Đội tuyển mạnh nhất World Cup: Bồ Đào Nha có Ronaldo là gánh nặng hay điểm tựa vô địch?

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/6!

Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên đáng chú ý. Theo tỷ lệ cược của nhà cái, họ được đánh giá đứng thứ 6 cho khả năng vô địch, xếp sau Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Brazil và Argentina.

Đội bóng của HLV Roberto Martínez vượt qua vòng loại với ngôi đầu bảng F khu vực châu Âu. Ở trận đấu quyết định, họ thắng Armenia tới 9-1, trong đó Bruno Fernandes và João Neves đều lập hat-trick. Tuy nhiên, hành trình giành vé của Bồ Đào Nha không hoàn toàn dễ dàng như tỷ số ấy phản ánh.

Đội bóng này từng thua Ireland trong trận đấu mà Cristiano Ronaldo bị truất quyền thi đấu sau khi để cảm xúc lấn át. Chính trận thua đó cho thấy những điểm yếu trong hệ thống chiến thuật mà Martínez đang xây dựng.

Kiểm soát bóng tốt nhưng vẫn tồn tại rủi ro

Theo thống kê từ chiến dịch vòng loại, Bồ Đào Nha thắng 4, hòa 1 và thua 1 sau 6 trận, ghi 20 bàn nhưng cũng để lọt lưới 7 lần.

Điểm nổi bật nhất trong lối chơi của họ là khả năng kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ trung bình lên tới 71%. Tuy nhiên, việc dâng cao đội hình và ưu tiên kiểm soát thế trận cũng khiến Bồ Đào Nha dễ bị phản công, đặc biệt khi tuyến giữa thiếu một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa.

Điều này đã lộ rõ ở trận thua Ireland, khi cấu trúc đội hình bị phá vỡ và khoảng trống phía sau hàng thủ liên tục bị khai thác.

Ngược lại, chiến thắng 9-1 trước Armenia lại cho thấy bộ mặt đáng sợ nhất của Bồ Đào Nha. Khi hệ thống vận hành trơn tru và áp đặt được nhịp độ, hàng công của họ có thể tạo ra sức ép khổng lồ trước bất kỳ đối thủ nào.

Roberto Martínez xây dựng nhiều phương án chiến thuật

Kể từ khi dẫn dắt Bồ Đào Nha, Roberto Martínez liên tục thay đổi sơ đồ giữa 4-3-3, 4-2-3-1 và 3-4-2-1. Dù vậy, triết lý chung vẫn là kiểm soát bóng, tạo áp lực tấn công ở 1/3 sân cuối và khai thác tối đa kỹ thuật của các cầu thủ.

Trong cách vận hành này, Rafael Leão tạo đột biến bên cánh trái nhờ tốc độ, còn Bruno Fernandes và Bernardo Silva đóng vai trò tổ chức lẫn ghi bàn từ tuyến hai. Vitinha là mắt xích kết nối giữa phòng ngự và triển khai bóng.

Tuy nhiên, tuyến giữa giàu sáng tạo nhưng thiếu sức mạnh tranh chấp cũng là lý do Martínez đôi lúc chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 nhằm tăng khả năng phòng ngự chuyển trạng thái. Sau 32 trận dẫn dắt Bồ Đào Nha, Martínez mới thua 4 trận.

Bảng đấu thuận lợi nhưng thử thách thực sự ở phía trước

Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo. Trận mở màn của họ diễn ra ngày 18/6 tại sân NRG ở Houston (Mỹ). Đây là sân vận động có mái che, yếu tố được cho là giúp Bồ Đào Nha tránh được ảnh hưởng từ thời tiết nóng ẩm.

Trên lý thuyết, Colombia là đối thủ khó chịu nhất của Bồ Đào Nha ở vòng bảng. Uzbekistan dưới sự dẫn dắt của Fabio Cannavaro cũng được đánh giá là tập thể tổ chức tốt và đang tiến bộ.

Phát biểu tại lễ bốc thăm World Cup 2026, HLV Martínez khẳng định mục tiêu của đội tuyển là làm nên lịch sử: “Cột mốc tham chiếu của chúng tôi là năm 1966 cùng Eusébio và chúng tôi sẽ nỗ lực để làm điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Chúng tôi đã vô địch Euro và Nations League. Giờ là lúc chiến đấu cho giấc mơ của mình".

Thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup là vị trí thứ 3 năm 1966 cùng huyền thoại Eusébio. Martínez muốn đội bóng vượt qua cột mốc lịch sử đó.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với Marca, ông còn tuyên bố đầy tự tin: “Được chơi trận chung kết World Cup. Nếu chúng tôi vào chung kết, chắc chắn chúng tôi sẽ chiến thắng".

Những câu hỏi vẫn chưa có lời giải

Dù sở hữu đội hình chất lượng và chiều sâu tốt, Bồ Đào Nha vẫn còn nhiều vấn đề cần kiểm chứng. Đội bóng của Martínez chưa phải đối đầu với các đối thủ có khả năng pressing mạnh như Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Brazil hay Argentina ở vòng loại.

Ba câu hỏi lớn vẫn đang tồn tại trước World Cup 2026 gồm: Tuyến giữa trong sơ đồ 4-3-3 có đủ sức chống lại áp lực từ các đội bóng hàng đầu? Martínez có sẵn sàng rút Ronaldo sớm nếu tiền đạo này chơi không hiệu quả? Hàng thủ Bồ Đào Nha có chống đỡ được những cầu thủ chạy cánh tốc độ cao hay không?

Đây đều là những vấn đề từng lộ ra tại World Cup 2022, đặc biệt trong thất bại trước Morocco.

Dẫu vậy, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá rất cao nhờ chiều sâu lực lượng, sự trưởng thành của João Neves, Francisco Conceição cùng phong độ ổn định của Bruno Fernandes và Vitinha.

Ronaldo vẫn là tâm điểm

Dù Bồ Đào Nha hiện sở hữu nhiều ngôi sao trẻ, Cristiano Ronaldo vẫn là gương mặt được chú ý nhiều nhất. Siêu sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Đây nhiều khả năng cũng là lần cuối cùng anh chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu.

Ronaldo hiện đã 41 tuổi nhưng vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Nếu tiếp tục phong độ này, anh sẽ tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng chuyên nghiệp trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, World Cup 2026 của Bồ Đào Nha không chỉ xoay quanh Ronaldo. Đội tuyển này còn sở hữu tuyến giữa rất mạnh với Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves và Mateus Fernandes. HLV Martinez cũng nhấn mạnh tiêu chí lựa chọn cầu thủ dựa trên phong độ hiện tại thay vì danh tiếng.

“Cristiano Ronaldo không thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha vì những gì cậu ấy làm được trong quá khứ, mà vì tầm quan trọng ở thời điểm hiện tại. Cậu ấy đã ghi 25 bàn trong 30 trận gần nhất cho Seleção", Roberto Martínez chia sẻ với Canal 11 vào tháng 12/2025.

Phát biểu này cho thấy nhà cầm quân người Tây Ban Nha không xem Ronaldo là lựa chọn mang tính biểu tượng, mà đánh giá anh dựa trên hiệu quả thực tế.

Martínez cũng nhấn mạnh vai trò chiến thuật của siêu sao 41 tuổi: “Chúng ta phải nhìn vào những gì Cristiano tạo ra cho đối thủ. Khi cậu ấy có mặt trên sân, sẽ có hai cầu thủ đối phương bị kéo theo. Điều quan trọng là phải tận dụng khoảng trống mà cậu ấy tạo ra.” — Roberto Martínez nói trong cuộc phỏng vấn với World Soccer Talk.

Dù vậy, giới chuyên môn vẫn đặt câu hỏi liệu Ronaldo có còn đủ ảnh hưởng ở các trận đấu loại trực tiếp trước những đối thủ hàng đầu thế giới hay không.

Đội hình dự kiến mạnh nhất của BĐN ở World Cup sắp tới

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo về sức mạnh của Đội tuyển Tây Ban Nha, vào sáng 23/5!