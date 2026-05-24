Đội tuyển mạnh nhất World Cup: Argentina “thay máu”, Messi lĩnh xướng dàn sao 762 triệu euro

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Đội tuyển mạnh nhất World Cup: Argentina “thay máu”, Messi lĩnh xướng dàn sao 762 triệu euro

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Argentina Lionel Messi

Argentina bước vào World Cup 2026 với diện mạo trẻ trung và giàu tốc độ dưới thời Lionel Scaloni. Bên cạnh Lionel Messi, thế hệ mới như Garnacho hay Mastantuono được kỳ vọng giúp “Albiceleste” bảo vệ ngôi vương thế giới.

   

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/5!

Scaloni xây Argentina theo hướng tốc độ, pressing và chuyển trạng thái hiện đại

Sau chức vô địch World Cup 2022, Scaloni không còn duy trì hoàn toàn cấu trúc kiểm soát bóng chậm rãi như trước. Đợt triệu tập mới nhất cho thấy Argentina đang hướng tới hệ thống giàu tốc độ, pressing mạnh và chuyển trạng thái cực nhanh.

Danh sách triệu tập sơ bộ của ĐT Argentina

Bộ khung quen thuộc gồm Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister hay Julian Alvarez vẫn giữ vai trò nền tảng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ như Mastantuono, Echeverri, Nico Paz hay Garnacho cho thấy Scaloni muốn tăng khả năng đột phá biên và tạo đột biến trong các tình huống một đối một.

Argentina hiện thiên về sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 biến đổi. Messi nhiều khả năng tiếp tục đá tự do phía sau trung phong, trong khi Alvarez và Lautaro Martinez thay phiên đảm nhiệm vai trò săn bàn. Scaloni cũng duy trì triết lý pressing tầm cao nhưng linh hoạt chuyển sang phòng ngự khối thấp khi cần thiết, thứ từng giúp họ vô địch tại Qatar.

Điểm đáng chú ý là Argentina đang trẻ hóa mạnh ở hai biên. Garnacho, Giuliano Simeone và Soule đều là mẫu cầu thủ giàu tốc độ, phù hợp với bóng đá hiện đại. Việc loại Paulo Dybala cho thấy Scaloni ưu tiên cường độ hoạt động thay vì mẫu số 10 cổ điển.

Nhà vô địch vẫn thuộc nhóm đắt giá nhất thế giới

Giá trị đội hình hiện tại của nhà vô địch trải đều ở mọi tuyến. Những ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh và La Liga giúp đội bóng Nam Mỹ sở hữu chiều sâu đáng nể. Theo thống kê mới nhất của trang Transfermarkt, giá trị đội hình của Argentina rơi vào khoảng 762 triệu euro, xếp thứ 9 trên BXH những đội tuyển quốc gia đắt giá nhất thế giới.

Đây được cho là đội hình mà HLV Scaloni sử dụng ở World Cup 2026

Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez, Cristian Romero hay Lautaro Martinez đều đang ở độ chín sự nghiệp. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ như Nico Paz, Mastantuono hay Echeverri được xem là những tài năng hàng đầu bóng đá Argentina hiện nay.

Scaloni cũng tạo bất ngờ khi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ đang chơi tại giải quốc nội như Santiago Beltran, Lautaro Di Lollo hay Milton Delgado. Điều đó cho thấy ông không chỉ đặt niềm tin vào các ngôi sao châu Âu mà còn muốn duy trì bản sắc bóng đá Argentina.

Messi vẫn là trung tâm, Garnacho gây chú ý lớn

Dù đã 38 tuổi, Messi vẫn là thủ lĩnh tuyệt đối của Argentina. Theo truyền thông quốc tế, World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp Messi.

Thành tích&nbsp; ở 5 kỳ World Cup gần nhất của Argentina

Bên cạnh Messi, Julian Alvarez nổi lên như đầu tàu mới trên hàng công nhờ khả năng di chuyển và pressing cực tốt. Lautaro Martinez vẫn là cây săn bàn ổn định, còn Enzo Fernandez giữ vai trò điều tiết tuyến giữa.

Tuy nhiên, Garnacho mới là cái tên tạo tranh luận lớn nhất. Ngôi sao trẻ của Chelsea sa sút phong độ suốt mùa giải vừa qua và từng bị chỉ trích vì màn trình diễn mờ nhạt trong màu áo ĐTQG. Nhiều CĐV Argentina trên Reddit thậm chí cho rằng anh khó chen chân vào danh sách cuối cùng.

Ngược lại, Franco Mastantuono lại được xem là “viên ngọc” mới của bóng đá Argentina. Tài năng 18 tuổi hiện thuộc biên chế Real Madrid được truyền thông Tây Ban Nha đánh giá là tương lai của tuyến giữa Albiceleste.

Argentina mơ bảo vệ ngôi vương World Cup

Argentina chắc chắn vẫn nằm trong nhóm ứng viên vô địch hàng đầu. Sự ổn định của Scaloni, nền tảng chiến thuật rõ ràng cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp họ duy trì vị thế của nhà đương kim vô địch.

Argentina vào bảng đấu dễ thở

Điểm mạnh lớn nhất của Argentina là sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Messi vẫn đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần, nhưng đội bóng giờ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Alvarez, Enzo Fernandez hay Mac Allister đều đủ khả năng gánh vác trận đấu.

Argentina rơi vào bảng J cùng Austria, Algeria và Jordan, được đánh giá là bảng đấu tương đối dễ thở cho Messi cùng các đồng đội trên hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup.

Nếu duy trì được bản lĩnh như tại Qatar 2022, Argentina đủ sức tiến tới bán kết, thậm chí bảo vệ thành công chức vô địch. Nhưng lần này, hành trình sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi các đối thủ châu Âu đang trẻ hóa cực mạnh.

Dự kiến vào ngày 1/6 tới, HLV Scaloni sẽ công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ Argentina tham dự World Cup 2026.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo về sức mạnh của Đội tuyển Anh sau khi HLV Tuchel công bố đội hình nhiều tranh cãi, vào sáng 25/5!

Argentina triệu tập 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup: Bất ngờ Garnacho sát cánh Messi
HLV Lionel Scaloni đã chính thức công bố danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ của đội tuyển Argentina chuẩn bị cho World Cup 2026.

-24/05/2026 08:59 AM (GMT+7)
