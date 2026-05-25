Đội tuyển mạnh nhất World Cup: Kane đạt đỉnh phong độ, ĐT Anh có đổi vận với Tuchel?

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/5!

World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên kể từ khi ĐT Anh chia tay với Sir Gareth Southgate. Dưới thời Southgate, 4 giải lớn ĐT Anh dự thì họ vào 2 trận chung kết, vào 1 kỳ bán kết và 1 lần vào tứ kết. Đáng tiếc rằng họ đã không thể có được danh hiệu EURO nào dù đã khá gần chức vô địch trong cả 2 lần.

ĐT Anh với Tuchel dẫn dắt và Kane đang đạt đỉnh phong độ sẽ phá dớp vô địch ở World Cup?

Khác với phong cách ôn hòa của Southgate, Thomas Tuchel lên thay và làm rõ phương châm của mình. Ông có một tầm nhìn trong đầu về cấu trúc của ĐT Anh, và ông sẽ nhào nặn nhân sự lẫn đấu pháp theo tầm nhìn đó mà không thay đổi vì bất cứ ngôi sao nào. Liệu sự thay đổi sang một nhà cầm quân giàu tiếng tăm ở các đấu trường cúp sẽ thay đổi vận may của “Tam Sư”?

Đẹp/xấu không giá trị bằng chiến thắng

Dư luận đã kêu khá nhiều về sự thiếu đẹp mắt của ĐT Anh thời Southgate, nhưng họ sẽ không thấy sự thay đổi dưới thời Tuchel. HLV người Đức cực kỳ đề cao tính cẩn mật nên ĐT Anh sẽ đá chặt chẽ và chờ các tiền đạo ngôi sao phía trên tạo ra khác biệt.

Như vậy không có nghĩa ĐT Anh sẽ đá phòng ngự phản công, thay vào đó họ sẽ chơi kiểm soát với lực lượng sân nhà đủ dày để hạn chế bị phản công nếu mất bóng. Với mặt trận tấn công, Tuchel sẽ dùng rất nhiều cầu thủ đá cánh có tốc độ cao để yểm hộ cho trung phong cắm, vị trí chắc chắn sẽ được đảm nhiệm bởi Harry Kane. Kane sẽ lùi khá sâu để làm bóng và kéo trung vệ đối phương theo, trong khi khoảng trống sau lưng hàng thủ đội bạn sẽ là của 2 tiền đạo cánh để khai thác.

ĐT Anh tổ chức ép sân trước Latvia

Tuchel đã luôn gắn bó với một đấu pháp nhất định dù làm việc ở Mainz, Dortmund, PSG, Chelsea hay Bayern. Những sự đa dạng hóa mà ông tiến hành chủ yếu nằm ở các bài đánh cụ thể, như các pha ném biên, đá phạt góc, phản công ngược, v.v… còn sơ đồ sẽ luôn cố định và sẽ không ai có thể lay chuyển suy tính của Tuchel.

Thành tích ĐT Anh dưới thời Thomas Tuchel Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng - Bàn thua 12 9 1 2 27-5

“Ngũ hổ tướng”

Với cách bố trí của Tuchel, ĐT Anh sẽ có một bộ khung chính gồm 5 cầu thủ luôn đá chính. Kane chắc chắn cầm trịch hàng công và bên cánh phải là Bukayo Saka. Vị trí thủ môn của Jordan Pickford cũng không có gì phải thay đổi.

Nếu khỏe mạnh, Reece James sẽ đá hậu vệ phải. James sẽ là nhân tố then chốt, anh có thể dâng lên hàng tiền vệ khi ĐT Anh kiểm soát bóng, và ngôi sao của Chelsea đã quen đá trong sơ đồ 3 trung vệ, tạo điều kiện cho “Tam Sư” khi cần xoay tua sơ đồ tùy theo diễn biến thế trận.

Saka, Kane và Rice, 3 nhân tố sẽ luôn đá chính cho Tuchel khi khỏe mạnh

Người còn lại của nhóm 5 cầu thủ là Declan Rice, một trong những tiền vệ bao sân hàng đầu hiện nay. Rice cực khỏe, nhanh và thể lực bền bỉ nên anh sẽ giúp che chắn cho hàng thủ khi phòng ngự, rồi dâng lên hỗ trợ tấn công khi chuyển trạng thái. Mặc dù chất sáng tạo của tuyến giữa ĐT Anh không cao, nhưng Rice kéo bóng lên bằng sức mạnh của mình sẽ là một phương án được Tuchel trông cậy.

Bảng đấu khó lường

ĐT Anh chung bảng L với Croatia, Ghana và Panama. Ngoài Panama, 2 đối thủ còn lại đều không dễ dàng. Croatia không còn mạnh như 2 kỳ World Cup trước và có quá nhiều ngôi sao già cỗi, nhưng trình độ của họ vẫn thuộc hàng đầu ở châu Âu và kinh nghiệm trận mạc của nhiều tuyển thủ sẽ gây nhiều khó khăn cho “Tam Sư”.

Croatia đã ngáng đường Anh vào chung kết năm 2018, nhưng giờ Croatia đã trở nên già cỗi

Ghana là đội tuyển tên tuổi nhưng gần đây loạn lạc do vụ HLV Otto Addo bị sa thải lẫn nhiều tin đồn mâu thuẫn nội bộ. Tình hình đã dịu đi sau khi Carlos Queiroz lên dẫn dắt và Queiroz rất giàu kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế, dù vậy ông sẽ phải cần rất nhiều điều chỉnh để cải thiện lối chơi. Chưa kể ngôi sao chủ lực Mohammed Kudus vẫn đang bị chấn thương.

Panama đã gặp chính ĐT Anh tại World Cup 2018 và thua 1-6, lần này họ dự giải cũng không có kỳ vọng đi tiếp nhưng có được kết quả tích cực để ra về cũng đủ để vui. Họ thực tế đã thắng 1 hòa 1 trong loạt giao hữu tháng 3, đội tuyển này cho thấy rõ lối chơi bài bản khi hàng tiền vệ cực kỳ cơ bắp và kiểm soát tốt trong khi các tiền đạo cánh rất nhanh nhẹn trong các pha phản công.

ĐT Anh vẫn đủ sức đứng đầu bảng, bởi Croatia và Ghana dù có tên tuổi nhưng thực lực và bối cảnh chuẩn bị của họ không thuận lợi. Đứng nhì bảng do đó cũng sẽ là kết quả không ổn cho Tuchel.

Danh sách chính thức 26 tuyển thủ Anh dự World Cup 2026

Lịch thi đấu vòng bảng của ĐT Anh ở World Cup 2026 Thời gian Đối thủ 3h, 18/6 Croatia 3h, 24/6 Ghana 4h, 28/6 Panama

