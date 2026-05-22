Đội tuyển mạnh nhất World Cup: Bồ Đào Nha có Ronaldo là gánh nặng hay điểm tựa vô địch?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Đội tuyển mạnh nhất World Cup: Bồ Đào Nha có Ronaldo là gánh nặng hay điểm tựa vô địch?

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo

Đội tuyển Bồ Đào Nha là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương World Cup. Tuy nhiên, phía sau vị thế đó là nhiều vấn đề chiến thuật, những thử nghiệm của HLV Roberto Martínez và các dấu hỏi chưa có lời giải trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

   

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/6!

Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên đáng chú ý. Theo tỷ lệ cược của nhà cái, họ được đánh giá đứng thứ 6 cho khả năng vô địch, xếp sau Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Brazil và Argentina.

Đội bóng của HLV Roberto Martínez vượt qua vòng loại với ngôi đầu bảng F khu vực châu Âu. Ở trận đấu quyết định, họ thắng Armenia tới 9-1, trong đó Bruno Fernandes và João Neves đều lập hat-trick. Tuy nhiên, hành trình giành vé của Bồ Đào Nha không hoàn toàn dễ dàng như tỷ số ấy phản ánh.

Đội bóng này từng thua Ireland trong trận đấu mà Cristiano Ronaldo bị truất quyền thi đấu sau khi để cảm xúc lấn át. Chính trận thua đó cho thấy những điểm yếu trong hệ thống chiến thuật mà Martínez đang xây dựng.

Đội tuyển mạnh nhất World Cup: Bồ Đào Nha có Ronaldo là gánh nặng hay điểm tựa vô địch? - 1

Kiểm soát bóng tốt nhưng vẫn tồn tại rủi ro

Theo thống kê từ chiến dịch vòng loại, Bồ Đào Nha thắng 4, hòa 1 và thua 1 sau 6 trận, ghi 20 bàn nhưng cũng để lọt lưới 7 lần.

Điểm nổi bật nhất trong lối chơi của họ là khả năng kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ trung bình lên tới 71%. Tuy nhiên, việc dâng cao đội hình và ưu tiên kiểm soát thế trận cũng khiến Bồ Đào Nha dễ bị phản công, đặc biệt khi tuyến giữa thiếu một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa.

Điều này đã lộ rõ ở trận thua Ireland, khi cấu trúc đội hình bị phá vỡ và khoảng trống phía sau hàng thủ liên tục bị khai thác.

Ngược lại, chiến thắng 9-1 trước Armenia lại cho thấy bộ mặt đáng sợ nhất của Bồ Đào Nha. Khi hệ thống vận hành trơn tru và áp đặt được nhịp độ, hàng công của họ có thể tạo ra sức ép khổng lồ trước bất kỳ đối thủ nào.

Roberto Martínez xây dựng nhiều phương án chiến thuật

Kể từ khi dẫn dắt Bồ Đào Nha, Roberto Martínez liên tục thay đổi sơ đồ giữa 4-3-3, 4-2-3-1 và 3-4-2-1. Dù vậy, triết lý chung vẫn là kiểm soát bóng, tạo áp lực tấn công ở 1/3 sân cuối và khai thác tối đa kỹ thuật của các cầu thủ.

Trong cách vận hành này, Rafael Leão tạo đột biến bên cánh trái nhờ tốc độ, còn Bruno Fernandes và Bernardo Silva đóng vai trò tổ chức lẫn ghi bàn từ tuyến hai. Vitinha là mắt xích kết nối giữa phòng ngự và triển khai bóng.

Tuy nhiên, tuyến giữa giàu sáng tạo nhưng thiếu sức mạnh tranh chấp cũng là lý do Martínez đôi lúc chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 nhằm tăng khả năng phòng ngự chuyển trạng thái. Sau 32 trận dẫn dắt Bồ Đào Nha, Martínez mới thua 4 trận.

Bảng đấu thuận lợi nhưng thử thách thực sự ở phía trước

Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo. Trận mở màn của họ diễn ra ngày 18/6 tại sân NRG ở Houston (Mỹ). Đây là sân vận động có mái che, yếu tố được cho là giúp Bồ Đào Nha tránh được ảnh hưởng từ thời tiết nóng ẩm. 

Trên lý thuyết, Colombia là đối thủ khó chịu nhất của Bồ Đào Nha ở vòng bảng. Uzbekistan dưới sự dẫn dắt của Fabio Cannavaro cũng được đánh giá là tập thể tổ chức tốt và đang tiến bộ.

Phát biểu tại lễ bốc thăm World Cup 2026, HLV Martínez khẳng định mục tiêu của đội tuyển là làm nên lịch sử: “Cột mốc tham chiếu của chúng tôi là năm 1966 cùng Eusébio và chúng tôi sẽ nỗ lực để làm điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Chúng tôi đã vô địch Euro và Nations League. Giờ là lúc chiến đấu cho giấc mơ của mình".

Thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup là vị trí thứ 3 năm 1966 cùng huyền thoại Eusébio. Martínez muốn đội bóng vượt qua cột mốc lịch sử đó.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với Marca, ông còn tuyên bố đầy tự tin: “Được chơi trận chung kết World Cup. Nếu chúng tôi vào chung kết, chắc chắn chúng tôi sẽ chiến thắng".

Đội tuyển mạnh nhất World Cup: Bồ Đào Nha có Ronaldo là gánh nặng hay điểm tựa vô địch? - 2

Những câu hỏi vẫn chưa có lời giải

Dù sở hữu đội hình chất lượng và chiều sâu tốt, Bồ Đào Nha vẫn còn nhiều vấn đề cần kiểm chứng. Đội bóng của Martínez chưa phải đối đầu với các đối thủ có khả năng pressing mạnh như Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Brazil hay Argentina ở vòng loại.

Ba câu hỏi lớn vẫn đang tồn tại trước World Cup 2026 gồm: Tuyến giữa trong sơ đồ 4-3-3 có đủ sức chống lại áp lực từ các đội bóng hàng đầu? Martínez có sẵn sàng rút Ronaldo sớm nếu tiền đạo này chơi không hiệu quả? Hàng thủ Bồ Đào Nha có chống đỡ được những cầu thủ chạy cánh tốc độ cao hay không?

Đây đều là những vấn đề từng lộ ra tại World Cup 2022, đặc biệt trong thất bại trước Morocco.

Dẫu vậy, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá rất cao nhờ chiều sâu lực lượng, sự trưởng thành của João Neves, Francisco Conceição cùng phong độ ổn định của Bruno Fernandes và Vitinha.

Ronaldo vẫn là tâm điểm

Dù Bồ Đào Nha hiện sở hữu nhiều ngôi sao trẻ, Cristiano Ronaldo vẫn là gương mặt được chú ý nhiều nhất. Siêu sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Đây nhiều khả năng cũng là lần cuối cùng anh chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu.

Ronaldo hiện đã 41 tuổi nhưng vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Nếu tiếp tục phong độ này, anh sẽ tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng chuyên nghiệp trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, World Cup 2026 của Bồ Đào Nha không chỉ xoay quanh Ronaldo. Đội tuyển này còn sở hữu tuyến giữa rất mạnh với Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves và Mateus Fernandes. HLV Martinez cũng nhấn mạnh tiêu chí lựa chọn cầu thủ dựa trên phong độ hiện tại thay vì danh tiếng.

“Cristiano Ronaldo không thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha vì những gì cậu ấy làm được trong quá khứ, mà vì tầm quan trọng ở thời điểm hiện tại. Cậu ấy đã ghi 25 bàn trong 30 trận gần nhất cho Seleção", Roberto Martínez chia sẻ với Canal 11 vào tháng 12/2025.

Phát biểu này cho thấy nhà cầm quân người Tây Ban Nha không xem Ronaldo là lựa chọn mang tính biểu tượng, mà đánh giá anh dựa trên hiệu quả thực tế.

Martínez cũng nhấn mạnh vai trò chiến thuật của siêu sao 41 tuổi: “Chúng ta phải nhìn vào những gì Cristiano tạo ra cho đối thủ. Khi cậu ấy có mặt trên sân, sẽ có hai cầu thủ đối phương bị kéo theo. Điều quan trọng là phải tận dụng khoảng trống mà cậu ấy tạo ra.” — Roberto Martínez nói trong cuộc phỏng vấn với World Soccer Talk.

Dù vậy, giới chuyên môn vẫn đặt câu hỏi liệu Ronaldo có còn đủ ảnh hưởng ở các trận đấu loại trực tiếp trước những đối thủ hàng đầu thế giới hay không.

Đội hình dự kiến mạnh nhất của BĐN ở World Cup sắp tới

Đội hình dự kiến mạnh nhất của BĐN ở World Cup sắp tới

Đội tuyển mạnh nhất World Cup: Bồ Đào Nha có Ronaldo là gánh nặng hay điểm tựa vô địch? - 4

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo về sức mạnh của Đội tuyển Tây Ban Nha, vào sáng 23/5!

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 mới nhất

Cập nhật chính xác lịch thi đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ 11/6 đến 19/7/2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/05/2026 22:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN