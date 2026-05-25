Trận đấu nổi bật

Roland Garros
Marton Fucsovics -
Matteo Berrettini -
Roland Garros
Alex de Minaur -
Toby Samuel -
Roland Garros
Emerson Jones -
Iga Swiatek -
Roland Garros
Roberto Bautista Agut -
Brandon Nakashima -
Roland Garros
Stan Wawrinka -
Jesper de Jong -
Roland Garros
Aleksandar Kovacevic -
Rafael Jodar -
Roland Garros
Ignacio Buse -
Andrey Rublev -
Roland Garros
Casper Ruud -
Roman Safiullin -
Roland Garros
Giovanni Mpetshi Perricard 1
Novak Djokovic 3

Tennis đỉnh cao Roland Garros: Wawrinka - Monfils rực rỡ lần cuối, Swiatek đấu hot girl 17 tuổi

Sự kiện: Roland Garros 2026

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Roland Garros 2026 ngày 25/5, hứa hẹn đầy cảm xúc với những trận đấu có thể là cuối cùng của Wawrinka, Monfils và màn ra quân được chờ đợi của “nữ hoàng đất nện” Iga Swiatek tại Paris.

  

Stan Wawrinka - Jesper De Jong: Khoảng 17h30, 25/5 (vòng 1 đơn nam Roland Garros)

Roland Garros 2026 sẽ chứng kiến lần cuối "Người thép" Wawrinka góp mặt tại Paris trước khi giải nghệ cuối mùa. Nhà vô địch năm 2015 vẫn nhận được sự chú ý lớn nhờ lối đánh giàu cảm xúc cùng cú trái một tay đã trở thành biểu tượng ATP Tour.

Wawrinka sẽ "cháy" lần cuối ở sân đất nện huyền thoại tại Paris, nơi anh từng lên ngôi cách đây 11 năm

Tay vợt người Thụy Sĩ vừa có màn trình diễn khá tích cực tại Geneva Open và hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ trong bầu không khí đặc biệt ở kỳ Roland Garros cuối cùng sự nghiệp. Đối thủ của anh là Jesper De Jong, tay vợt Hà Lan vào vòng chính theo diện lucky loser (suất thua may mắn) sau khi Arthur Fils rút lui vì chấn thương.

De Jong sở hữu nền tảng sân đất nện khá khó chịu cùng khả năng phòng ngự bền bỉ từ cuối sân. Tuy nhiên, kinh nghiệm Grand Slam cùng bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng vẫn là lợi thế lớn dành cho tay vợt 41 tuổi, Wawrinka.

Trong trận đấu giàu cảm xúc tại Paris, cựu số 3 thế giới nhiều khả năng sẽ đủ bản lĩnh để giành vé đi tiếp, dù De Jong hoàn toàn có thể gây khó dễ bằng một set thắng.

Dự đoán kết quả: Stan Wawrinka thắng 3-1.

Hugo Gaston - Gael Monfils: Khoảng 1h15, 26/5 (vòng 1 đơn nam Roland Garros)

Roland Garros 2026 sẽ chứng kiến một trong những màn chia tay giàu cảm xúc nhất của quần vợt Pháp khi Gael Monfils bước vào kỳ Grand Slam sân đất nện cuối cùng trong sự nghiệp. Đối thủ của tay vợt 39 tuổi là đồng hương Hugo Gaston, người từng gây tiếng vang tại Paris năm 2020 nhưng hiện sa sút khá nhiều trên ATP Tour.

Khán giả Pháp hẳn không muốn bỏ lỡ trận đấu này&nbsp;

Monfils không thi đấu nhiều trong mùa giải cuối cùng của sự nghiệp và đã nghỉ thi đấu từ sau Madrid Open hồi tháng 4. Dù phong độ không còn ổn định, “Người bay” vẫn luôn là cái tên đặc biệt tại Roland Garros, nơi anh từng vào bán kết năm 2008 và có hơn 20 năm gắn bó. Trước bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Philippe-Chatrier, kinh nghiệm cùng cảm xúc chia tay nhiều khả năng sẽ giúp Monfils chơi với hơn 100% khả năng.

Trong khi đó, Gaston được trao suất wildcar (đặc cách) nhưng chưa thắng trận chính thức nào ở ATP Tour mùa này. Tay vợt thuận tay trái người Pháp vẫn sở hữu lối đánh giàu biến hóa với những cú bỏ nhỏ khó chịu trên sân đất nện, song sự ổn định vẫn là vấn đề lớn. Dù từng chơi khá tốt trước Khachanov tại Hamburg, Gaston nhìn chung vẫn thiếu bản lĩnh ở các thời điểm quyết định.

Đây là lần đầu hai tay vợt chạm trán nhau và yếu tố tinh thần hứa hẹn đóng vai trò cực lớn. Monfils chắc chắn sẽ nhận sự cổ vũ khổng lồ từ khán giả nhà trong trận đấu có thể là lần cuối anh xuất hiện tại Roland Garros.

Nếu đảm bảo thể lực, Monfils nhiều khả năng vẫn nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm Grand Slam, khả năng phòng ngự cùng bản lĩnh ở những loạt rally dài trên sân đất nện.

Dự đoán kết quả: Gael Monfils thắng 3-1.

Emerson Jones - Iga Swiatek: Khoảng 16h, 25/5 (vòng 1 đơn nữ Roland Garros)

Iga Swiatek sẽ bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu Roland Garros thứ 5 trong sự nghiệp bằng màn đối đầu tay vợt trẻ Emerson Jones. Dù chưa giành danh hiệu nào trong năm 2026, ngôi sao Ba Lan vẫn được xem là ứng viên số một trên mặt sân đất nện nhờ thành tích cực kỳ ấn tượng tại Paris với 40 trận thắng sau 43 lần ra sân.

Quả là không may khi hot girl&nbsp;Emerson (bên phải) đụng độ Swiatek (bên trái) ngay ở vòng đầu tiên&nbsp;

Swiatek mùa này không còn duy trì sự áp đảo tuyệt đối như giai đoạn đỉnh cao, nhưng cô vẫn liên tục tiến sâu ở các giải lớn nhờ khả năng di chuyển, phòng ngự và kiểm soát rally vượt trội trên sân đất nện. Roland Garros luôn là nơi tay vợt Ba Lan chơi thứ tennis tốt nhất và kinh nghiệm ở các trận Grand Slam tiếp tục là điểm tựa cực lớn.

Đối thủ của cô, Emerson Jones, mới 17 tuổi và chỉ đang xếp hạng 136 thế giới. Tay vợt người Australia gần như chưa có nhiều kinh nghiệm trên sân đất nện và đây mới là trận đấu cấp độ Tour thứ 11 trong sự nghiệp. Việc phải chạm trán “nữ hoàng đất nện” ngay trận ra quân rõ ràng là thử thách cực đại với Jones.

Khoảng cách đẳng cấp, kinh nghiệm và khả năng thích nghi mặt sân giữa hai tay vợt là rất lớn. Nếu chơi đúng sức, Swiatek nhiều khả năng sẽ nhanh chóng áp đặt thế trận bằng những cú topspin (xoáy lên phía trước) nặng và các pha điều bóng sâu cuối sân.

Dự đoán kết quả: Iga Swiatek thắng 2-0.

Lịch thi đấu Roland Garros ngày 25/5

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đơn nam - vòng 1

Thứ hai, 25/05/2026
16:00 Arthur Rinderknech Jurij Rodionov

On Sports News
16:00 Marton Fucsovics Matteo Berrettini

On Sports News
16:00 Luca Van Assche Patrick Kypson

On Sports News
16:00 Alex de Minaur Toby Samuel

On Sports News
16:00 Alexandr Shevchenko Alex Michelsen

On Sports News
16:00 Pablo Carreno Busta Jiri Lehecka

On Sports News
17:30 Eliot Spizzirri Frances Tiafoe

On Sports News
17:30 Roberto Bautista Agut Brandon Nakashima

On Sports News
17:30 Stan Wawrinka Jesper de Jong

On Sports News
18:00 Jaume Munar Hubert Hurkacz

On Sports News
18:00 Aleksandar Kovacevic Rafael Jodar

On Sports News
18:00 Thanasi Kokkinakis Terence Atmane

On Sports News
19:00 Mariano Navone Jenson Brooksby

On Sports News
19:00 Emilio Nava Camilo Ugo Carabelli

On Sports News
19:30 Ignacio Buse Andrey Rublev

On Sports News
19:30 Casper Ruud Roman Safiullin

On Sports News
19:30 Rinky Hijikata Tommy Paul

On Sports News
20:00 Ugo Humbert Adrian Mannarino

On Sports News
21:00 Raphael Collignon Aleksandar Vukic

On Sports News
21:00 Daniel Merida Ben Shelton

On Sports News
21:00 Flavio Cobolli Andrea Pellegrino

On Sports News
21:00 Yibing Wu Marcos Giron

On Sports News
21:00 Francisco Cerundolo Botic Van De Zandschulp

On Sports News

Thứ ba, 26/05/2026

01:15

Hugo Gaston

Gael Monfils

On Sports News

Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đơn nữ - vòng 1

Chủ nhật, 24/05/2026
16:00 Liudmila Samsonova Jil Teichmann
16:00 Jasmine Paolini Dayana Yastremska
17:00 Emerson Jones Iga Swiatek
17:30 Julia Grabher Rebecca Sramkova
17:30 Petra Marcinko Eva Lys
18:00 Maya Joint Anastasia Potapova
18:00 Tatjana Maria Elise Mertens
18:00 Elina Svitolina Anna Bondar
18:30 Veronika Erjavec Elena Rybakina
19:30 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Amanda Anisimova
19:30 Kaitlin Quevedo Leolia Jeanjean
19:30 Panna Udvardy Viktorija Golubic
20:00 Akasha Urhobo Katie Boulter
20:00 Talia Gibson Yulia Putintseva
20:00 Jelena Ostapenko Ella Seidel
21:30 Diana Shnaider Renata Zarazua
21:30 Hanyu Guo McCartney Kessler
21:30 Camila Osorio Ekaterina Alexandrova
21:30 Alycia Parks Leylah Fernandez
21:30 Kamilla Rakhimova Jaqueline Cristian
21:30 Anastasia Zakharova Karolina Muchova
Djokovic thuê bại tướng làm HLV, được chú Nadal mách nước hạ Sinner ở Roland Garros

(Tin thể thao, tin tennis) Djokovic được khuyên chơi chậm hơn, đưa những đường bóng nảy cao để làm khó Sinner ở Roland Garros 2026.

-25/05/2026 08:50 AM (GMT+7)
