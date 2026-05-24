Đội tuyển mạnh nhất World Cup: Argentina “thay máu”, Messi lĩnh xướng dàn sao 762 triệu euro

Scaloni xây Argentina theo hướng tốc độ, pressing và chuyển trạng thái hiện đại

Scaloni xây Argentina theo hướng tốc độ, pressing và chuyển trạng thái hiện đại

Sau chức vô địch World Cup 2022, Scaloni không còn duy trì hoàn toàn cấu trúc kiểm soát bóng chậm rãi như trước. Đợt triệu tập mới nhất cho thấy Argentina đang hướng tới hệ thống giàu tốc độ, pressing mạnh và chuyển trạng thái cực nhanh.

Danh sách triệu tập sơ bộ của ĐT Argentina

Bộ khung quen thuộc gồm Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister hay Julian Alvarez vẫn giữ vai trò nền tảng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ như Mastantuono, Echeverri, Nico Paz hay Garnacho cho thấy Scaloni muốn tăng khả năng đột phá biên và tạo đột biến trong các tình huống một đối một.

Argentina hiện thiên về sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 biến đổi. Messi nhiều khả năng tiếp tục đá tự do phía sau trung phong, trong khi Alvarez và Lautaro Martinez thay phiên đảm nhiệm vai trò săn bàn. Scaloni cũng duy trì triết lý pressing tầm cao nhưng linh hoạt chuyển sang phòng ngự khối thấp khi cần thiết, thứ từng giúp họ vô địch tại Qatar.

Điểm đáng chú ý là Argentina đang trẻ hóa mạnh ở hai biên. Garnacho, Giuliano Simeone và Soule đều là mẫu cầu thủ giàu tốc độ, phù hợp với bóng đá hiện đại. Việc loại Paulo Dybala cho thấy Scaloni ưu tiên cường độ hoạt động thay vì mẫu số 10 cổ điển.

Nhà vô địch vẫn thuộc nhóm đắt giá nhất thế giới

Giá trị đội hình hiện tại của nhà vô địch trải đều ở mọi tuyến. Những ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh và La Liga giúp đội bóng Nam Mỹ sở hữu chiều sâu đáng nể. Theo thống kê mới nhất của trang Transfermarkt, giá trị đội hình của Argentina rơi vào khoảng 762 triệu euro, xếp thứ 9 trên BXH những đội tuyển quốc gia đắt giá nhất thế giới.

Đây được cho là đội hình mà HLV Scaloni sử dụng ở World Cup 2026

Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez, Cristian Romero hay Lautaro Martinez đều đang ở độ chín sự nghiệp. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ như Nico Paz, Mastantuono hay Echeverri được xem là những tài năng hàng đầu bóng đá Argentina hiện nay.

Scaloni cũng tạo bất ngờ khi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ đang chơi tại giải quốc nội như Santiago Beltran, Lautaro Di Lollo hay Milton Delgado. Điều đó cho thấy ông không chỉ đặt niềm tin vào các ngôi sao châu Âu mà còn muốn duy trì bản sắc bóng đá Argentina.

Messi vẫn là trung tâm, Garnacho gây chú ý lớn

Dù đã 38 tuổi, Messi vẫn là thủ lĩnh tuyệt đối của Argentina. Theo truyền thông quốc tế, World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp Messi.

Thành tích ở 5 kỳ World Cup gần nhất của Argentina

Bên cạnh Messi, Julian Alvarez nổi lên như đầu tàu mới trên hàng công nhờ khả năng di chuyển và pressing cực tốt. Lautaro Martinez vẫn là cây săn bàn ổn định, còn Enzo Fernandez giữ vai trò điều tiết tuyến giữa.

Tuy nhiên, Garnacho mới là cái tên tạo tranh luận lớn nhất. Ngôi sao trẻ của Chelsea sa sút phong độ suốt mùa giải vừa qua và từng bị chỉ trích vì màn trình diễn mờ nhạt trong màu áo ĐTQG. Nhiều CĐV Argentina trên Reddit thậm chí cho rằng anh khó chen chân vào danh sách cuối cùng.

Ngược lại, Franco Mastantuono lại được xem là “viên ngọc” mới của bóng đá Argentina. Tài năng 18 tuổi hiện thuộc biên chế Real Madrid được truyền thông Tây Ban Nha đánh giá là tương lai của tuyến giữa Albiceleste.

Argentina mơ bảo vệ ngôi vương World Cup

Argentina chắc chắn vẫn nằm trong nhóm ứng viên vô địch hàng đầu. Sự ổn định của Scaloni, nền tảng chiến thuật rõ ràng cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp họ duy trì vị thế của nhà đương kim vô địch.

Argentina vào bảng đấu dễ thở

Điểm mạnh lớn nhất của Argentina là sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Messi vẫn đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần, nhưng đội bóng giờ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Alvarez, Enzo Fernandez hay Mac Allister đều đủ khả năng gánh vác trận đấu.

Argentina rơi vào bảng J cùng Austria, Algeria và Jordan, được đánh giá là bảng đấu tương đối dễ thở cho Messi cùng các đồng đội trên hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup.

Nếu duy trì được bản lĩnh như tại Qatar 2022, Argentina đủ sức tiến tới bán kết, thậm chí bảo vệ thành công chức vô địch. Nhưng lần này, hành trình sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi các đối thủ châu Âu đang trẻ hóa cực mạnh.

Dự kiến vào ngày 1/6 tới, HLV Scaloni sẽ công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ Argentina tham dự World Cup 2026.

