ĐT Anh và mối nguy ở World Cup 2026, vì sao HLV Tuchel là quả bom nổ chậm?

“Lên đời” trong lúc đi xuống

ĐT Anh sẽ đến World Cup 2026 với kỳ vọng lớn. Họ đang có chiều sâu tài năng hơn bao giờ hết trong vòng 20 năm qua, có một Harry Kane xứng tầm ứng viên Quả bóng Vàng ở mùa giải này, và giờ được dẫn dắt bởi một Thomas Tuchel đã thành công ở cấp CLB và được xem là chiến lược gia hàng đầu.

Thomas Tuchel

Người hâm mộ tuyển Anh đã ca thán nhiều về Gareth Southgate dù 4 giải lớn ông dẫn dắt đều đưa ĐT Anh ít nhất đến tứ kết, trong đó có 2 lần Á quân EURO. Cầu được ước thấy, họ giờ đã có Tuchel là HLV trưởng của “Tam Sư”, và kết quả là ĐT Anh vượt qua vòng loại World Cup 2026 rất thuận lợi, nhưng fan vẫn ca thán vì ĐT Anh chơi không đặc sắc, thậm chí kém thuyết phục ở một số trận giao hữu.

Tuchel sẽ không thay đổi cách chơi đó, đấy là điều chắc chắn và những ai ca thán sẽ phải chấp nhận thực tế này. Nhưng bên cạnh lối chơi, vấn đề của Tuchel là dường như HLV người Đức này có cá tính dễ gây mất lòng các cầu thủ, chưa kể ông đã từng có xung đột với các sếp lớn khi dẫn dắt Bayern Munich.

Ulie Hoeness đã không ngừng chỉ trích Tuchel kể từ khi Tuchel rời Bayern, phơi bày sự yếu kém trong đối nhân xử thế của HLV này lẫn sự cố chấp trong chiến thuật

Không ít fan Bayern ghét Tuchel, Bayern trong giai đoạn đó chơi một thứ bóng đá thiếu cả sự tự tin lẫn gắn kết. Nhiều cầu thủ không hài lòng về vị trí của mình, Sadio Mane và Leroy Sane đánh nhau, thậm chí một số ngôi sao còn không định gia hạn hợp đồng trừ khi Tuchel bị đuổi.

Do đó khi Tuchel được ĐT Anh mời, nghe thì có vẻ đây là một sự “lên đời” ở làng huấn luyện. Nhưng đó thực chất là cơ hội Tuchel gỡ gạc lại uy danh của mình, sau khi đã bị cho thôi việc ở 3 CLB liên tiếp.

Bất đồng nhen nhóm

FA chọn Tuchel dẫn dắt ĐT Anh dường như chịu ảnh hưởng bởi việc Southgate, dù là một HLV rất được lòng cầu thủ, không thực sự là một người giỏi trong ứng biến chiến thuật. Tuchel đã cho thấy khả năng ứng biến đó, ít nhất là ở các giải đấu cúp trong thời gian dẫn dắt Dortmund, PSG và Chelsea. Với các quan chức FA, khi một tập thể có dấu hiệu bế tắc trong lối chơi thì một HLV có tư duy tốt sẽ có ích hơn là một HLV được lòng cầu thủ.

Hơn nữa, trên tuyển HLV chỉ làm việc với các cầu thủ chưa đến 2 tuần trong mỗi đợt triệu tập, hoặc tối đa 2 tháng nếu dự các giải đấu lớn, do vậy những sự bất đồng sẽ không có nhiều thời gian để nhen nhóm và phát triển thành xung đột công khai. Bên cạnh đó, Tuchel là người chọn tuyển thủ đi thi đấu nên sẽ không phải chịu đựng những cầu thủ ông không thấy hợp như ở cấp CLB.

Khác với cấp CLB, ở ĐTQG Tuchel sẽ chọn cầu thủ mình ưng để sử dụng

Ở Bayern Munich, đã có không ít lần Tuchel thể hiện rõ việc mình miễn cưỡng sử dụng một cầu thủ nào đó. Ông cho rằng Joshua Kimmich không hợp đá tiền vệ nên chỉ dùng Kimmich đá hậu vệ phải, nhưng Bayern từ khi được Kompany dẫn dắt đã đá với Kimmich ở tuyến giữa mà không có vấn đề gì.

Tuchel ở cấp CLB là một “bom nổ chậm” khi rốt cuộc ông đã có hục hặc với Timo Werner ở Chelsea, với Upamecano và Davies ở Bayern, và với một số không nhỏ cầu thủ PSG. Còn ở trên tuyển? Sẽ không có giám đốc điều hành nào mua cầu thủ về trái ý Tuchel, thay vào đó chính ông sẽ chọn cầu thủ để đưa cùng ĐT Anh đến World Cup. Đó là lý do vì sao Tuchel sẵn sàng cho Trent Alexander-Arnold ngồi nhà ở World Cup tới nếu thấy không ưng.

Một yếu tố khác là trong những đội Tuchel dẫn dắt ở cấp CLB, có 1-2 cầu thủ lớn tuổi có uy thế là điều cần thiết để bảo ban các đồng đội, bởi Tuchel sẽ không phải người làm điều đó. 2 lần vào chung kết Cúp C1 của Tuchel đều có Thiago Silva chỉ huy hàng thủ, và giờ ở “Tam Sư” ông làm việc cùng Harry Kane và Harry Maguire.

Thiago Silva và Tuchel tại Chelsea

Nếu cầu thủ đá không tốt, Tuchel sẽ không đời nào nhận trách nhiệm về mình. Tư duy của ông là vì sơ đồ đã hợp với những mục tiêu đội bóng cần đạt được trong mỗi trận đấu, nếu kết quả không đạt thì đó hoàn toàn là lỗi cầu thủ. Điều đó đã được cho thấy rõ ở thời gian Tuchel làm việc tại Bayern, những câu “tôi không biết” hay “bọn họ thể hiện tốt ở các buổi tập” thường xuyên được Tuchel nói nếu Bayern không thắng.

Sự cứu vãn

Liệu điều đó có xảy ra ở ĐT Anh? Chúng ta hãy chờ xem, nhưng giang sơn khó dời, bản tính khó đổi, Tuchel đã như vậy từ khi còn ở Mainz và giờ là 2026, không có gì cho thấy ông sẽ thay đổi. Môi trường đội tuyển quốc gia khác CLB nhưng áp lực thi đấu có khi còn lớn hơn, ĐT Anh thua 1 trận là có thể công toi luôn toàn bộ quá trình chuẩn bị.

Trong chúng ta có những người hay phân tách sở trường của các HLV, cho rằng người như Tuchel chỉ hợp làm việc ở ĐTQG chứ không được ở cấp CLB. Tuy nhiên điều đó không đúng: Otto Rehhagel, Rinus Michels, Guus Hiddink, Luis Aragones, Vicente Del Bosque và Didier Deschamps đều đã thành công ở cả hai cấp độ. Như Rehhagel, ông đoạt Bundesliga với 2 CLB khác nhau đều với lối đá tấn công đẹp mắt, nhưng lại đăng quang EURO cùng Hy Lạp bằng phòng ngự phản công.

Kane đang là một thủ lĩnh cần thiết để khích lệ tinh thần đồng đội, để Tuchel có thể tập trung vào chiến thuật

Do vậy việc Tuchel dẫn dắt ĐT Anh ở World Cup lần này chưa bảo đảm bất cứ điều gì cho “Tam Sư”. Không chỉ đối thủ mạnh, chính HLV trưởng của họ cũng có thể là một nguồn cơn bất ổn. Chiến thuật của Tuchel được cho là hợp đá cúp nhưng không có nghĩa Tuchel sẽ làm tốt hơn Southgate, và về nghệ thuật đối nhân xử thế thì Tuchel đã bị khá nhiều người chê.

Kỳ World Cup này có thể sẽ chẳng khác gì một chương định hình sự nghiệp của Tuchel. Thành công, và ông sẽ còn được tin tưởng ở các giải tiếp theo và được FA yên tâm giao phó toàn quyền hành động. Còn thất bại sẽ không những khiến ông có thể phải nghỉ, các CLB lớn cũng sẽ phải dè chừng khi định mời nhà cầm quân người Đức này.