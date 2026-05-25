Mỹ nhân hockey gây tranh cãi vì nổi tiếng nhờ "vòng 3" 103 cm

Jazmin Peralta, nữ vận động viên khúc côn cầu trên cỏ (Field Hockey) chuyên nghiệp người Argentina, đang trở thành tâm điểm của những cuộc khẩu chiến nảy lửa trên mạng xã hội. Sở hữu nhan sắc khả ái cùng vóc dáng thể thao săn chắc, đặc biệt là vòng ba cơ bắp tự nhiên chạm ngưỡng 103 cm, cô bỗng chốc bị đẩy vào vòng xoáy thị phi khi một bộ phận dư luận chỉ trích cô "chỉ nổi tiếng nhờ phô diễn hình thể".

Jazmin Peralta đáp trả những lời chỉ trích bằng thành tích thể thao

Cơn bão chỉ trích từ lực lượng antifan quá khích

Mọi rắc rối bắt nguồn từ chuyến nghỉ dưỡng của Jazmin Peralta tại bãi biển Punta del Este, Uruguay. Loạt ảnh nữ vận động viên diện chiếc váy trắng cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong thắt eo và vòng ba đồ sộ lập tức làm bùng nổ các diễn đàn mạng xã hội. Thay vì những lời khen ngợi cho một lối sống lành mạnh, cô phải hứng chịu làn sóng "body-shaming" (giễu cợt ngoại hình người khác) và miệt thị nặng nề từ những tài khoản quá khích.

Nhiều bình luận thẳng thừng phán xét cô không có tài năng nổi bật và chỉ đang cố tình dùng lợi thế hình thể để câu tương tác, tìm kiếm danh tiếng trực tuyến. Các hội nhóm thậm chí còn mỉa mai tư duy của thế hệ người mẫu mạng xã hội hiện nay là thực dụng, chỉ cần có số đo bốc lửa là nghiễm nhiên trở thành người có sức ảnh hưởng.

Profile thể thao đỉnh cao là câu trả lời đanh thép

Trước những lời phán xét ác ý coi mình là một "búp bê di động", Jazmin không chọn cách đôi co hay tranh cãi trên không gian mạng. Cô chứng minh giá trị bản thân bằng bảng thành tích thể thao chuyên nghiệp thực thụ. Jazmin hiện là ngôi sao sáng giá của đội tuyển khúc côn cầu thuộc câu lạc bộ thể thao danh tiếng Duendes Rugby Club tại thành phố Rosario, Argentina.

Thực tế, khác xa với những định kiến về việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, vòng ba săn chắc của Jazmin hoàn toàn là kết quả của quá trình khổ luyện cơ bắp thuần túy. Bộ môn khúc côn cầu trên cỏ đòi hỏi vận động viên phải di chuyển liên tục, thực hiện các cú chạy nước rút tốc độ cao và giữ tư thế cúi người thấp để kiểm soát bóng.

Chế độ tập luyện khắc nghiệt này kết hợp với các bài tập gánh tạ nặng trong phòng gym chính là chìa khóa tạo nên tỷ lệ hình thể thắt eo ngực nở đặc trưng của cô. Sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lực thể thao và ngoại hình giúp trang cá nhân của cô trở thành thỏi nam châm thu hút các nhãn hàng, đưa cô trở thành một người mẫu thể hình có tiếng tại Nam Mỹ và khiến những người chỉ trích phải hoàn toàn im lặng.

Giông bão tình ái với "trai hư" làng streamer

Bên cạnh thị phi về vóc dáng, đời tư của mỹ nhân 23 tuổi này cũng tốn không ít giấy mực của báo chí Argentina khi cô vướng vào mối quan hệ tình cảm mập mờ với Coscu (Martin Perez Disalvo), một streamer 34 tuổi nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng.

Nam streamer này từng gây sốc khi thẳng thừng tuyên bố trên sóng livestream rằng bản thân không thích sự ràng buộc hay cam kết với bất kỳ ai, bất chấp việc liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng Jazmin.

Tuy nhiên, vượt qua những lời xì xào từ dư luận, nữ vận động viên vẫn thẳng thắn bảo vệ lựa chọn của mình trên truyền hình, khẳng định cả hai vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu tốt đẹp. Bản lĩnh đối mặt với cả áp lực sân cỏ lẫn bão dư luận chính là lý do giúp cái tên Jazmin chưa bao giờ giảm đi sức hút.

Những hình ảnh về Jazmin (nguồn trang Instagram nhân vật)