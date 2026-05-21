Đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026: "Ngựa ô" Na Uy sẵn sàng cất vó, Pháp phải dè chừng

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/6!

⚽ Hành trình vòng loại hoàn hảo khiến cả châu Âu phải chú ý

Không nhiều đội tuyển bước vào World Cup với khí thế mạnh mẽ như Na Uy. Đại diện Bắc Âu giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên kể từ năm 1998, đồng thời tạo nên chiến dịch vòng loại gần như hoàn hảo.

Na Uy toàn thắng 8 trận vòng loại với hàng công bùng nổ nhất châu Âu

Trong toàn bộ vòng loại khu vực châu Âu, chỉ có hai đội thắng tất cả các trận đấu là ĐT Anh và Na Uy. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn thực sự bất ngờ nằm ở cách người Na Uy áp đảo các đối thủ.

Nằm chung bảng với Italia, Israel, Estonia và Moldova, Na Uy toàn thắng cả 8 trận, ghi tới 37 bàn và chỉ để lọt lưới 5 lần. Đây cũng là hàng công mạnh nhất vòng loại châu Âu.

Dẫn đầu cơn mưa bàn thắng ấy không ai khác ngoài Erling Haaland. Tiền đạo sinh năm 2000 ghi tới 16 bàn, nhiều gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác tại vòng loại. Chân sút đang khoác áo Man City tiếp tục cho thấy anh chính là nỗi ám ảnh với mọi hàng phòng ngự.

🦁 Solbakken biến Na Uy thành tập thể đáng gờm

Với người hâm mộ bóng đá Anh, HLV Solbakken từng để lại ký ức không mấy thành công trong quãng thời gian dẫn dắt Wolverhampton năm 2013. Ông bị sa thải sau thất bại muối mặt ở FA Cup trước một đội bóng ngoài chuyên nghiệp. Tại Đức, nhiệm kỳ của chiến lược gia này ở FC Koln cũng không mang lại nhiều dấu ấn.

Hành trình tới World Cup 2026 của ĐT Na Uy Thành tích vòng loại Bàn thắng - Bàn thua Vua ghi bàn Vua kiến tạo 8 thắng - 0 hòa - 0 thua 37 - 5 Erling Haaland 16 bàn Martin Odegaard 7 kiến tạo

Nhưng tại Scandinavia, Solbakken là một tượng đài thực sự. Ông từng giúp FC Copenhagen giành tới 8 chức vô địch Danish Superliga (giải VĐQG Đan Mạch) qua hai nhiệm kỳ thành công rực rỡ.

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Na Uy vào tháng 12/2020, Solbakken đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt đội bóng. Từ tập thể thường xuyên gây thất vọng ở các chiến dịch lớn, Na Uy giờ đây trở thành đội bóng có bản sắc rõ ràng, giàu tính tổ chức và đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào.

🔥 Lối chơi khoa học nhưng đầy sát thương

Dưới thời HLV Solbakken, Na Uy vận hành chủ yếu với sơ đồ 4-4-2 cổ điển, đặt nền tảng trên sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Các hậu vệ biên hiếm khi dâng quá cao, tuyến giữa luôn duy trì lớp đánh chặn trước mặt hàng phòng ngự, còn toàn đội lập tức thu hẹp cự ly ngay khi mất bóng. Điều đáng nói là ngay cả những ngôi sao lớn nhất cũng tham gia phòng ngự với cường độ cao, giúp Na Uy trở thành tập thể cực kỳ khó bị đánh bại.

Tuy nhiên, thứ khiến đối thủ e ngại nhất lại nằm ở khả năng chuyển trạng thái. Chỉ cần đoạt lại bóng, Na Uy có thể lập tức phản công với tốc độ kinh hoàng.

Những đường chuyền xuyên tuyến của Martin Odegaard, tốc độ từ Antonio Nusa hay khả năng kết thúc lạnh lùng của Haaland giúp đại diện Bắc Âu có thể đưa bóng từ phần sân nhà tới khung thành đối thủ chỉ trong vài giây.

Đây là đội bóng đề cao tính tập thể tuyệt đối. Với Solbakken, không có chỗ cho bóng đá phụ thuộc cá nhân. Mọi vị trí đều phải vận hành như những mắt xích trong cùng một cỗ máy.

⭐ Haaland lĩnh xướng “thế hệ vàng” Na Uy

Tâm điểm lớn nhất của Na Uy chắc chắn vẫn là Haaland. Ở tuổi 25, tiền đạo này đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia. Đáng sợ hơn, anh ghi bàn trong cả 8 trận vòng loại World Cup.

Haaland cùng Odegaard tạo nên bộ khung đáng gờm của Na Uy

Nếu duy trì phong độ hiện tại, Haaland hoàn toàn có thể trở thành một trong những ngôi sao bùng nổ nhất giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Bên cạnh đó, Na Uy còn sở hữu nhiều cái tên đáng chú ý khác. Đội trưởng Martin Odegaard vẫn là bộ não sáng tạo nơi tuyến giữa với khả năng điều phối và tung ra những đường chuyền quyết định.

Trong khi đó, Antonio Nusa đang nổi lên như một tài năng đặc biệt của bóng đá châu Âu. Ngôi sao thuộc biên chế RB Leipzig được ví như “Neymar Na Uy” nhờ kỹ thuật lắt léo cùng khả năng chơi tốt ở cả hai cánh. Chính Nusa từng khiến hàng thủ Italy chao đảo ở vòng loại bằng những pha đi bóng đầy tốc độ và đột biến.

Ở hàng phòng ngự, Julian Ryerson đóng vai trò thủ lĩnh với lối chơi giàu sức mạnh và khả năng đọc tình huống tốt.

Đội hình dự kiến của Na Uy ở World Cup 2026

🌍 Thử thách cực đại tại World Cup 2026

Dù được đánh giá rất cao, Na Uy sẽ không có hành trình dễ dàng tại World Cup 2026. Đội bóng Bắc Âu nằm chung bảng với nhà vô địch World Cup 2018 Pháp cùng á quân CAN 2025 Senegal.

Tuy nhiên, với phong độ hiện tại cùng một Haaland đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Na Uy hoàn toàn có cơ sở để mơ về hành trình lịch sử.

Sau gần ba thập kỷ vắng bóng, “Những chú sư tử” giờ không còn là đội bóng lót đường. Họ đến World Cup 2026 với tham vọng tạo nên cơn địa chấn thực sự.

Lịch thi đấu vòng bảng của ĐT Na Uy ở World Cup 2026 Đối thủ Thời gian Sân vận động Iraq 5h, 17/6 Gillette Senegal 7h, 23/6 MetLife Pháp 2h, 27/6 Gillette

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào sáng thứ Sáu, 22/5, về ĐT Bồ Đào Nha với đầu tàu Ronaldo liệu có làm nên lịch sử ở World Cup 2026?