Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Nữ diễn viên nóng bỏng khiến Mbappe bị 73 triệu fan "quay lưng"

Kylian Mbappe đang trải qua giai đoạn nhiều áp lực nhất kể từ khi gia nhập Real Madrid. Không chỉ đối mặt những hoài nghi về phong độ và vai trò trong "Đội bóng Hoàng gia", tiền đạo người Pháp còn trở thành trung tâm của làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ sau loạt tin đồn tình cảm với nữ diễn viên Ester Expósito.

Theo nhiều nguồn tin, một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu Real Madrid bán Mbappé đã thu hút tới 73 triệu chữ ký từ người hâm mộ. Con số khổng lồ này nhanh chóng gây chấn động mạng xã hội bóng đá và biến cụm từ “Mbappe Out” trở thành chủ đề nóng trên nhiều nền tảng trực tuyến.

Làn sóng phản đối bùng phát sau khi Mbappe bị phát hiện đi nghỉ dưỡng tại Sardinia (Italy) cùng Ester Expósito trong thời gian đang hồi phục chấn thương gân kheo. Trong mắt nhiều CĐV Real, chuyến đi diễn ra ở thời điểm không phù hợp khi đội bóng trải qua mùa giải nhiều biến động và bị Barcelona bỏ xa trong cuộc đua vô địch La Liga.

Không ít người hâm mộ cho rằng hình ảnh nghỉ dưỡng bằng chuyên cơ riêng cùng những hoạt động cá nhân xa hoa tạo cảm giác Mbappé đặt đời sống riêng lên trên trách nhiệm với đội bóng.

Chuyện tình gây chú ý từ Paris tới Madrid

Tin đồn hẹn hò giữa Mbappé và Ester Expósito xuất hiện từ đầu năm nay, sau khi cả hai bị bắt gặp cùng lên chuyên cơ riêng tới Paris cho một kỳ nghỉ cuối tuần.

Kể từ đó, truyền thông châu Âu liên tục đăng tải hình ảnh cặp đôi xuất hiện tại các nhà hàng, quán bar và nhiều địa điểm riêng tư ở Paris và Madrid.

Mới đây nhất, cả hai tiếp tục bị bắt gặp đi cùng nhau tại thủ đô Tây Ban Nha. Theo các bức ảnh được lan truyền, Ester Expósito mặc quần jeans, áo trench coat màu nâu, đeo kính râm và mang túi xách màu đen khi rời khỏi một tòa nhà trước khi bước lên chiếc xe màu đen của Mbappé.

Hai người sau đó dừng lại tại một quán cà phê. Những hình ảnh ghi lại cho thấy cả hai trò chuyện khá thoải mái và liên tục mỉm cười với nhau. Expósito được nhìn thấy xuống xe mua đồ uống lạnh cho cả hai.

Theo tờ Cronica của Mexico cùng các tay săn ảnh địa phương, cặp đôi đã dành gần trọn ngày bên nhau trước khi trở về nhà riêng của Mbappé tại Madrid.

Dù liên tục xuất hiện cùng nhau, cả Mbappé và Ester Expósito đều chưa từng xác nhận mối quan hệ.

Ester Expósito trở thành mục tiêu công kích

Sự chú ý dành cho chuyện tình cảm của Mbappé không chỉ dừng ở các mặt báo giải trí mà còn lan rộng sang cộng đồng người hâm mộ bóng đá, đặc biệt trong bối cảnh Real Madrid gặp khó khăn.

Sau chuyến đi Italy, tài khoản Instagram của Ester Expósito bị “tấn công” bởi hàng nghìn bình luận tiêu cực. Dù Mbappé không xuất hiện trong những bức ảnh mà nữ diễn viên đăng tải, nhiều người vẫn tràn vào trang cá nhân của cô để chỉ trích tiền đạo người Pháp.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, một bài đăng của Expósito nhận hơn 5.000 bình luận, phần lớn liên quan tới phong độ của Mbappé cũng như tình hình của Real Madrid.

Áp lực trên mạng xã hội lớn tới mức nữ diễn viên buộc phải giới hạn phần bình luận trên Instagram nhằm ngăn chặn làn sóng công kích tiếp tục lan rộng.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã lên tiếng bảo vệ Expósito, cho rằng cô không nên trở thành mục tiêu chỉ trích vì các vấn đề chuyên môn liên quan tới Mbappé hay Real Madrid.

Trên nền tảng X, nhiều ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về việc bạn gái hoặc người thân của các cầu thủ thường xuyên trở thành nạn nhân của các chiến dịch công kích trực tuyến mỗi khi đội bóng thi đấu không thành công.

Mbappé vẫn im lặng

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, phía đại diện của Mbappé đã lên tiếng khẳng định cầu thủ này vẫn hoàn toàn tập trung cho Real Madrid.

Theo đội ngũ của tiền đạo người Pháp, chuyến nghỉ dưỡng tại Italy được CLB cho phép và nằm trong kế hoạch hồi phục chấn thương đã được thống nhất từ trước.

Họ cũng cho rằng nhiều chỉ trích xuất phát từ “những diễn giải quá mức” liên quan tới đời tư của cầu thủ này.

Trong khi đó, Mbappé vẫn chưa trực tiếp lên tiếng về các tin đồn tình cảm với Ester Expósito cũng như làn sóng phản đối từ người hâm mộ.

Hiện tiền đạo người Pháp được kỳ vọng sẽ sớm lấy lại phong độ cao nhất để bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026, giữa áp lực tại sân Bernabeu ngày càng lớn.

Đời tư kín tiếng của Ester Expósito và Mbappe

Dù liên tục trở thành tâm điểm truyền thông, cả Ester Expósito và Kylian Mbappé đều được xem là những người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Trước đây, Expósito từng hẹn hò với nam diễn viên người Uruguay Nico Furtado và nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với bạn diễn Miguel Bernadeau trong series “Elite”, cũng như tiền đạo Vinicius Jr của Real Madrid.

Gần đây nhất, cô được cho là có mối quan hệ thân thiết với stylist người Mexico Nini Velez.

Trong khi đó, đời sống tình cảm của Mbappé vẫn là chủ đề bí ẩn với truyền thông. Tiền đạo người Pháp thường nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình, đặc biệt là cha mình, em trai Ethan Mbappé và các cháu.

Anh từng bị đồn hẹn hò với người mẫu Stella Maxwell và Camille Gottlieb – con gái của Công chúa Stephanie xứ Monaco.

