác an ninh và kiểm soát vé sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn, tránh tình trạng chen lấn hoặc đầu cơ vé.

Với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, mục tiêu của cả hai trận đấu là giành điểm số tuyệt đối.